英議員呼籲禁用中國海康威視、大華監控設備，「老大哥觀察」：地方政府、學校、醫院幾乎都在用
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有報導將這兩家公司與中國侵犯人權的行為聯繫在一起。這是繼中國電信巨頭華為在英國業務受阻之後，中國科技公司在海外業務遭遇的新問題。
由英國議會上議院和下議院67名議員組成的小組，呼籲政府禁止在英國銷售、使用中國海康威視和大華的監控設備。
這些議員分別來自英國不同黨派，包括自由民主黨領袖愛德．戴維爵士（Sir Ed Davey），和四位曾出任政府部長的保守黨議員。
有報導將這兩家公司與中國侵犯人權的行為聯繫在一起。這是繼中國電信巨頭華為在英國業務受阻之後，中國科技公司在海外業務遭遇的新問題。
《BBC》要求這兩家公司發表評論。海康威視在回應中表示，被反監控設備的非主流團體「妖魔化」。
英國使用中國公司生產的監控設備究竟有多普遍？中國產監控設備為何會引起政界的注意？
英國的監控設備
根據英國倡導公民權力和隱私的民間組織「老大哥觀察」（Big Brother Watch）最近的研究，英國許多公共機構都在使用這兩家中國公司生產的影像監視器。
這包括英國73％的地方政府、英格蘭地區57％的中學、六成醫療服務系統（NHS）中的醫院，以及大學和警察部隊。
據該公民權力組織稱，包括英國內政部以及商業、能源和工業戰略部等政府部門，都在建築物前明顯地使用海康威視攝影機。
根據英國法律，公民有權要求公共部門公布所掌握的信息，而該組織根據這一法律向公共機構提出了4500多份要求公開信息的申請，但只有不到30％的公共機構做出了回應。
老大哥觀察僅從回應的公共機構得出了以上數據。
呼籲禁用中國監視器設備
這67名議員呼籲「禁止在英國銷售和使用海康威視和大華的監控設備，並譴責他們在中國用技術參與侵犯人權的行為」。
議員們還希望政府對影像監視器在英國的使用情況，進行一次獨立的全國性審查。
「老大哥觀察」的馬德琳．斯通（Madeleine Stone）說，「任何民主國家都不應該在其街道上有這種監控技術」。
英國議員發出此一呼籲之時，正值周一議會恢復討論《採購法案》（Procurement Bill）之際。
由「老大哥觀察」支持的對該法案的修正，將允許出於對侵犯人權的擔憂，而將潛在的供應商排除在政府部門採購範圍之外。
最近，英國政府任命的生物統計學和監控攝影機事務專員（biometrics and surveillance camera commissioner）弗雷澤．桑普森（Fraser Sampson）提出建議，在規範警察和地方當局使用監視器的規則中必須將供應商的人權記錄考慮在內，但這一建議被政府拒絶採納。
在政府拒絶這一建議後桑普森教授曾向《BBC》表示：「警察和其他應急部門、地方當局和政府本身這些我們充分信任的人，也必須信任那些他們合作的監控伙伴才行。」
他說：「現在我們絶大多數人都同意，政府該出於責任採取行動了。」
有指稱說，超過100萬維吾爾人和其他少數民族被拘留在中國新疆的營地，並出現他們受到酷刑折磨、強迫勞動和性虐待的指控。
中國否認了這些指控，並聲稱這些營地是用於打擊恐怖主義的「再教育」設施。
英國議會外交事務專責委員會曾在2021年7月發表報告，說「海康威視和大華等公司生產的設備，不應允許在英國境內運營」。67名英國議員，與「老大哥觀察」組織協調發出的禁用呼籲，與那份報告相同。
英國議會外交事務專責委員會還曾在報告中寫道：「中國公司海康威視製造的攝影機，已經部署在整個新疆，並為拘留營提供了主要的攝影技術。」
英國政府如何回應
英國政府曾回應表示，「已經知悉有報導稱包括海康威視和大華在內的中國科技公司，與新疆的侵犯人權行為有關聯」。
但到目前為止，英國政府還沒有遵循委員會的建議，在英國禁用這些公司的產品。
在本次67名議員發出禁用呼籲後，英國政府向《BBC》表示：「我們非常認真對待公民、系統和機構的安全問題，並有一系列的措施來審查各項安排的完整性。」
海康威視和大華回應
海康威視在回應中建議《BBC》查閲公司的管理報告。在報告中，海康威視堅持認為自己在商業運作中保持了對人權的尊重。
該公司以前曾說過，一旦其設備被交給安裝人員，就不再對設備進行監督或控制。在最新的管理報告中該公司表示「繼續尋求用最佳手段防止終端用戶不當使用產品，從而導致對人權的干擾」。
大華過去曾表示，它遵循「所有適用的地方、國家和國際法律、法規和公約」，並表示它「沒有也不會開發針對任何特定族群的解決方案」。
有報導指稱，大華公司開發了旨在識別維吾爾人的工具。
「妖魔化」
海康威視在一份聲明中向《BBC》表示：「監視器在英國打擊犯罪和恐怖主義的鬥爭中一直發揮著關鍵作用。海康威視對我們在其中發揮的作用感到自豪。」
「英國也有一些非主流團體，他們希望看到英國大量減少監視器，他們願意對監視器拋出種種不實指控，他們會用謊言來妖魔化海康威視。」
「海康威視一直與政府機構合作，為英國的監視器需求提供解決方案」。
該公司還表示，所生產的攝影機「完全符合我們所在國家的適用規則和條例，並符合嚴格的安全要求」。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。