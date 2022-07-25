吃鹼性食物、維他命C和飲食控制真能減少痛風發作嗎？

讀者Shaun在2022年4月18日，於〈大腸水療，宋美齡長壽秘訣〉的回應欄留言：

林教授您好， 這兩天看到一篇文章裡面提到「痛風是人體內尿酸新陳代謝異常所引起的急性關節炎，有年輕化趨勢。除了藥物治療，痛風患者最重要的就是飲食控制。首要建議多吃蔬食，因富含維生素C的蔬果能降低尿素的再吸收，尤其多數蔬果為鹼性食物，能促使尿酸在尿液中溶解，以減少痛風發作。」 請問這種說法有依據嗎？謝謝您！

讀者提供的連結打開是一篇發表在元氣網的文章，標題是「痛風怎麼吃才不會營養失調？專家教如何減少痛風發作」。作者是一位牙醫師，也就是標題裡所說的專家。

有關「酸鹼食物」和「酸鹼體質」，我在2016年發表了〈鹼回命〉，在2017年發表了〈蚊子專咬酸性體質？〉，在2018年發表了〈酸鹼騙局被戳破，但又進階了〉和〈又一個治癌胡扯〉，然後在2019年又發表了〈酸鹼騙子陰魂不散〉。

在這五篇文章裡我都會重複說：「只要你的腎臟及肺臟功能是正常，你的血液的酸鹼度就會永遠維持在7.35到7.45之間，不管你是做任何事情或吃任何食物。」

真沒想到，今天又需要再重複一次，而且還是針對「專家」。不過，為了慎重起見，我還是到PubMed用alkaline、food、diet、gout做搜索，結果真的是搜不到有任何論文可以支持「鹼性食物能促使尿酸在尿液中溶解，以減少痛風發作」這樣的說法。

至於這位專家所說的維他命C能減少痛風發作，我有搜到一篇2021年2月22日發表的〈Role of Vitamin C in Prophylaxis and Treatment of Gout-A Literature Review〉（維他命C在痛風預防和治療中的作用──文獻綜述）。它說：

來自體外和動物研究的報告似乎很有希望，並且可以解釋維他命C和尿酸之間的生理關係。大多數流行病學研究表明，高維他命C攝入量與降低血清尿酸濃度之間存在顯著相關性。儘管有正面的觀察，但觀察性和干預性的研究卻很少，而且它們的結果並沒有明確定義每天大量攝入維他命C，在預防痛風發展和復發方面的益處。

Linus Pauling Institute是Linus Pauling博士在1973年創立的，而它最重要的任務就是要證明維他命C能預防和治療各種疾病。它有一個專講維他命C的網頁，而在預防和治療痛風方面的敘述是：「儘管觀察性研究表明補充維他命C可能有助於預防痛風事件和復發性痛風，但迄今為止進行的干預研究尚未證明這一點。 此外，目前幾乎沒有證據支持維他命C在痛風患者管理中的作用。」

至於那位專家所說的「痛風患者最重要的就是飲食控制」，我有搜到下面這四篇論文：

2017年1月1日：Dietary Management of Gout: What is the Evidence？（痛風的飲食管理：證據是什麼？）它說：「我們有注意到，只有三項隨機對照試驗檢查了飲食干預對已確診痛風患者的作用，但沒有一項顯示出益處。 2014年發表的Cochrane評價報告表明，沒有高質量的試驗來支持或反駁使用生活方式干預，來治療急性或慢性痛風。」

2018年9月10日：Nutritional recommendations for gout: An update from clinical epidemiology（痛風的營養建議：臨床流行病學的現況）。它說：「痛風的營養建議通常是基於低質量證據。 就減肥作為一種管理策略而言，現有證據支持超重／肥胖痛風患者減肥。 然而，目前的證據僅包含少數方法學質量低的研究（主要是觀察性的）。」

2021年7月1日：Dietary and Lifestyle-Centered Approach in Gout Care and Prevention（以飲食和生活方式為中心的痛風護理和預防方法）。它說：「通常建議痛風患者遵循低嘌呤（即低蛋白）飲食以避免嘌呤負荷。 然而，這種方法可能會導致不健康的碳水化合物和脂肪的攝取增加，進而導致代謝綜合徵，隨後升高血清尿酸鹽水平並導致不良心血管後果。」

2021年11月19日：Role of diet in hyperuricemia and gout（飲食在高尿酸血症和痛風中的作用）。它說：「迄今為止，很少有研究專門評估各種飲食方法，對痛風患者高尿酸血症和痛風特異性結局的影響。整體而言，飲食因素似乎對血清尿酸水平的影響較小，其對痛風長期臨床病程的影響尚不確定。有限的證據表明，避免某些食物和飲料可能會降低痛風發作的頻率。降尿酸治療仍然是治療的主要方法。飲食因素在痛風的治療中發揮的作用有限。」

所以，那位專家所說的「鹼性食物能減少痛風發作」，是缺乏科學證據，而「維他命C和飲食控制能減少痛風發作」，則只是基於薄弱的科學證據。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航