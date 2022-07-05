前中華籃協副秘書長王啟先逝世享壽72歲，曾推動男籃換血催生曾文鼎、林志傑等「黃金世代」
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王啟先是當年中華隊換血計畫的幕後推手，在2001年時擔任當時籃協副秘書長，在籃協理事長達欣老闆王人達支持下，將鄭志龍、周俊三、黃春雄、羅興樑等國家隊好手換血，引進一批新秀陳信安、田壘、曾文鼎、吳岱豪、林志傑、何守正等新世代接替。
（中央社）前中華民國籃球協會副秘書長王啟先傳出於昨（4）日凌晨逝世，享壽72歲。王啟先過去除了曾披上台灣男籃戰袍外，還曾推動男籃換血，催生後來的「黃金世代」。
中華隊籃球「黃金世代」推手：王啟先曾引進曾文鼎、林志傑等新秀
王啟先來自籃球世家，和父親王士選與哥哥王承先都是國手，除了擔任早期SBL的球評外，還曾出任籃協副秘書長。
《ETtoday》報導，王啟先的父親王士選是我國第一代奧運國手，來台後創立了飛駝籃球隊，王啟先也曾披上中華隊戰袍，球員生涯結束後轉任教練，曾在1987年曼谷亞洲籃球賽擔任中華隊助教。
聯合報報導，王啟先是當年中華隊換血計畫的幕後推手，在2001年時擔任當時籃協副秘書長，在籃協理事長達欣老闆王人達支持下，將鄭志龍、周俊三、黃春雄、羅興樑等國家隊好手換血，引進一批新秀陳信安、田壘、曾文鼎、吳岱豪、林志傑、何守正等新世代接替。
王啟先逝世享壽72歲，昔日籃協同事王人生感念
王啟先昨（4）日凌晨逝世，享壽72歲，而包括前籃協秘書長黃朝和、T1聯盟高級顧問王人生在內均證實此消息，並在昨天接獲訊息。
在黃朝和眼中，王啟先為人相當有正義感，發現籃球相關事務不正確時，會想要出手導正。
王人生透露，王啟先個性比較衝動，「不過我講話他會聽」，兩人在籃協共事約10年、合作無間，一人負責行政和裁判調度，另一人負責台灣隊組訓，而王啟先也對於台灣隊組訓做出相當大貢獻。
王人生表示，時任副秘書長的王啟先2001年負責台灣隊組訓時，考量當時國手年紀偏大，加上當時年輕球員田壘、曾文鼎、林志傑等人紛紛冒出頭，決定給予年輕球員更多磨練的機會，推動新生代接替，造就後續「黃金時代」。
王啟先離開籃協後，王人生透露，雙方還有持續聯繫，只是王啟先近半年開始不回LINE訊息，後來才得知王啟先生病的消息。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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