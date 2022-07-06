社群文案與行銷須知：獻祭富樫的腰，召喚時事哏寫法深度教學
我們想讓你知道的是
截至目前為止，我看到的社群文案富樫義博時事應用並不多。想要藉著這個機會和大家聊聊「我們與時事梗之間的距離」。不管是哪種產品，都有其可能的聯想接點，找出合理的闡述方式，也是我自己時時不斷練習的技能。
文：我是文案
《獵人》漫畫作者富樫義博又重新開始連載，這幾天，他公開了一封親筆信：
兩年我真的無法畫圖，連椅子都沒辦法正常坐。但我現在放棄了從前的作畫方式，重新拿起畫筆開始畫畫了。
各位要好好保重腰部啊。在寫這段話的兩週前，我連上廁所都有問題（擦屁股這姿勢有困難），每次大完便都要沖澡。做什麼動作都要花上常人三到五倍的時間。（譯文來源 RJ 廉傑克曼）
但是截至目前為止，我看到的社群文案時事應用並不多。想要藉著這個機會和大家聊聊「我們與時事哏之間的距離」。
如果你的產品或服務能改善腰痛問題
這種天降餡餅的題材如果沒有做，可能會是因為以下原因，我依照可行性和深度來系統化的猜猜看吧。
1. 你根本不知道富樫是誰
這種情況的行銷人，滿需要加強對各個領域的廣泛涉獵，尤其時事哏和專業領域知識不同，如果是to C產業，卻只把所有時間放在專業知識，其實是滿危險的。
我的建議是，如果真的完全沒有時間，至少要每天花10分鐘看一下Google Trend的熱門列表。雖然短時間內可能無法立刻追上天天看新資訊的人，但是先把習慣培養起來。
2. 你知道富樫是誰，但是不知道他的腰痛消息
這樣的要求已經稍有門檻，但是除了定時追蹤每一個次文化的關鍵媒體之外，另一個偷吃步的方式，是主動經常關注社群文案時事表現佳的媒體，問自己這個問題：「為什麼他（們）忽然拿這件事當題材？」
再進一步以縮小日期範圍的方式去搜尋後，你多半能得知最新發生的熱門消息。
例如教育部的小編，就已經使用《獵人》的畫風做出宣導貼文，同時吸引很多人的關注。你這時候如果去查看《獵人》相關的最新消息，很容易就能知道作者富樫義博最近發生了什麼事。
3. 我知道富樫腰痛，但我說服不了老闆
必須關注你的資料收集能力和提案方法。
或許老闆會講：「漫畫都是年輕人看的，不是我們的客戶。」但是要注意哦，《獵人》從1998年就開始連載，如果從12歲開始看，現在這些讀者的年紀是2022-1998+12=36歲！
雖然我不是數學家，但是這聽起來很不錯對吧？
如果單從漫畫等於低齡的成見去推理，當然無法說服不清楚作品背景的主管。但如果連你自己都沒有意識到的話，那就是可以再加強的地方了。
如果你的產品或服務，無法改善腰痛問題
當然我們沒有天天在過年，產品撞大運跟上時事的機率可遇不可求。但是我們可以透過拆解的方式，系統性地找出時事議題與我們想溝通主題的關聯性
1. 拆解線索
很多現代人的問題是因為「只讀標題」發生的。每件事情都知道個大概，自然難以想像和自身的連結是什麼。重新仔細來看一次文本：
兩年我真的無法畫圖，連椅子都沒辦法正常坐。但我現在放棄了從前的作畫方式，重新拿起畫筆開始畫畫了。
各位要好好保重腰部啊。在寫這段話的兩週前，我連上廁所都有問題（擦屁股這姿勢有困難），每次大完便都要沖澡。做什麼動作都要花上常人三到五倍的時間。
漫畫家、拖稿、椅子、作畫方式、畫筆、沖澡、腰部、上廁所、三到五倍的時間。
有沒有發現，文案的題材瞬間變得很多？
這時候找出自己的產品或服務和這個議題哪裡相關，就變得容易很多了吧。
2. 繼續聯想
當然我們依然會遇到，即使線索變多但還是好像和自己沒什麼關係的情況發生，這時候可以做的事是從似乎有點連結的方向下手。
例如主打兩性的媒體，或許可以從漫畫家開始談不同職業磨合的甘苦談，或者從椅子談如何挑選適合的贈禮，甚至是談腰部⋯⋯（咳咳咳）
而再隨便拿個，食物好了，來舉例：這項食品有漫畫家熱愛的速食的特性嗎？或者可以讓便便更順暢？
舉了兩個例子是要告訴大家，不管是哪種產品，都有其可能的聯想接點，找出合理的闡述方式，也是我自己時時不斷練習的技能。
3. 形式先行
如果如果真的真的覺得沒有關聯，我們可以用「表現形式」來讓人們聯想到這項熱門時事。
教育部以畫風來致敬就是最明顯的例子。如果功力不到，我們也可以調整句子的句型來讓貼文的文案內容有這樣的感受。
素材包含：
- 漫畫中的名台詞
- 作者本人的名台詞
- 這次話題中的文本句型結構
挖掉內容給大家腦海填空一番：
- 兩年我真的無法＿＿，連＿＿都沒辦法正常＿。
- 但我現在放棄了從前的＿＿方式，重新＿＿＿＿＿＿。
- 各位要好好保重＿＿啊。
- 在寫這段話的兩週前，我連＿＿＿都有問題，
- 每次＿＿＿都要＿＿。做什麼動作都要花上常人三到五倍的時間。
結語：五個加強時事的主要方式
如何呢大家？講到這裡我覺得差不多了，已經講很細了吧～透過五個主要方式：
- 吸收新知
- 關注頭部媒體
- 提案說服
- 拆解文本
- 形式先行
希望大家都在時事哏上有所進展嘿！
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。