歐洲大型強子對撞機升級重啟，當今宇宙學最大謎團——暗物質之謎有機會被破解
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所謂暗物質，就是指不與電磁力產生作用的物質。由於暗物質不會吸收、反射或發出光，因此無法被看到。日內瓦的大型強子對撞機（LHC）是目前世界上最強大的粒子加速器，為搜尋、破解暗物質秘密進行的專門升級已經完成，即將開始全力尋找暗物質。
當今宇宙學最大謎團之一，暗物質的秘密，或有可能即將破解。
2022年7月5日，位於瑞士日內瓦附近的歐洲核子研究中心（CERN）大型強子對撞機（LHC）開始以有史以來最高功率運行，全力尋找暗物質。
所謂暗物質，就是指不與電磁力產生作用的物質。由於暗物質不會吸收、反射或發出光，因此無法被看到。人們目前只有透過重力產生的效應計算出暗物質的存在。科學家稱，宇宙構成的四分之三以上是暗物質。
日內瓦的LHC是目前世界上最強大的粒子加速器。為搜尋、破解暗物質秘密進行的專門升級已經完成。如果能夠成功揭示暗物質秘密，LHC將迎來誕生以來又一次重大突破。
2012年7月，正是用這台對撞機，科學家們完成了21世紀最重大的發現之一：希格斯玻色子。如果沒有這個粒子及其相關的能量場，我們所知宇宙的一切都不存在。希格斯場為其他基本粒子（如電子和誇克）提供質量。希格斯玻色子因此又被稱為「上帝粒子」，因為獲得質量的過程被比作宇宙起源時的大爆炸。
什麼是暗物質？
暗物質佔我們宇宙構成的80-85%，但人類至今仍不清楚它究竟是什麼，甚至不知道它由什麼組成。
1937年，天文學家扎維奇（Fritz Zwicky）發現，大型星系團中的星系具有極高的運動速度，然而星系的運行速度遠遠超出萬有引力公式計算出的結果，這表明除了人類已知的星系團核心物質對星系的引力外，還存在其他引力。
天文學家進一步推斷，在人類已知的宇宙物質之外，還有另外一種物質存在。科學家認為這種物質就是暗物質。之所以稱之為暗物質，是因為它與光沒有相互作用，因此人看不到它，英國粒子物理學家克拉拉·奈利斯特（Clara Nellist）博士解釋說。奈利斯特博士是LHC搜尋暗物質團隊的一名關鍵成員。
到目前為止，科學家們只觀察到暗物質的間接證據，但仍無法對暗物質粒子進行直接、明確、具體的探測。現在有幾種理論可以推測暗物質粒子可能是什麼樣子，其中被普遍認為最可能的一種是WIMP，即大質量弱相互作用粒子。
根據這個理論，這種粒子只通過弱核力和引力產生相互作用，與普通粒子相比質量較大。之所以最看好它，主要因為：
- 不參與電磁力作用，因此無法被直接探測到
- 不參與強核力作用，因此基本上與普通物質不發生相互作用
- 質量較大，因此運動速度相對緩慢，因而聚集成團。
尋找暗物質
探測暗物質是當代粒子物理和天體物理學的熱門領域，主要有三種方式： 加速器探測、直接探測和間接探測。
加速器探測是把粒子加速到極高能段並相互碰撞，擊出新粒子，「創造」出暗物質粒子。歐洲大型強子對撞機執行的就是這個任務。它是目前世界上最大的強子對撞機。
參照宇宙大爆炸理論，LHC的對撞試驗有可能創造出與宇宙大爆炸之後萬億分之一秒時的狀態，而這種能量極高的碰撞會產生包括暗物質粒子在內的異常粒子。LHC是目前世界上為數極少的具備探測暗物質粒子所需能量的加速器之一。
直接探測法是指直接探測來自宇宙間的暗物質粒子和原子核碰撞產生的信號。這些信號很弱，因此實驗室設在地下深處，以此把背景干擾降到最低。直接探測是目前採用最多的方式之一，主要採用低溫探測或惰性液體探測技術，探測目標以大質量弱相互作用粒子（WIMP）為主。美國、加拿大、義大利和英國都有這類地下探測實驗室。
間接探測主要是通過地面或太空望遠鏡探測這種粒子在星系中心、太陽中心或者地球中心湮滅而產生的其他粒子。
「創造」暗物質
歐洲核子研究中心過去幾年一直在升級LHC，使它更強大，數據分析能力更強。LHC消耗的能量巨大，每年使用的電力足夠為一個有30萬戶家庭的城鎮供電。使用的部分能量用於將質子加速到接近光速，這樣，它們碰撞時會分裂成更小的粒子。
奈利斯特介紹說，LHC的兩次主要升級使它具有更高的能量，產生的碰撞將創歷史紀錄。另外，還調整了質子在探測器內碰撞的交叉角度，增加啦兩個質子相互作用的可能性，由此增加了可供分析的數據量。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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