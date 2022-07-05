2022安麗「小夢想．大志氣」追夢計畫正式啟動 850萬追夢基金 助力實現為社會培育更多人才的夢想

由安麗希望工場慈善基金會主辦的2022「小夢想‧大志氣」追夢計畫，將於7月1日正式開始徵件，延續往年的主題「培力未來，夢想請就位」，基金會希望藉由追夢計畫拋磚引玉，呼籲社會各界共同培力未來人才。

過去一年，我們共同經歷了疫情的洗禮，如今進入到與疫情共存的時代，更讓所有人體悟到把握當下的重要。安麗希望工場慈善基金會邀請有夢想但缺乏資源的青年兒少，不要輕易放棄對理想的堅持，用行動打造更美好的未來。今年追夢計畫的評審邀請到各領域的專家陣容堅強，將於12月7日進行決選面試遴選出五組追夢得主，並參與12月8日舉辦的頒獎典禮暨基金會十周年活動。

安麗希望工場慈善基金會深耕台灣偏鄉及弱勢孩童教育關懷多年，集結安麗公司、直銷商及社會大眾愛心資源，不僅藉由「愛陪伴課輔計畫」及「追夢計畫」給予兒少翻轉未來的機會，更相信持續做、堅持做，一定可以帶給弱勢孩童們改變的契機。

各界專家共同遴選2022追夢得主

今年的評審陣容堅強，有致力於教育的馮燕教授、葉丙成教授和王政忠老師，專注於透過文化藝術翻轉社會的魚丁糸樂團團長阿福（何景揚），長期投身公益的資深媒體人王淑麗和葉樹姍，以及素有公關教母之稱的創業領袖丁菱娟。已擔任追夢計畫評審多年、致力於翻轉偏鄉的王政忠分享：「目前市場上有不少同性質的公益活動和競賽，但是『小夢想‧大志氣』追夢計畫特別讓我印象深刻，除了縝密的審查機制外，每年都會出現很多讓我驚豔的計畫，當你發現這些創意和夢想來自偏鄉的小朋友，才會深切體會，他們其實一樣優秀，所以社會迫切需要提供他們能夠一展長才的平台。」而今年首次參與的丁菱娟則表示：「我其實關注這個活動非常久了，很謝謝基金會邀請我擔任今年的評審。很多人都有夢想，但是對於那些資源相當充足的人而言，實現夢想可能短時間內就能完成；但是，追夢計畫最吸引我的就是願意提供舞台和資源給弱勢孩童，讓原本遙不可及的夢想，在他們眼前化為真實，這個感動的力量是相當強大的。」

2022追夢計畫即日起開始報名

安麗希望工場慈善基金會2022追夢計畫，將遴選出五組追夢得主，提供每組最高新台幣150萬元的追夢基金，6-10名則各獲贈鼓勵金20萬，總計獎金高達新台幣850萬元。今年賽事從7月1日開始徵件至9月16日中午12點截止，結果將在12月8日基金會十周年活動中公布並頒獎，歡迎符合資格的機關團體共襄盛舉。

創造10年正向善循環

安麗希望工場慈善基金會的追夢計畫旨在鼓勵孩童及大專院校以下學子積極追夢、帶著不放棄的精神，在夢想構築、實踐的歷程發掘無盡的潛力！從2013年甄選至今，已經幫助56件計畫、超過7000名青年兒少成功圓夢。安麗希望工場慈善基金會董事長林彥秀表示：「基金會持續致力於開發偏鄉、弱勢孩童在各領域的能力或專長，希望協助學生們改變傳統思維模式、跳脫框架，將創新元素融入夢想之中，進一步造福社會。今年適逢基金會十周年，我們秉持『愛永續』的精神，期盼看到更多的孩子與團隊來和我們分享夢想。」

相關活動報名資訊，請瀏覽2022「小夢想．大志氣」追夢計畫活動網站：

https://amway.bhuntr.com/tw/dreammaker2022/