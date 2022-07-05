全教總憂「雙語政策亂象」國文教甄考英文、不考中文，國教署回應：選聘應先考量專長

「2030雙語國家」（Bilingual Nation 2030）政策爭議不斷。全國教師工會總聯合會（下稱：全教總）昨（4）日召開「雙語國家更名，學校亂象不減」記者會指出，雙語政策已經明顯歪樓，出現國文老師教甄考英文、卻不考中文，以及教甄雙語開缺與錄取率遠高於一般缺的現象。

全教總除了替一般專業科目教師叫屈，更擔心獨尊英語的結果，會淺化學科課程，最終影響廣大學子的學習品質。對此，國教署回應說，選聘教師應以選擇具備領域或科目專長為優先考量，而非偏重英語表達。

全教總籲教育部正視雙語教學亂象

行政院國家發展委員會於3月28日宣布，原「2030雙語國家政策」更名為「2030雙語政策」；全教總指出，政策雖已更名，但實質內涵與投入的經費、資源卻未改變，雙語政策對中小學教育現場的衝擊仍是現在進行式。

全教總認為教育部及各地方政府，應該要看到各級學校陸續發生的各種光怪陸離、匪夷所思的現象，並請通盤檢討、正視雙語教學帶來的諸多問題。

台大人文社會高等研究院院長廖咸浩在記者會上指出，不斷提高英語地位的政策背後永遠是「提升競爭力」這個口號，「但競爭力是什麼？是豐富的知識、精密的思考能力、活躍的創造力，不是『英文能力』，更不是『說英語的能力』」。

接著，台北市明倫高中英文老師陳建州則表示「雙語教育絕對不是提升台灣英語教育的最佳解方，更可能是一波造成台灣學生學科學力倒退和教育品質流失的瘋狗浪」。他認為台灣英語教育迫切要解決的是雙峰落差、師生比、教學環境欠佳，以及未能真正落實聽說讀寫並重的教學與評量問題。

Photo Credit: 全國教師工會總聯合會 111年台北市國中教師聯甄雙語類科錄取統計

國教署回應「選聘應先考量專長」，政府推補助款機制協助師生

對於各地教甄可能有獨厚雙語之疑慮，教育部國民及學前教育署（下稱：國教署）說明，政府語言政策以提振英語力及落實保護與推廣本國語言雙軌並行，透過各種語言學習，促進各族群相互理解與認同在地文化，提升國際競爭力；而選聘教師應以具備領域或科目專長的教師為優先考量，而非偏重英語表達，國教署已於5月11日將前述建議函知各縣市政府。

接著，考量到外界質疑雙語教育會產生老師專業能力不足、學生聽不懂的「雙貧乏」現象。國教署在高中以下學校，有推動部分領域課程雙語教學計畫，希望以學生聽得懂的英語引導課程活動。並依學生程度以中文補充說明重要知識意涵，等學生建立英語學習習慣，再適度提高課堂英語使用比率，讓學生能自然以英語溝通為教學目的。

另外，國教署有制定補助款機制協助師生。學生部分，國教署提供各校學生語言能力費用，以多元方式於課後或寒暑假進行語言學習活動，協助建置學習情境，強化雙語教師的教學專業；教師部分，除了推動英語教師與外籍語文教師共同備課、增能學分班、舉辦英語教師工作坊外，每學期也有補助教師利用課餘進修語言及教學知能等相關費用，以提升現場教師的雙語教學能力。

綜合以上，國教署指出，目前於高中以下學校推動的部分領域課程雙語教學計畫，也請辦理學校及授課教師，評估學生學習需求、教學效果及目標後，妥善安排適合學生程度的教材教學。並設計生活化、具操作及體驗型的活動，讓學生在自然而然的環境下，養成運用英語學習與思考。

近期「雙語教育」政策引發的相關爭議事件

在今（2022）年5月，花蓮縣推動雙語教育，目標是在2030年學校課程有3成時間採用英語教學。不過在111學年度國中教師聯合甄選簡章公告中發現，報考一般類科的老師初試不考本科專業科目，只需考教育專業科目及英語，且各佔比50％；此事引起各界人士陳情要求重新訂定簡章。

當時教育處代理處長翁書敏回應，有規定報考者須持有該類科教師證，等於已經具備該類科的專業知能，筆試才會設計以「英語」為主，複試教學演示有考本科專業科目。

另外，約在6月底，淡江大學中文系中國文學學系於官網公開招聘111學年度學術專長、領域為文字學、聲韻學、訓詁學的專任師資。欲報名者需具有教育部認可國內外大專院校之博士學位，並且同時要具備「全英語授課能力」等條件。

對此，淡江大學校方回應，配合國家雙語政策，招募師資時均以能全英語授課者為優先，而中文系目前使用英文授課的科目有「中國語文能力表達」通識科目及「漢學英文」。雖此次招聘的師資希望具有文字、聲韻、訓詁專長，但使用英文授課之科目仍以上列科目為主。

Photo Credit: 擷取自淡江大學中文系官網 淡江大學中文系於官網招聘111學年度延攬專任師資1名

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：楊士範