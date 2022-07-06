中國東部疫情小規模爆發，政府在「清零」和開放之間反覆擺盪

中國繼續採取COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）防疫「動態清零」政策之下，東部省份出現小規模疫情爆發。安徽省兩個縣進入封鎖狀態。

官方公布數據指，中國在周日（7月3日）新增COVID-19陽性病例380宗，繼前一天新增385宗之後，連續兩天出現三位數字新增。其中大部分出現在安徽省，周日新增本土感染病例29宗，另外無症狀感染258宗（中國將有症狀和無症狀病例區別統計）。

在安徽省，其中新增陽性病例最多的是宿州市泗縣和靈璧縣，兩地在周日分別錄得256宗和30宗，在過去的周末先後進入封鎖狀態。泗縣則在周日進行第六輪全民核酸檢測。

據中國官方媒體報道，長三角製造業中心江蘇省無錫市從周末開始要求商場、銀行縮短營業時間，餐飲場所不再提供堂食，同時敦促全體居民「非必要不離開無錫」。

出口小商品重鎮浙江省義烏市則於周日起暫時取消所有前往北京的航班——該市在過去一周新增三宗COVID-19確診病例。

在上海和北京持續數月的COVID-19疫情逐漸受到控制之際，東部省份出現小規模爆發，令公眾擔心，盡快恢復經濟活動的進程受阻。

不過，中國國家主席習近平近日再度強調堅持「清零」政策，指「集體免疫」的防控政策後果「不堪設想」。

他上周於武漢考察時表示：「中國實施動態清零政策，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害……」

Photo Credit: Getty Images / BBC News 上海迪士尼度因疫情而關閉三個多月，於六月底重新開放。

保持「戰時狀態」

中國最新一輪疫情從6月26日開始，主要集中在安徽省宿州市的兩個縣。

截至周一零時，官方公布該省共報告確診病例134宗，其中泗縣132宗，靈璧縣1宗，另有1宗為境外輸入；此外，全省共報告無症狀感染病例724宗。

官方媒體報道，安徽省級官員以及國家衛健委副主任均前往泗縣指揮。省長王清憲強調堅持「動態清零」政策，要求保持「戰時狀態」，盡快實現「社會面動態清零」（通常指在隔離範圍外實現新冠病毒感染「清零」）。

中國自2020年COVID-19疫情全球大流行爆發以來，一直奉行嚴厲的「清零」政策。大規模核酸檢測和各級管理當局採取的一些強制隔離和封鎖手段不乏爭議，包括最大城市上海在較早前亦曾經歷超過兩個月的封鎖。

但是近期，最高領導層開始公開談論長時間的「清零」政策對於世界第二大經濟體所造成的經濟衝擊。

國務院總理李克強在5月舉行視頻會議，承認當前的經濟困難大於兩年前第一波疫情爆發的時期——2020年疫情第一波衝擊下，中國經濟遭受重創，當年一季度國內生產總值同比下降6.8%。那不僅是1992年中國開始公布季度GDP數據以來最低數值，也是首次出現季度增速為負值的情況。

習近平在武漢考察時雖然再次強調堅持「清零」，但也有人指出，他似乎是第一次公開提及政策對經濟發展的影響。

從6月1日開始逐漸解除封鎖的上海在周日報告1宗隔離區域外的陽性病例，北京則在過去的周末未有新增本土病例。

此次安徽省和鄰近東部地區疫情爆發，當局再度採取封鎖和大規模檢測的措施，顯示中國在繼續「清零」和逐步開放以恢復經濟之間，仍然存在反覆。

Photo Credit: Reuters / BBC News 澳門特區近日亦出現COVID-19疫情爆發。

「清零」與開放之辯

中國社交媒體新浪微博上，網民對清零和開放各有支持。

「全球都在開放，就國內天天清零，是誰在倒退？」微博上一條評論說。

另一條評論則表示，應該「客觀科學地認清病毒的危害，共存並不可怕」；另一些人則表示至今仍然不知道COVID-19「還有多大危害」。

支持者則表示，在個別地區進行封城和全民核酸是有必要的：「國外多少人中國多少人，要是全國都傳開了，還有那麼多免疫力低下的人怎麼辦？」

中國以外的澳門和香港特區同樣處於小規模疫情爆發。澳門於周日新增90宗COVID-19陽性病例，新一波疫情累計增至784宗，並出現疫情以來的首兩宗死亡病例；香港則是連續多日新增病例達到四位數。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航