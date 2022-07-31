【書評】梨木香步《海幻》：以紀實筆法構出一座虛幻之島，寫下生態浩劫與人類文明的反思

被譽為「觀察事物最為上乘的作家」梨木香步，於此次最新作《海幻》中，以近乎嚴謹的山林紀錄，將細微觀察編織進路途的山水蟲鳥，也將鮮明的鄉野傳說帶至眼前。我們不自覺地與主角一同踏上這座虛實未明的小島。「海幻」，意指在這座島上看見的海市蜃樓，究竟梨木香步透過極為靈動的筆法表現出的世界是否為真實？也探詢了自我內心，當我們說看見幻影時，是不是來自心中深層的渴望？

以紀實構出虛幻之島

在故事開始前，便附有一張島嶼地圖，上頭的地名呼應了每一篇的段落，皆是主角秋野探勘的行程紀錄。一九三六年，身為人文地理學者的他來到南九州的「遲島」展開田野調查，也為了完成自己的論文。在過程中，秋野不斷地被島上傳頌的鄉野傳說給吸引，隨著村落裡的老人家、山中居民帶著他探勘了這近乎原始、卻充滿生命力的叢林，也漸漸靠近島上歷史，還有消失的記憶。

秋野一邊在進行田野調查的紀錄中，一邊知道遲島上曾因明治維新，佛教遭到打壓，島上許多僧侶、佛像、廟宇都難逃厄運，人的價值與精神上的依歸從根本上被摧毀，也讓秋野忍不住得到共鳴，「一種被強行拖入無底洞的失落感。」身處在歷史痕跡中，想從這緊緊糾纏的不安裡找出他們是否有對命運進行抵抗，而他之所以想一再探詢的原因，或許是連結了他的過往：「我前年才失去的未婚妻，去年父母亦相繼離世。」以近乎克制的語氣，緩緩道出內心失去的空洞及對悲慘命運的叩問。

因為對自己不斷失去的命運而得到共鳴，促使秋野走上想好好記錄即將消失的傳說之路。時間所帶走的記憶只能存於當事人心中，但若能記得的人越來越少，甚至是整個時代被抹煞掉的記憶呢？在島中居民口耳相傳的物耳師（近似靈媒、巫女，負責生者與死者之間的聯繫）只剩老一輩的人知道其存在、平安末期落敗逃難的武家後裔，皆因一次又一次的時代更迭而成為傳說，到後面甚至曲解了歷史本意，成為觀光地的宣傳噱頭。這令我想起了台灣這座島嶼，是否也有很多隨著時間過去，後代人也不再注重的歷史消失？

梨木香步透過秋野之眼，寫下了這座遲島極為細節的調查，在歷史真有其事的鋪墊下，我卻未曾在地圖上發現這座島嶼，亦讓我忍不住自問，究竟作者用如此紀實的筆法卻虛構出一個小島的目的是什麼？是對過往消失之物的一個警惕？還是盡可能地透過這些真實有過的自然與歷史，讓他們繼續在虛構間「存在」？

尋找，是否為呼應心中的極度渴求？

探勘過程隨著島上神秘男子山根的帶領下，秋野發現了海幻，亦即海市蜃樓，一直到探勘結束後，他都未能發現這道幻影究竟是什麼。

然而這樣的結束沒多久，二戰爆發，轉瞬之間已過了五十年，秋野因緣際會下得知自己的兒子在遲島上開發遊樂園，便踏上了「故土」，然而人事早已非，曾經充滿靈氣的神山、傳說中僧侶建造堡壘的採石場，野生的成群山羊，如今架設好纜車、是高爾夫球場、是被抓進柵欄內豢養的觀光農場。小島又再次歷經了浩劫，秋野所經歷過的現實再次的被拔除根基，時間加重了記憶早已不復存在的殘酷，只有五十年後再度看見的海幻一如往昔。「我想放聲大哭祈求：可以的話，但願他永遠不變。」

一個不知道是什麼的幻影卻成為記憶的浮木，這亦代表，他未曾從五十年前失去父母、未婚妻的傷痛中痊癒，我們更從後續對話中得知，他的未婚妻是自殺的。其實從前面某一次的洞窟探勘過程中，漸漸可發現他越想接近島上真相，越接近亡者的世界，那深埋在心底的愧疚與不解，卻只是空洞的深淵。「總覺得深不見底的黑暗正張開大口看著我們。」物耳師為何消失、論文充滿了疑惑、海幻究竟是什麼、島上為何變成如此、未婚妻為何歡喜訂婚後卻選擇自殺？越去追尋，卻越沒有答案，而未曾改變的海幻，是否早已是他心中希望世事不要再改變的極度渴求？

即使會重蹈所有的錯誤與悲劇，不論痛苦、絕望、還是快樂，我都要自己親自走過。

這是《流浪者之歌》悉達多於得道後所言，世界上許多真理你或許「知道」，但真要「懂得」之間還是有一大段距離，那無非還是得經由自身經歷。如果萬事不變，你或許也無法體會記憶帶來的珍貴。亦是秋野在結束島上的探勘後，說出萬物好似皆存在，卻又消散無蹤的感觸，被點出「色即是空」。島上的神祕男子山根對他說：「色即是空之後呢？今後你會繼續探索吧？望你在人世間能找到線索。」秋野當時無言以對，卻要在五十年後，從人事已非的遲島上，由自己接著講出「空即是色」，即便那是經文早已紀載。

秋野對於萬事真相的渴求，卻也要在腦中的過去與眼前的現實並列，才發現時間帶給他的，是讓他能記住島上曾有的過往，並繼續傳頌給後人知曉，從他們的反應中，重新直視自己，放下對追尋所有答案的執迷。

「遲」島的超譯

在閱讀過程我不斷地被「遲島」的真實性與否給吸引。作家廖偉棠在卷末解說提及：「遲島的遲字，在古文中有天色將明，又有休息的意思。秋野是這樣和那場改變他一生的死亡事件和解的。」而我想超譯這個「遲」，它是否指涉過了五十年，時空早已變遷，島上一切再也不復見，然而即便是遲了，秋野卻也要經歷後才明白，「色即是空」後來的本意。

縱使時間帶來的巨大變遷往往讓人來不及追尋，卻也能夠慢慢與傷痛、與自己和解，有時，時間本身就是最好的解答，所以正在體驗的「現在」，你所處的當下，無非就是解答的過程。