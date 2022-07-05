美軍事首長：北京是否犯台「將是一個政治選擇」，美國密切關注局勢

文：德國之聲中文網（綜合報導）

美國參謀長聯席會議主席馬克・麥利（Mark Milley）接受英國媒體採訪時表示，中國對台灣的攻擊並非迫在眉睫，但美國正「非常密切」地關注局勢。他補充道，中國顯然「正在發展在某些時候發動攻擊的能力」，北京是否犯台「將是一個政治選擇」。

麥利週日（7月3日）接受英國廣播公司採訪，當被問及他是否認為中國會攻擊台灣時，他說：「可能會、應該會、或許會，都是關鍵詞。」

他說道：「在軍事能力方面，我認為中國顯然正在發展一種能力。習近平主席曾在公開的論壇上提到了這一點，他在談話中也提及，他要求解放軍發展在某個時間點攻擊台灣的能力」。

麥利補充：「無論他們會不會，這是一個政治選擇，這是一個政策選擇，這將基於中國如何評估屆時的成本風險收益。」

兩岸情勢多緊張？

上個月，中國與美國防長在新加坡就台灣議題展開激烈交鋒，中國國防部長魏鳳和措辭強硬強調稱，若有人膽敢把台灣分裂出去，中方「一定會不惜一戰，不惜代價。」

當時，中方也聲稱台灣海峽並非國際海域，北京「享有主權」。種種發言及後續美方挺台言論使得台海情勢再次受到關注。

有分析指，兩岸情勢再度緊張。不過也有學者認為，中方當時針對台灣海峽的聲明只是宣示意義。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎（Ian Chong）告訴德國之聲，北京增加在台灣、南海以及東海周邊的軍事活動時有所聞，北京無需找藉口，因為他們已經在做這件事。而從中國防長的演說內容，能看出北京維持一貫的立場。

多數分析人士指出，目前中國入侵台灣還不太可能發生。英國倫敦大學國王學院國防研究系講師澤諾・里安尼（Zeno Leoni）曾向德國之聲表示，他認為短期內中國不會武力犯台，但類似的「灰色地帶」戰術會增加。他說：「我相信中國很難對台灣採取任何激進行動，所以我認為暫時不會發生這種情況，因為會有政治成本，而中國目前希望避免這種情況。」

美國總統拜登（Joe Biden）今年5月訪問日本期間，曾表示若北京犯台，美國會軍事介入保護台灣。雖然拜登本人和國務卿布林肯（Antony Blinken）在對華政策演講中都否認美國改變了對台政策，但評論員鄧聿文曾在德國之聲發文稱，從輿論反響看，多數觀察家認為拜登這回不是失言，儘管他們對拜登改變美國的「戰略模糊」是否有利有不同看法。

鄧聿文寫道：「若大陸發動台海戰爭，美國一定會出兵……拜登本人把美國同中國的競爭稱之為『民主與專制的競爭』，美國不會容忍一個民主的台灣被專制的中國用武力的方式奪走，即使從美國國家利益講，華盛頓也不會袖手旁觀，或者只是對台灣進行經濟和武器援助。」

台灣人不擔憂

根據台灣媒體《天下雜誌》今年1月公布的民調顯示，63.7％受訪的台灣民眾表達，不擔心兩岸一年內會發生戰爭。這個數據比前一年的48.3％，高出15個百分點。報導指出，「這個結果反映在軍機頻繁擾台的氛圍下，民眾反而更不擔心兩岸短期內有戰爭風險。」

該民調也顯示，有57.9％的台灣人不認為中國最後會以武力統一台灣，但也有35.7％認為，中國最終會武統台灣。

不過針對台灣能否抵禦中國入侵，大部分的台灣人給了否定答案。台灣民意基金會6月發表民調顯示，超過一半的台灣民眾不相信，假如中國武力進犯，台灣有能力抵禦100天以上。

該民調問道：「若中國武力犯台，您相信台灣也像烏克蘭一樣撐100天以上嗎？」結果顯示，不相信台灣能夠抵禦北京進犯百天以上的人超過一半（51％），相信的人只佔37.8％。不相信者比相信者高13個百分點。該民調也顯示，針對拜登明確表示會協防台灣的說法，大多數台灣人仍保持疑慮。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航