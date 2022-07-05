全教總憂「雙語政策亂象」國文教甄考英文、不考中文，國教署回應：選聘應先考量專長
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對於雙語教育政策，台大人文社會高等研究院院長廖咸浩認為，不斷提高英語地位的政策背後永遠是「提升競爭力」這個口號，「但競爭力是什麼？是豐富的知識、精密的思考能力、活躍的創造力，不是『英文能力』，更不是『說英語的能力』」。
「2030雙語國家」（Bilingual Nation 2030）政策爭議不斷。全國教師工會總聯合會（下稱：全教總）昨（4）日召開「雙語國家更名，學校亂象不減」記者會指出，雙語政策已經明顯歪樓，出現國文老師教甄考英文、卻不考中文，以及教甄雙語開缺與錄取率遠高於一般缺的現象。
全教總除了替一般專業科目教師叫屈，更擔心獨尊英語的結果，會淺化學科課程，最終影響廣大學子的學習品質。對此，國教署回應說，選聘教師應以選擇具備領域或科目專長為優先考量，而非偏重英語表達。
全教總籲教育部正視雙語教學亂象
行政院國家發展委員會於3月28日宣布，原「2030雙語國家政策」更名為「2030雙語政策」；全教總指出，政策雖已更名，但實質內涵與投入的經費、資源卻未改變，雙語政策對中小學教育現場的衝擊仍是現在進行式。
全教總認為教育部及各地方政府，應該要看到各級學校陸續發生的各種光怪陸離、匪夷所思的現象，並請通盤檢討、正視雙語教學帶來的諸多問題。
台大人文社會高等研究院院長廖咸浩在記者會上指出，不斷提高英語地位的政策背後永遠是「提升競爭力」這個口號，「但競爭力是什麼？是豐富的知識、精密的思考能力、活躍的創造力，不是『英文能力』，更不是『說英語的能力』」。
接著，台北市明倫高中英文老師陳建州則表示「雙語教育絕對不是提升台灣英語教育的最佳解方，更可能是一波造成台灣學生學科學力倒退和教育品質流失的瘋狗浪」。他認為台灣英語教育迫切要解決的是雙峰落差、師生比、教學環境欠佳，以及未能真正落實聽說讀寫並重的教學與評量問題。
國教署回應「選聘應先考量專長」，政府推補助款機制協助師生
對於各地教甄可能有獨厚雙語之疑慮，教育部國民及學前教育署（下稱：國教署）說明，政府語言政策以提振英語力及落實保護與推廣本國語言雙軌並行，透過各種語言學習，促進各族群相互理解與認同在地文化，提升國際競爭力；而選聘教師應以具備領域或科目專長的教師為優先考量，而非偏重英語表達，國教署已於5月11日將前述建議函知各縣市政府。
接著，考量到外界質疑雙語教育會產生老師專業能力不足、學生聽不懂的「雙貧乏」現象。國教署在高中以下學校，有推動部分領域課程雙語教學計畫，希望以學生聽得懂的英語引導課程活動。並依學生程度以中文補充說明重要知識意涵，等學生建立英語學習習慣，再適度提高課堂英語使用比率，讓學生能自然以英語溝通為教學目的。
另外，國教署有制定補助款機制協助師生。學生部分，國教署提供各校學生語言能力費用，以多元方式於課後或寒暑假進行語言學習活動，協助建置學習情境，強化雙語教師的教學專業；教師部分，除了推動英語教師與外籍語文教師共同備課、增能學分班、舉辦英語教師工作坊外，每學期也有補助教師利用課餘進修語言及教學知能等相關費用，以提升現場教師的雙語教學能力。
綜合以上，國教署指出，目前於高中以下學校推動的部分領域課程雙語教學計畫，也請辦理學校及授課教師，評估學生學習需求、教學效果及目標後，妥善安排適合學生程度的教材教學。並設計生活化、具操作及體驗型的活動，讓學生在自然而然的環境下，養成運用英語學習與思考。
近期「雙語教育」政策引發的相關爭議事件
在今（2022）年5月，花蓮縣推動雙語教育，目標是在2030年學校課程有3成時間採用英語教學。不過在111學年度國中教師聯合甄選簡章公告中發現，報考一般類科的老師初試不考本科專業科目，只需考教育專業科目及英語，且各佔比50％；此事引起各界人士陳情要求重新訂定簡章。
當時教育處代理處長翁書敏回應，有規定報考者須持有該類科教師證，等於已經具備該類科的專業知能，筆試才會設計以「英語」為主，複試教學演示有考本科專業科目。
另外，約在6月底，淡江大學中文系中國文學學系於官網公開招聘111學年度學術專長、領域為文字學、聲韻學、訓詁學的專任師資。欲報名者需具有教育部認可國內外大專院校之博士學位，並且同時要具備「全英語授課能力」等條件。
對此，淡江大學校方回應，配合國家雙語政策，招募師資時均以能全英語授課者為優先，而中文系目前使用英文授課的科目有「中國語文能力表達」通識科目及「漢學英文」。雖此次招聘的師資希望具有文字、聲韻、訓詁專長，但使用英文授課之科目仍以上列科目為主。
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責任編輯：藍妮蒨
核稿編輯：楊士範
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
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關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。