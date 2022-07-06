社群文案與行銷須知：獻祭富樫的腰，召喚時事哏寫法深度教學

文：我是文案

《獵人》漫畫作者富樫義博又重新開始連載，這幾天，他公開了一封親筆信：

但是截至目前為止，我看到的社群文案時事應用並不多。想要藉著這個機會和大家聊聊「我們與時事哏之間的距離」。

如果你的產品或服務能改善腰痛問題

這種天降餡餅的題材如果沒有做，可能會是因為以下原因，我依照可行性和深度來系統化的猜猜看吧。

1. 你根本不知道富樫是誰

這種情況的行銷人，滿需要加強對各個領域的廣泛涉獵，尤其時事哏和專業領域知識不同，如果是to C產業，卻只把所有時間放在專業知識，其實是滿危險的。

我的建議是，如果真的完全沒有時間，至少要每天花10分鐘看一下Google Trend的熱門列表。雖然短時間內可能無法立刻追上天天看新資訊的人，但是先把習慣培養起來。

2. 你知道富樫是誰，但是不知道他的腰痛消息

這樣的要求已經稍有門檻，但是除了定時追蹤每一個次文化的關鍵媒體之外，另一個偷吃步的方式，是主動經常關注社群文案時事表現佳的媒體，問自己這個問題：「為什麼他（們）忽然拿這件事當題材？」

再進一步以縮小日期範圍的方式去搜尋後，你多半能得知最新發生的熱門消息。

例如教育部的小編，就已經使用《獵人》的畫風做出宣導貼文，同時吸引很多人的關注。你這時候如果去查看《獵人》相關的最新消息，很容易就能知道作者富樫義博最近發生了什麼事。

3. 我知道富樫腰痛，但我說服不了老闆

必須關注你的資料收集能力和提案方法。

或許老闆會講：「漫畫都是年輕人看的，不是我們的客戶。」但是要注意哦，《獵人》從1998年就開始連載，如果從12歲開始看，現在這些讀者的年紀是2022-1998+12=36歲！

雖然我不是數學家，但是這聽起來很不錯對吧？

如果單從漫畫等於低齡的成見去推理，當然無法說服不清楚作品背景的主管。但如果連你自己都沒有意識到的話，那就是可以再加強的地方了。

如果你的產品或服務，無法改善腰痛問題

當然我們沒有天天在過年，產品撞大運跟上時事的機率可遇不可求。但是我們可以透過拆解的方式，系統性地找出時事議題與我們想溝通主題的關聯性

1. 拆解線索

很多現代人的問題是因為「只讀標題」發生的。每件事情都知道個大概，自然難以想像和自身的連結是什麼。重新仔細來看一次文本：

兩年我真的無法畫圖，連椅子都沒辦法正常坐。但我現在放棄了從前的作畫方式，重新拿起畫筆開始畫畫了。 各位要好好保重腰部啊。在寫這段話的兩週前，我連上廁所都有問題（擦屁股這姿勢有困難），每次大完便都要沖澡。做什麼動作都要花上常人三到五倍的時間。

漫畫家、拖稿、椅子、作畫方式、畫筆、沖澡、腰部、上廁所、三到五倍的時間。

有沒有發現，文案的題材瞬間變得很多？

這時候找出自己的產品或服務和這個議題哪裡相關，就變得容易很多了吧。

2. 繼續聯想

當然我們依然會遇到，即使線索變多但還是好像和自己沒什麼關係的情況發生，這時候可以做的事是從似乎有點連結的方向下手。

例如主打兩性的媒體，或許可以從漫畫家開始談不同職業磨合的甘苦談，或者從椅子談如何挑選適合的贈禮，甚至是談腰部⋯⋯（咳咳咳）

而再隨便拿個，食物好了，來舉例：這項食品有漫畫家熱愛的速食的特性嗎？或者可以讓便便更順暢？

舉了兩個例子是要告訴大家，不管是哪種產品，都有其可能的聯想接點，找出合理的闡述方式，也是我自己時時不斷練習的技能。

3. 形式先行

如果如果真的真的覺得沒有關聯，我們可以用「表現形式」來讓人們聯想到這項熱門時事。

教育部以畫風來致敬就是最明顯的例子。如果功力不到，我們也可以調整句子的句型來讓貼文的文案內容有這樣的感受。

素材包含：

漫畫中的名台詞

作者本人的名台詞

這次話題中的文本句型結構

挖掉內容給大家腦海填空一番：

兩年我真的無法＿＿，連＿＿都沒辦法正常＿。

但我現在放棄了從前的＿＿方式，重新＿＿＿＿＿＿。

各位要好好保重＿＿啊。

在寫這段話的兩週前，我連＿＿＿都有問題，

每次＿＿＿都要＿＿。做什麼動作都要花上常人三到五倍的時間。

結語：五個加強時事的主要方式

如何呢大家？講到這裡我覺得差不多了，已經講很細了吧～透過五個主要方式：

吸收新知 關注頭部媒體 提案說服 拆解文本 形式先行

希望大家都在時事哏上有所進展嘿！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航