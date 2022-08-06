【漫畫】Pam Pam Liu 《Super Supermarket》：這是一個看了之後就會很想要一隻甩棍的故事
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貫徹Pam Pam的作品風格，《Super Supermarket》同時涉及了：無法達成的承諾、精神疾病、以及情緒勒索等關鍵字。故事中，女主角藉由情緒勒索的方式企圖達成目標，無奈夢想總是一再落空，而她激烈起伏的情緒、嗜睡、行事衝動......等等行為也暗示了潛在的躁鬱症狀。
文：李尚喬
漫畫家Pam Pam Liu的新作《Super Supermarket》是一部從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情發想的未來預示作品，描述一對情侶和一位從已故親人過繼來的小孩坐困家中，在嚴格的封城管制下逐漸失去與外界的連結。他們的生活所需完全仰賴網路購物，對於在疫情期間成長的小孩而言，超市購物與聖誕老公公一樣都是傳說般的存在。一次，女主角陪伴小孩讀繪本時，發現書上竟然描繪著「公園」和「超市」這種誘使讀者探索戶外的違禁內容，向電子書平台激烈客訴之後，她得到網路熱議的頂級超市購物體驗作為補償。然而，這趟難得的實體購物之旅卻潛伏著種種超乎想像的危機......
《Super Supermarket》的創作起點始於一年前。疫情期間，Pam Pam離群索居，鮮少出門，每天緊盯著新聞上報導的確診消息，漸漸開始做起夢來。夢中她去百貨公司或賣場跟著陌生人吃飯嬉笑，明明都是平常不愛做的事情，卻好像透過做夢來練習這些疫情期間被阻絕的行為。
大眾媒體的敘事成為這段期間的靈感來源。疫情讓Pam Pam聯想到殭屍電影的場景，由於從小就常常幻想假如殭屍出現就要躲進超市裡，確保自己不愁吃喝，超市對Pam Pam而言是末日避難所，也是一個象徵安全的地方。此外，超市的意義在書中也進一步延伸至購物所帶來的心理撫慰。擅長描寫瑣碎日常的作家唐．德里羅（Don Delillo）於小說《白噪音》中一段對於超市購物的描繪引起Pam Pam的共鳴：
我毫不在乎的隨性購物，有的是為了眼前的需求而買，有的是為了以後的可能而買。我為了購物而購物，到處亂看亂摸，拿起我根本沒意思要買的商品，然後把它買下。我的價值感和自尊心開始不斷擴張，我感覺自己被填滿了，也發現新的自我特質，找到一個我已遺忘但實際存在的人物。
在一切未知的時代，物質似乎可以提升自我存在感，即便無法選擇命運，但至少可以掌握想要買的東西。這也讓Pam Pam聯想到《鬥陣俱樂部》這部小說與電影，尤其當中兩段講述人被物質束縛的段落：
你買傢俱，你告訴自己這是你此生買的最後一個沙發。買了這個沙發，幾年之內，不管發生什麼事，你都感到無比滿足。至少沙發的事情已經解決了，再來是餐具組，然後是完美的窗、窗簾、地毯。然後你被困在可愛的窩裡，那些你曾經擁有的東西，現在換他們擁有你了。
只有在失去一切的時候，我們才能得到真正的自由。
Pam Pam之所以喜歡這兩段文字，是因為睡前她常常會坐在書桌前把想買的東西一一列出來，嚴重的時候會在精神恍惚之間網購下單，隔天一覺醒來完全失去購物的記憶。「我覺得我自己也是常常被東西綁住的人。」
《Super Supermarket》是立基當下的現實再由想像延伸出來的未來故事。疫情期間Pam Pam聽到朋友和小孩相處的故事，親子兩人讀繪本時，孩子指著書上沒戴口罩聚集在一起嬉鬧的小朋友，疑惑地問：「為什麼他們都不戴口罩？」朋友的經歷讓Pam Pam不禁開始思索以後電影、戲劇裡面的人都沒有戴口罩，會不會就無法反映現實生活？更甚者，如果兩年前自己生了小孩，還會告訴他聖誕老公公的故事嗎？ 如果沒有其他的小朋友一起期待、討論和相信，講述聖誕老公公的故事還有意義嗎？
「這也是一個看了之後就會很想要一隻甩棍的故事。」Pam Pam表示。
之所以很想要一隻甩棍，表面原因是心理上防身用的安全感，但Pam Pam也省思了背後其他理由。電影《火線追企令》中凱文史派西所飾演的大反派說道：「要大家聽你們說話，光是拍拍肩膀也不夠，你還要拿榔頭打他們。」Pam Pam認為或許是因為在家中男朋友和貓都沒有在聽自己說話，無形中累積一股壓力，讓她不自覺想要強迫別人聽話。
貫徹Pam Pam的作品風格，《Super Supermarket》同時涉及了：無法達成的承諾、精神疾病、以及情緒勒索等關鍵字。故事中，女主角藉由情緒勒索的方式企圖達成目標，無奈夢想總是一再落空，而她激烈起伏的情緒、嗜睡、行事衝動......等等行為也暗示了潛在的躁鬱症狀。Pam Pam建議讀者在閱讀的過程中可以觀察女主角近似擺盪於躁期與鬱期之間的舉止，這一類內容和命題在Pam Pam未來的作品中也有機會經常出現。
慢工總編珮珊這樣形容Pam Pam的作品：「故事對Pam Pam來說常常只是一個框架而已，有了框架之後，她就會自然放進生活中有感的事情，比如生活經驗、比如最根本的人性。」
從去（2021）年收到慢工總編的提議，經歷一整年的時間創作《Super Supermarket》，Pam Pam認為如果沒有經過疫情，可能就不會有這個作品。「我無法畫出完全虛構，或是我沒有經歷過的事情，所以才會沈迷在於電影和小說，想要嘗試各著媒材說故事的方式。」
新書分享會尾聲，回應讀者對於作品中的黑色幽默是否為有意經營的提問，Pam Pam回答自己平時就喜歡和朋友說笑，故事中的笑點並非刻意為之，但確實是有意識的希望讀者可以享受閱讀的過程。
主持人最後以漫畫家米奇鰻對Pam Pam作品的評論做結：「有些深深的事情要淺淺的說。」
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
博弘成為遠傳子公司之後，一方面獲得充沛資源，同時拓展企業價值鏈，進化為全新企業體。何冠生指出，「我們汲取了遠傳深耕產業ICT的整合經驗與集團財務紀律管理，又保留雲端公司的敏捷及彈性，以『雲端為體，大人物為用』，拉高我們經營格局與服務完整度。」另一方面，企業數位轉型專家遠傳聯手博弘，可以豐沛雲端基礎建設等資源搭載各種大數據、人工智慧、物聯網的技術，協助各領域的垂直場域，快速展開智慧創新應用。
除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。
另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大
為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。
博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。
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