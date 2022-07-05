泰國開放邊境，預期今年達到1000萬遊客入境
我們想讓你知道的是
今年7月1日泰國取消入境的Thailand Pass，預估會湧入大量旅客，泰國當局期待很快就能達到每日3萬遊客入境。
今年7月1日起，泰國政府取消泰國通行證（Thailand pass），以刺有更多旅客入境觀光。根據《看見泰國》報導，來泰國觀光的入境人口確實因為這項開放政策而有成長，開放前三天，每天約有2.7萬人入境。泰國當局相當肯定這項成果，並認為未來很快會達到一天3萬人入境的盛況。
政府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）指出，原先6月只有約130航班入境泰國，截至7月3日，一天有約150航班，日載客量會有所提升，數字變化和旅遊與體育部預估一致，很快每日遊客就會突破3萬人，預估到10月旅遊旺季會有更顯著的提升。
不過泰國的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍讓人緊張，為泰黨副主席塔育蓬（Yutthapong Charasathien）聲稱，泰國的每日確診數有短報嫌疑，且有些疫苗被用於「政治目的」。大家可能以為可以安心去泰國遊玩，但可能有染疫風險。
泰國不應以「便宜」出名
綜合《聯合早報》和《路透社》報導，泰國政府呼籲各商家不要用便宜促銷的方式吸引遊客，而是要提供高品質的產品與服務來吸引客人。泰國副首相兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）7月4日出席活動表示，旅客不應該因為泰國「便宜」而前來旅遊。相反，他們應該「因為它是有效的，是合理的」。這是我們可以增值的地方。
泰國是亞洲的觀光勝地，在疫情之前光是2019年創紀錄來到近4000萬遊客來泰國，消費高達1.91兆泰銖（約1.6兆新台幣），這相當於泰國GDP的11%。之後COVID-19爆發導致2020到2021年的遊客數銳減，分別剩下6700萬與42.8萬遊客來到泰國，泰國的經濟瞬間受到劇烈影響。而在今年前半年已經有200萬人來泰國觀光，這是在長達18個月的COVID-19影響下重新開放的新曙光，泰國政府也期待今年來玩的遊客可以增加到1000萬人。
為了維持泰國的旅遊產值，泰國在今年上半年提出給高消費的客群長期簽證的優惠，鼓勵他們在泰國多多消費，以彌補COVID-19嚴重時期所損失的產值。
來泰有困難？中國是解方？
《Thaiger》報導，多家航空公司都曾表示因為烏俄戰爭，飛機燃料價格抬高，都不願意多開航班，而且現在通貨膨脹，導致歐美旅客降低出國遊玩的意願，泰國的入境旅客數因此多了一個變數。泰國則是期待10月的旅遊旺季各方狀況有所改善，以達到今年來客數1000萬人次的目標。
《中國網》報導，泰國官方預估今年可能有400萬人次自中國入境泰國觀光，尤其十一連假的黃金假期，泰國政府非常期待中國遊客來觀光，不只將會多開中泰的直飛航班，也可以透過陸路方式進入泰國清邁、清萊地區觀光。可見中國的因素深深影響泰國觀光產值。
新聞來源：
- 取消泰國通行證觀光升溫 日迎逾2.7萬遊客（看見泰國）
- Thailand News Today | Inflation and fuel prices disrupting travel to Thailand（Thaiger）
- 泰國籲業者避免提供大幅折扣吸引遊客（聯合早報）
- 'Sell premium' - Thailand discourages discounts, wants high value tourists（路透社）
- 泰國：預計十一期間中國遊客或開放赴泰旅遊（中國網）
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：曾喜民
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！