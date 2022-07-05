泰國開放邊境，預期今年達到1000萬遊客入境

今年7月1日起，泰國政府取消泰國通行證（Thailand pass），以刺有更多旅客入境觀光。根據《看見泰國》報導，來泰國觀光的入境人口確實因為這項開放政策而有成長，開放前三天，每天約有2.7萬人入境。泰國當局相當肯定這項成果，並認為未來很快會達到一天3萬人入境的盛況。

政府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）指出，原先6月只有約130航班入境泰國，截至7月3日，一天有約150航班，日載客量會有所提升，數字變化和旅遊與體育部預估一致，很快每日遊客就會突破3萬人，預估到10月旅遊旺季會有更顯著的提升。

不過泰國的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情仍讓人緊張，為泰黨副主席塔育蓬（Yutthapong Charasathien）聲稱，泰國的每日確診數有短報嫌疑，且有些疫苗被用於「政治目的」。大家可能以為可以安心去泰國遊玩，但可能有染疫風險。

泰國不應以「便宜」出名

綜合《聯合早報》和《路透社》報導，泰國政府呼籲各商家不要用便宜促銷的方式吸引遊客，而是要提供高品質的產品與服務來吸引客人。泰國副首相兼衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）7月4日出席活動表示，旅客不應該因為泰國「便宜」而前來旅遊。相反，他們應該「因為它是有效的，是合理的」。這是我們可以增值的地方。

泰國是亞洲的觀光勝地，在疫情之前光是2019年創紀錄來到近4000萬遊客來泰國，消費高達1.91兆泰銖（約1.6兆新台幣），這相當於泰國GDP的11%。之後COVID-19爆發導致2020到2021年的遊客數銳減，分別剩下6700萬與42.8萬遊客來到泰國，泰國的經濟瞬間受到劇烈影響。而在今年前半年已經有200萬人來泰國觀光，這是在長達18個月的COVID-19影響下重新開放的新曙光，泰國政府也期待今年來玩的遊客可以增加到1000萬人。

為了維持泰國的旅遊產值，泰國在今年上半年提出給高消費的客群長期簽證的優惠，鼓勵他們在泰國多多消費，以彌補COVID-19嚴重時期所損失的產值。

來泰有困難？中國是解方？

《Thaiger》報導，多家航空公司都曾表示因為烏俄戰爭，飛機燃料價格抬高，都不願意多開航班，而且現在通貨膨脹，導致歐美旅客降低出國遊玩的意願，泰國的入境旅客數因此多了一個變數。泰國則是期待10月的旅遊旺季各方狀況有所改善，以達到今年來客數1000萬人次的目標。

《中國網》報導，泰國官方預估今年可能有400萬人次自中國入境泰國觀光，尤其十一連假的黃金假期，泰國政府非常期待中國遊客來觀光，不只將會多開中泰的直飛航班，也可以透過陸路方式進入泰國清邁、清萊地區觀光。可見中國的因素深深影響泰國觀光產值。

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責任編輯：曾喜民

核稿編輯：杜晉軒