非洲擁有大量可耕地，有巨大潛力自給自足，為何還需依賴進口糧食？

文：Monir Ghaedi

聯合國世界糧食計劃署表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭黑海港口的封鎖以及西方對莫斯科制裁的連鎖反應，提高了國際糧食和燃料價格，導致數百萬非洲人今年面臨「前所未有的糧食緊急狀況」。

世界糧食計劃署本週表示，肯亞、索馬利亞和衣索比亞的大部分地區面臨著嚴重的糧食不安全風險。該糧農組織稱，在薩赫爾和西非地區，2022年可能有超過4000萬人忍受飢餓，而2019年的飢餓人數為1080萬人。

在2月底俄羅斯入侵烏克蘭之前，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情和長期乾旱已經嚴重打擊非洲經濟。非洲大陸三分之一的小麥從俄羅斯和烏克蘭進口，烏克蘭的戰爭導致雪上加霜。隨著全球市場上糧食價格的飆升，那些並不依賴從俄羅斯和烏克蘭進口糧食的國家也在遭受損失。

在過去十年中，非洲的糧食進口費用幾乎增加了兩倍，但其農業生產本身也一直在穩步增長。非洲大陸擁有大量的可耕地，自給自足有著巨大的潛力，為什麼依賴進口糧食？

非洲人生產糧食，但不是自產自銷

非洲農田的主要部分用來種植咖啡、可可和棉籽油等出口作物，而非洲人的主食作物小麥和大米則主要依靠進口。

世界銀行稱，這些進口食品大部分可以在當地生產。非洲國家可以通過用本地作物（如茴香、茶葉、高粱、莧菜和小米）取代外國穀物來提供自給自足水準。非洲國家之間可以進行這些作物的貿易，為年輕人創造急需的就業機會，提高為農民收入。這些作物也能成為健康飲食的基礎。

位於摩洛哥的非洲植物營養研究所的研究員齊溫格（Pauline Chivenge）告訴德國之聲：「本土作物可以為目前食用的穀物提供更健康的替代品。它們的好處不僅僅是維持糧食安全，而且營養更豐富，含有更多的蛋白質和維生素。」

然而，本土作物長期遭到忽視，主要原因是當地政府和國際公司促進玉米和小麥的大規模生產，並將其作為主食來推廣。「研發和機械化的資源都集中在玉米、水稻和小麥上，並以犧牲本地區的生物多樣性為代價，大面積地種植單一作物。」齊溫格說。

「但事實上，像玉米和小麥這樣的穀物其實並不適合在非洲大多數地區種植，因為那裡的水供應不足。」她說，「它們在很大程度上依賴於定期降雨。在氣候變化之後，這正成為一個很大的挑戰。」

能否用本土作物養活非洲？

柏林洪堡大學的食品和農業經濟學家博克爾曼（Wolfgang Bokelmann），同意非洲本土作物沒有得到充分利用。在2015年至2018年期間，他監督了一項關於肯亞生產和消費本土蔬菜的研究。他告訴德國之聲說，「在此之前，我們研究的蔬菜被認為過時了，被稱為窮人的食物，原因是殖民化給肯亞帶來的外國產品佔據了主導地位。」

博克爾曼認為，一旦政府和非政府組織開始支持當地的蔬菜生產，這種觀點就會改變。他說：「它們首先進入了當地的日用市場，不久後又被引入到全國性的連鎖超市。」

除了健康益處和生態優勢外，「本土作物可以賦予弱勢人群權力，特別是女性農業生產者。」博克爾曼說，「有許多類型的作物可以短時間內在城市近郊的家庭花園裡生長。」

他指出，隨著非洲從鄉村到城市的持續移民趨勢，城市周圍的本土作物小農場可以成為不斷擴大的貧民窟和邊緣社區人口的重要食物來源。

困境和挑戰

但齊溫格意識到，促進本土作物生產面臨許多障礙。種植這些作物的小農戶獲得化肥的機會有限，這使得他們的生產力低落。他們還缺乏加工和銷售其產品的手段。而新鮮的未經加工食物需要快速運輸，這在大多數非洲本地市場都難以做到。

此外，當向富裕國家出口經濟作物更有利可圖時，非洲國家很難簡單地轉而生產本土糧食。

博克爾曼說：「這些國家中的大多數人都面臨著一個兩難境地。為出口而大規模生產作物——這能為他們帶來更多的收入——通過支持本土作物的小規模耕作來養活自己，他們需要做出選擇。」

「有人說，較大的單一作物農場更容易管理和實現機械化，因此產量更高。」齊溫格說，「另一種說法是，這種大規模生產更容易銷售和運輸。」

其支持者認為，大量生產可出口的作物，有助於非洲農業的發展和現代化，並使非洲國家在全球市場上擁有經濟上的影響力。

但隨著烏克蘭戰爭對到全球糧食供應的威脅，生產和分配需要進行調整。

博克爾曼指出，幾十年前，擁有一個全球一體化市場的想法很流行，每個國家出口他們自己最擅長生產的東西，同時從其他國家進口它所需要的東西。

他說，「但從新冠疫情之後的世界局勢來看，糧食主權，即每個國家和社區種植自己的食物的能力，似乎更為重要。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航