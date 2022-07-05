原物料、運費飛漲，好市多衛生紙每串再漲6.6％、9個月漲幅達22％

由於國際間造紙原料不斷上漲，運費也居高不下，根據《中時新聞網》報導，好市多（Costco）自有品牌柯克蘭（Kirkland）的衛生紙，先是在去（2021）年10月從每串319元漲到335元，今（2022）年5月再從每串335元漲到365元，而7月1日起又要漲到389元。這是9個月來第3度漲價，漲幅累計已經高達22％。

好市多向《中央社》記者表示，在廠商要求漲價後，和美國總部評估確認成本提高的合理性，認為原料成本及運費的漲幅，已經到達要反映在價格上的程度，因此決定調漲，本次漲幅為6.6％。

好市多行銷企劃部副總經理王友玫向《中時新聞網》指出，漲價是基於紙漿、原料、運費等成本壓力，目前銷況正常，該款衛生紙又是三層抽，採用環保木材製造，所以在銷售上還是會有競爭力。

在好市多調漲衛生紙售價後，《聯合新聞網》的報導指出，家樂福也表示自有品牌衛生紙同樣面臨成本壓力，內部持續針對是否漲價溝通中。全聯、愛買等本土賣場，則沒有收到漲價通知，也不定期會有檔期折扣。

根據《中時新聞網》報導，旗下包含春風、蒲公英等衛生紙廠牌的製造商正隆表示，今年衛生紙原物料漲很多，紙漿在2021年每噸600美元，至今漲到了800美元，漲幅達3、4成；煤炭價格也從2021年的100美元，漲到現在的300美元。

正隆向《中央社》表示，目前家庭用紙都有漲價壓力，近期疫情又干擾市場需求，待疫情趨緩後需求回升，正隆希望能夠支撐出漲價空間，再和客戶溝通漲價事宜，並期望工業用紙也有機會調漲以轉嫁成本。

擁有子品牌五月花、得意、柔情的製造商永豐實認為，原物料上漲是國際趨勢，永豐實會適時做庫存安排以降低衝擊。原料價格不是決定終端銷售的唯一因素，其中也包含了通路商的考量，永豐實作為生產商，會提高紙類回收及生產效率，做好成本控制。

根據《聯合新聞網》的報導，經濟部官員對於這波漲勢，已經立即聯絡各廠商調查狀況，部分廠商雖然沒有調漲計畫，但也有廠商認為成本壓力大，但因競爭激烈所以漲價空間不大。經濟部官員指出，這波漲價主要是因為國際運費高昂，針對主要民生必需品的價格，會向各賣場、廠商做定期調查。

至於接下來還有哪些民生用品可能會漲價，《聯合新聞網》的報導指出，國內市占率最高的林鳳營鮮乳計畫月中漲價，除此之外，業者預期泡麵已經漲過、蛋品價格逐漸回穩，下一波漲價可能是烘焙原料，包含奶油、奶粉、麵粉和糖。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範