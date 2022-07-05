俄軍宣告「解放」烏東盧漢斯克州，數十國領袖齊聚瑞士制定烏克蘭版「馬歇爾計畫」
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數十個國家和組織的領導人齊聚瑞士，以制定一項「馬歇爾計畫」，協助飽受戰火蹂躪的烏克蘭重建。烏國總統澤倫斯基警告，未來重建工作規模勢必極為「龐大」。
烏克蘭在盧漢斯克（Luhansk）地區的最後主要據點利西昌斯克（Lysychansk）正式宣告淪陷。在此期間，數十個國家和組織的領導人齊聚瑞士，制定幫助烏克蘭重建的現代版「馬歇爾計畫」。
「死守只會帶來慘痛後果」，烏軍撤離利西昌斯克
烏克蘭武裝部隊總司令部表示，為保護守軍性命，部隊被迫撤離東部大城利西昌斯克。俄羅斯隨即宣布，烏東盧漢斯克地區已獲「解放」。
烏軍總司令部稱，「繼續死守這座城市會帶來慘痛後果；為保護烏克蘭守軍性命，我們決定撤離。」
但莫斯科表示，在占領鄰近城市北頓內次克（Sievierodonetsk）不到一週後攻占利西昌斯克，意味盧漢斯克已獲「解放」。俄羅斯說，將把盧漢斯克交給俄國在戰爭前夕承認獨立的盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）。
烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）則透過影片宣告：「靠著戰術以及現代武器補給的增加，我們會再回來。」
澤倫斯基表示：「保護我國士兵和人民，同等重要。我們會重整旗鼓，我們會收復失土；保護人民的重要性大過一切。」
烏克蘭重建會議登場，澤倫斯基：未來工作規模龐大
數十個國家和組織的領導人齊聚瑞士，以制定一項「馬歇爾計畫」，協助飽受戰火蹂躪的烏克蘭重建。烏國總統澤倫斯基警告，未來重建工作規模勢必極為「龐大」。
本次會議共有約1000人參加，其中包括歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），以及捷克、波蘭和立陶宛總理。
據熟悉計畫草案的消息人士說，歐洲聯盟（EU）貸款部門歐洲投資銀行（European Investment Bank）將在會中提議依照COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間的募資架構，設立一個新的烏克蘭信託基金，未來來自歐盟和非歐盟國家的相關資金可能高達1000億歐元。
盧漢斯克州長：俄烏戰爭重心將轉移至頓內次克
烏克蘭盧漢斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄羅斯在占領盧漢斯克後，將轉移烏克蘭戰爭的重心至鄰近地區，設法奪取整個頓內次克州（Donetsk）。
蓋戴受訪時告訴路透社，俄羅斯試圖完全掌握烏東的頓巴斯地區（Donbas），他預期頓內次克州的斯拉夫揚斯克市（Sloviansk）與巴克馬特鎮（Bakhmut）尤其會受到俄軍攻擊。
普亭賀俄軍拿下盧漢斯克州，蛇島升起烏克蘭國旗
俄軍掌控盧漢斯克州全境後，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）恭喜俄軍，並下令國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）繼續推進在烏克蘭的攻勢。同日黑海戰略要地蛇島則重新升起烏克蘭國旗。
受台籍志願兵援烏感召，多國士兵稱願支援台灣
俄烏戰爭延燒4個多月，華盛頓郵報（The Washington Post）近日專訪多名烏克蘭前線台籍志願兵。報導說，志願兵在前線講述台灣處境，讓來自波蘭、美國、澳洲等國士兵自告奮勇直喊，若中國攻台就「台灣見」。
華郵以「憂心中國威脅，台灣人加入烏克蘭抗俄作戰」為題，刊登一篇訪問多名烏國前線台籍志願兵的報導，講述他們為何願意奮不顧身投入戰事。
目前不清楚有多少台灣人加入烏克蘭抗俄作戰，但報導引述受訪者表示，約有10人。
土耳其終於硬起來，扣押竊穀物俄貨船
烏克蘭施壓土耳其對竊取烏國資源的掠奪行為採取行動後，烏國當局表示，安卡拉當局扣留一艘從烏克蘭竊走穀物的俄羅斯貨船。
「芝貝克・霍利號」（Zhibek Zholy）是烏克蘭亞速海（Azov Sea）伯德揚斯克港 （Berdyansk）今年稍早被俄軍占領以來，第一艘在此裝載的貨船。烏克蘭駐土耳其大使包德納爾（Vasyl Bodnar）表示，土耳其當局將決定如何處置這艘船。
澳洲總理首訪烏克蘭，承諾進一步提供軍援
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在基輔（Kyiv）會見烏克蘭總統澤倫斯基時，承諾向烏國進一步提供軍事支援，包括裝甲車和無人機。
法新社報導，艾班尼斯是史上首位訪問烏克蘭的澳洲總理，他在基輔舉行的記者會上表示，澳洲將向烏克蘭提供「1億元的軍援」。
艾班尼斯也明確表示，澳洲將依烏國要求提供額外軍事裝備，包括14輛裝甲運兵車、20輛「野外征服者」（Bushmaster）裝甲車和無人機。
西方俄國在北京論壇交鋒，美大使籲中國勿助俄宣傳
西方國家駐中國大使在北京一場特別公開論壇上，批評俄羅斯入侵烏克蘭；美國駐中大使勃恩斯（Nicholas Burns）還說，中國不應散播俄方的「宣傳」。中國仍拒絕譴責莫斯科發動攻擊。
路透社報導，勃恩斯在北京清華大學主辦的世界和平論壇上，形容俄羅斯對烏克蘭發動戰爭是「全球、世界秩序的最大威脅」。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。