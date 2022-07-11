美「強力施壓」阻止中企收購紐波特晶圓廠，英國政府面臨中英關係與地緣政治挑戰
我們想讓你知道的是
晶圓廠收購案是否獲得批准暫且不論，不過此案為英國人提出了一個更大的核心問題——政府對中國政策的總體戰略是什麼？政府如何界定中國投資與安全風險之間的平衡點？
步入位於威爾斯的紐波特晶圓製造廠（Newport Wafer Fabrications，又譯新港晶圓廠），立即感受到一種超現實體驗。進入無塵車間之前，先要正確順序依次穿戴好手套、穿白色套服和頭罩，然後還要經過噴氣除塵室。
陪訪人員解釋說，上述程序並非為保護人身安全，而是為確保生產空間無塵化。穿越到安全門的另一側，就進入了英國境內最大的半導體製造車間；這裏的環境比醫院手術室還要潔淨百倍。
車間裏，時常有穿著幽靈般白色套服的人推著推車或搬動著各類密封器材。機械手提取塗有光敏材料的矽片，然後將光投射到晶圓上以列印晶片的圖案。最終的產品是半導體——或通常被稱為微晶片、晶片或晶圓片——現代生活不可或缺的一部分。
「每一種矽半導體產品的生產都是從一粒粒的沙子開始，」已經在這裏工作三十多年的項目經理柯蒂斯（Mary Curtis）介紹說。她還同時解釋說，這裏的多數產品最終會被使用在世界各地的汽車以及洗衣機等家電產品中。
敲響安全警鐘
這家原本名不見經傳的晶圓廠始創於1980年代。近來，被西方世界與中國之間競爭出人意料地推到了地緣政治爭鬥風頭浪尖。
2021年7月，遇到財務困難的這家英國晶圓廠被主要客戶之一的荷蘭安世半導體（Nexperia）收購。安世總部位於荷蘭，但公司實際最終控制方是中國的聞泰科技公司（Wingtech Technology）。
收購案一經曝光，旋即在英國敲響了警鐘。
「中國在全球半導體行業獲得領先地位不符合英國、美國或任何其他盟國的戰略利益，」原美國中央情報局分析師、現任新美國安全中心智庫（Center for a New American Security）資深研究員拉瑟（Martijn Rasser）說。
認識到半導體是中國需要著重發展的關鍵科技領域之一，美方開始採取比如停止向華為供應晶片等相應措施加以限制，並給後者帶來了巨大挑戰。也正因為如此，中國迫切希望能在晶片技術上迎頭趕上，減少對外依賴性。
在這一大背景下，英國將境內最大晶圓生產設施出售給一家中資背景的公司就遇到了阻力。
拉瑟說，華盛頓，尤其是美國國會，將會「強力施壓」，以防止收購案完成。
由此可見，英國政府內部最初似乎並沒有響起警鐘。即使經過英國國家安全顧問的審查，結論仍不清楚。直到2022年5月，在收購案達成協議一年後，經過激烈的各方游說，英國的內閣大臣們才下令根據「新的授權」再度展開新的國家安全審查。
除非有新的延期，否則新的國安審查結果即將出籠，並很可能會勒令取消收購。
不過，即使英國勒令取消收購案，政府和科技工業面對的棘手問題仍然很多。
韌性或彈性生產鏈
據悉，有關方面在收購案中真正關注的「國家安全問題」，其實並不是這座威爾斯晶圓廠有多少國防工業情報或高敏感技術，而是英國未來應該如何打造和保持自身的彈性或韌性生產鏈問題。
英國議會下院外交事務委員會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）說：「我們確實需要像美國那樣，像歐盟那樣，建立我們自己的國內彈性工業體系，就像世界上許多國家一樣。」 圖根哈特還指出，建立自己的彈性工業體系，就必須擁有晶圓廠這樣的基本構件。
然而，對比起這方面技術世界領先的台灣來說，英國晶圓廠生產的並非世界上最先進的半導體，要想追趕上台灣水平成本也非常高昂——有計算稱，或許需要高達100億英鎊（120億美元）的投資才能建造出先進晶圓廠，而且即使這樣也不能保證能保持領先優勢。
很多人更是質疑今日英國是否真的有意願和資源在這個層面上投資。
但假設英國當真有意打造自主的半導體工業鏈的話，那麼這座晶圓廠應是目前僅有的核心產業，還需要在周邊打造一個技術生態集群工業鏈。
安世公司方面表示，確保晶圓生產廠的未來發展，成為全球業務的一部分至關重要。安世在向英國議會提交的一份報告中指出，「透過在英國投資，安世可以幫助確保這裏半導體行業的長期健康發展」。
在紐波特晶圓廠內部，仍有不少人支持安世收購。對他們來說，中資收購可以為500名員工提供工作保障，並有望在一段不確定時期之後實現工廠現代化。一名員工被問到如何看待公司未來時表示，「未來看不到光明」。
晶圓廠收購案是否獲得批准暫且不論，不過此案為英國人提出了一個更大的核心問題——政府對中國政策的總體戰略是什麼？政府如何界定中國投資與安全風險之間的平衡點？至少迄今為止，在那些注重強調經濟增長和注重強調國家安全的各派系激勵爭論中，英國政府老早就承諾會推出的中國政策大戰略仍然沒有兌現。
在無菌晶圓廠車間裏，工序的最後階段是仔細檢查壓印的晶圓是否存在雜質。多年來，英國在涉及如何對待中國投資問題上一直被指繼續維持一個紊亂的政策。現在，在嚴格的審查下，維持這種紊亂似乎越來越難了。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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