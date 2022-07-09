G7、北約在美國強勢主導下，恐造成老歐洲與新歐洲的分裂

​G7聯合聲明重申對烏支持，6000億新基礎建設計畫對抗中國「一帶一路」​

2022年6月28日，為期三天的「七大工業國集團」（G7）領袖峰落幕。除G7成員國領袖參與外，其他國家領袖還來自阿根廷、印度、印尼、塞內加爾、南非和烏克蘭，G7會後也公布《聯合公報》（G7 Leaders' ​ Communiqué）為峰會做結尾。​

俄烏戰爭作為G7核心議程，《聯合公報》首段強調G7對烏克蘭堅定不移的承諾。內容指出：「我們再次強調譴責俄國對烏國，發動非法和無理的侵略戰爭。無論需要多久，我們都將與烏克蘭站同一陣線，提供必要的財政、人道主義、軍事和外交支持，讓烏國能勇敢地捍衛其主權和領土完整。我們準備與有意願的國家和機構，以及烏克蘭就持續的安全承諾達成協議，以幫助烏克蘭保衛自己，並確保其自由和民主的未來。」​

《聯合公報》提到，指G7在2022年人道救援上的財政補助，已超過280億美元，並且，已準備提供295億美元的預算援助。《聯合公報》強調：「我們強烈支持透過『國際重建會議』（international reconstruction conference）和烏克蘭制定的重建計畫協助烏克蘭重建，重建計畫將在烏克蘭和國際夥伴的密切協調下實施。」​

此外，《聯合公報》表示，我們將繼續對俄施加重大且長久的代價（主要指制裁），以協助結束這場戰爭。除俄國侵烏的直接影響外，俄國的侵略行為正阻礙全球復甦，使全球能源安全和糧食獲取嚴重惡化。對此，我們將堅定不移地致力於必要時，就制裁進行前所未有的協調，每個階段採取一致行動，並將減少俄羅斯含黃金在內的收入。​

《聯合公報》還提到，透過「全球基礎建設投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrstructure and Investment，PGII），我們在未來五年運用6,000億美元，縮小全球投資差距。我們將在全球合作中挺身而出，包含我們與南非現有夥伴關係的基礎，且努力與印尼、印度、塞內加爾和越南建立新的「公正能源轉型夥伴關係」（Just Energy Transition Partnership, JETP）。​

這次G7公布「全球基礎建設計畫」，多被外界視為G7國家抗衡中國「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative，BRI）在全球影響力的手段。《霧谷晶策》日前撰寫《東西集團對抗？ 金磚國家與G7較勁》一文中，針對此基建計畫和中國一帶一路倡議的競爭深入分析，供讀者參考。

北約峰會邀請眾多亞洲國家，北約六次擴張成定局​

G7峰會甫落幕，北約峰會緊接著在6月28日於西班牙馬德里展開。這次峰會除了美國在內的北約成員國出席外，還特地邀請數個印太國家參與，包含日本、南韓、紐西蘭、澳洲、印度、印尼等國，顯示北約峰會焦點不僅聚焦在俄烏戰爭，還把中國和印太地區納入峰會的核心議題中。​

受邀的日、韓、紐、澳、印都是美國在印太地區的重要盟友。這顯示美國希望北約能深化與印太國家的關係、加強對印太地區的關切，以抗衡中國在區域迅速擴張的影響力。《金融時報》報導一位美國官員稱，華府這次推動日、韓、紐、澳參與北約峰會，是拜登政府建立和擴張「志同道合」盟友陣營戰略的一部分，旨在對抗中國。​

《金融時報》也報導，北約和印太國家之間的互動之所以會加深，是因為美國盟友擔心僅一個美國不足以確保他們的安全。印太盟邦對華府的信心，受主打「美國第一（American First）」的川普政府所削弱，過去前總統川普（Donal Trump）曾威脅撤回駐韓、駐日美軍。再者，俄國侵烏及擔憂中國可能對台灣採取類似行動，皆顯示出需要更多選擇來加強威懾。​

另外，美國總統拜登（Joe Biden）與南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄也藉機在場邊舉行三邊峰會，就北韓、美日韓關係等議題進行討論。除了眾多印太國家參與北約峰會成焦點外，北約第六次擴張更是峰會的重中之重。

今（2022）年5月18日，瑞典和芬蘭正式向北約遞交加入申請書，而北約也透過這次峰會，正式邀請瑞典和芬蘭加入。然而，自瑞典和芬蘭公開表達意願後，土耳其卻持反對態度，因此即便只有土耳其反對，最後也將功虧一簣。過去，土耳其也對北歐兩國加入北約開出數個條件，包含兩國不再支持境內庫德族團體，以及解除對土耳其的武器禁運。​

為加入北約，北歐兩國隨後同意土耳其的條件，以換取支持。為使北約擴張流程更順利，美國也向土耳其展現誠意，拜登與土耳其總統艾爾多安（Recep Erdogan）也於峰會期間舉行會晤，兩人就出售美F-16戰機一事交換意見。​

《金融時報》（Financial Times）6月30日報導，拜登政府公開支持土耳其購買F-16戰機一事。報導引述負責國際安全事務的助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander），指出美方「完全支持」土耳其F-16軍機的「現代化計畫」。報導還提到，土耳其曾向美國要求購買40架新F-16戰機，並希望獲得新零件設備，為原有的80架戰機進行升級。不過，任何F-16軍售案，仍需美國國會批准才能成真。​