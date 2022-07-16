《解謎大衛．芬奇》：《火線追緝令》是一部邊講故事，邊教我們如何觀看（以及之後如何重看）的電影

文：亞當．奈曼

火線追緝令

芬奇執導完20世紀福斯的《異形3》之後，他聲稱寧可「得攝護腺癌死掉，也不要再拍電影」。這句自大又自憐的話經常被人引用，它說明了《異形3》殺身成仁的主題──愛倫．蕾普利因為身為企業派來的主管而有罪，所以她自我了斷；也建立芬奇病態迷戀死亡的心態，必須要有這種心態才能擁抱《火線追緝令》這種案子。

原本的導演拒絕執導之後，《火線追緝令》才轉到芬奇手上，而且電影公司要求將劇本改寫成比較合宜的版本，也就是「不能用箱子裝人頭當結局」，然而芬奇很喜歡指出「箱內有人頭的那一版」才是他私心偏愛的。

在敘事觀點上，《火線追緝令》顯然是採取兩位警探的視角，兩人構成多組柏拉圖二元對立。不僅是老手與菜鳥（透過選角聰明地表現出來，由卓越性格演員費里曼搭配新生代帥氣偶像彼特），也是黑人與白人（這利用了費里曼過去在《溫馨接送情》與《刺激1995》演出知名角色所賦予他種族化的睿智形象）、單身漢與丈夫（在翠茜安排大家一起聚餐後，兩人才真的開始建立友誼）、理性與衝動（沙摩賽肢體動作與談吐謹慎細膩，米爾斯咬字不清、常握緊雙拳），以及最重要的，務實主義與理想主義。

沙摩賽是個層次豐富的角色，他是帶領觀眾進入故事的入口，雖有原則卻避重就輕，雖有親和力卻又不知為何與人保持距離。費里曼投射出他一貫的睿智，但這種冷峻寡言的演出並非每一次都要人同情（或者不盡然是要說服別人）。沙摩賽提早退休，是因為對環境充滿無力感而想放棄，雖然他直指冷酷事實（他嘆道：「冷漠麻木也是一條出路。」），卻也不掩飾他厭世的態度。

相反的，米爾斯相信「法網恢恢，疏而不漏」是永恆真理（經常掛在嘴邊），只是他的衝動魯莽偶爾會讓他忽視此信念，而他開玩笑說自己想成為謝彼科那樣的人物，是因為他內心真的渴望英雄主義。儘管劇中沙摩賽勸米爾斯這種態度很無謂，但彼特仍演繹了（夾在收放自如的費里曼與內斂狂暴的史貝西之間）那股滿腔熱血、喜怒形於色的模樣，他一直都掌握了這個角色最重要的特質，也就是「正義感」。

《火線追緝令》的兩個警探作風相反，慢慢建立起友誼，也藉此建構不少有趣的歡喜冤家橋段。此劇情發展模式源自隱含種族符碼的夥伴／警察電影類型，如諾曼．傑威森的《惡夜追緝令》和李察．唐納的《致命武器》，然而跨種族團結並不是本片探討的議題。

這對搭檔針鋒相對的觀點，最終是病態地因為約翰．杜爾的罪行和話語合而為一。約翰．杜爾以使人驚恐與引發聯想的方式，將沙摩賽的虛無主義（他主張人類無可救藥）與米爾斯衝動的理想主義融合在一起，同時還在美學層次上超越了這對搭檔。

沙摩賽稱《火線追緝令》的故事世界為「這地方」，後來翠茜也這麼稱呼它。這是徹底依照約翰．杜爾（與芬奇）需要的規格量身打造的地方，警探們想要在此打敗他必然徒勞無功。當沙摩賽吼出真相：「約翰．杜爾占了上風！」情勢是勸慰大過於吃驚。而費里曼講這句台詞的方式，給人的感覺就像許多金屬拼圖正無縫拼接起來。

《火線追緝令》最尖銳的觀點，是它背德又徹底表現作者論的核心法則：沙摩賽與米爾斯的雙人演出，展現的不是法治對罪犯的威脅，反而可能妨礙此片作者兼殺人凶手所稱的「完整表演」，也就是對於觀眾而言，看完「完整表演」之後，我們是否滿意？《火線追緝令》將「完整表演」轉為敘事的同時，也自嘲地用「完整表演」作為此片本身的故事。

作者論是「強迫性重複」，而影評是一種心理剖繪形式。要討論這個概念，困難之處在於如何把新導演建構成值得進一步監視的對象。1995年，陶賓在《視與聽》雜誌上寫了《火線追緝令》影評，聲稱這位導演有調查價值：「芬奇就像波特萊爾那般唯美主義者的反面。」

陶賓和瑪絲琳一樣，認為《火線追緝令》的劇本故弄玄虛，且「和政治家金瑞契嫌棄紐約一樣右翼……城市都是會感染病毒的骯髒地方，罪惡散播的速度比肺結核更快」。然而講完這些欺負新導演的反動言論後，陶賓卻瞥見一個前途無量的年輕導演，他「對每場戲的韻律與節奏有驚人的控制力」。劇情起伏隱含著情色意味，陶賓認為《火線追緝令》就是「好萊塢一向令人愉悅與抒情的電影」。

考量《火線追緝令》充滿腐敗氛圍的場面調度，陶賓引用波特萊爾來分析相當有道理。這位詩人預見了20世紀初葉的現代性，與其信奉「美化」的哲學，他寧可相信陰暗面本身有可能變得崇高。

「我要你仔細看，我要你仔細聽」，《火線追緝令》是一部邊講故事邊教我們如何觀看（以及之後如何重看）的電影。約翰．杜爾逼迫其中一位受害者顧爾德自殘流血致死時，在他辦公桌上放了他妻子（茱莉．阿拉斯科飾）的照片當做見證，這張詭異並且變造過的黑白照片引起米爾斯的興趣，帶來更進一步的線索，這些都與「觀看」的概念有所關聯。

照片中顧爾德太太被畫了紅圈的雙眼，其實是望向遇害律師辦公室裡的一幅現代主義繪畫，這幅畫還被凶手倒過來掛以嘲弄警察，畫中抽象的漩渦令人想起沙摩賽先前所說的「看看牆壁上，到處都是激情」。藏在畫後面的是一組指紋，唯有透過指紋鑑識專家提供的黑光燈才能看見。揭露出全貌之後，這些指印拼出一句直接引用自《大法師》的懇求：「幫幫我！」