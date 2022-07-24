交通費昂貴的德國推出「9歐元月票」吃到飽，成功帶動全國疫情後觀光復甦

一張票通用全德

今（2022）年夏天，德國政府因應俄烏戰爭的原物料上漲，為了讓人民節省天然氣等費用，故計畫汽車油費調降。而執政聯盟的綠黨不忘環保原始初衷而為氣候節能省碳發聲，因此強烈要求必須讓搭乘公共交通工具的民眾受惠，於是在短短幾個月就爽快地推出9歐元月票。

德國政府也由一向慢條斯理的官僚作風，一下子變得令人驚豔地火速有效。在短短三個月期間，中央立法到預算撥出，結合鐵路局與各地城區購票系統一次搞定，真實達到準確有效。

這回由中央政府挹注至少200萬歐元的9歐元月票，不僅是各個大小城市公車與火車（只適用慢車，EC快車與高鐵ICE不適用）都可用，並且是全國通行，這絕對是空前絕後的大事。也就是從南部巴伐利亞新天鵝堡，甚或是更南部的奧德邊境的薩爾茲堡（Salzburg）到北部漢堡及北海都通用。

橫跨各個大城小市鎮與各邦的連結都通行無阻，真是讓搭公共交通工具者一票一個月用到底、暢行無虞。

原本每個城市的公車、電車或地下鐵都有各自所特別訂出的行駛範圍與價目，每個城市都各自獨立、各行其事，搭乘民眾每到一個城市，就要買不同的票。通常最讓買票者頭痛的是，我們要去的地方是屬於這個城的什麼區，要買多大範圍的票價才對。

再來就算知道要買票，也要在每個不同城市所設計的購票機來回猶豫尋索，到底要按哪個按鍵才正確，有時碰觸的螢幕頁面不夠敏感，使用者還要注意按鍵時的指頭用力輕重，才不會觸碰不對而跳頁或重新開始。等到一切研究清楚怎麼買了，我們買好了票，要等的電、公車大多也已經呼嘯而過了。

在德國普通火車費用經常是台灣的3倍以上，市內公車費用多是比台灣貴五倍以上。所以經常我們短程出外一向是騎自行車，除非下雨不得已才搭公車。

受到多數肯定也被批爆擠客滿、準備不足

據統計自從6月開賣以來，9歐元的售票已超過1600萬張，遠遠超過德國人口數五分之一以上，再加上原本使用的月票者無須再買票，用此票搭車者就更是不計其數。這在原本以開車為時尚與便利的德國來說，可說是如同橫掃德國捲起的一場旅遊龍捲風，也一起帶動全國疫情後的觀光產業。

德國疫情時期，沒有對民眾發什麼幾千元優惠券的政策，但這一次的9歐票的實施，鼓舞人心出外搭車散心，周末天氣好沒事的民眾就會兩三好友出外踏青，另有晚上搭公車出來參加各項慶祝晚會，喝酒作樂不必擔心酒喝多不能開車，也不用找停車位。

這樣隨意出行的生活在德國平常是很少見的，因為出行的旅遊費用昂貴，大家都要排時間或找便宜的早鳥票。許多平時開車而不熟悉搭公共交通工具者，也因此項方便有利的措施，而隨心所欲地可以和一群朋友共同搭火車去野外郊遊，不用再算人頭載人，因此也讓開車族有搭火車的意願與機會，讓他們試試平常貴到爆的火車是什麼滋味，9歐元的使用者就是這樣想，怎樣搭就是賺地開心。

雖這9歐月票只有夏天從6月到8月為止的三個月，但因為完全沒有任何年齡與身分限制，這段時間來德國的觀光客也幸運地可以享受優惠。一般來說，預期7月、8月的旅遊旺季將會有更多人購買9歐元月票，這場9歐旅遊廉價旅遊大戰才剛開始開打。

車班誤點取消班次已成常態

對於輪椅族的朋友來說，9歐元的票可說是噩夢一場，人潮爆擠造成上下車的困難，可想而知。就是這樣也讓弱勢通常可以免費搭乘公共交通工具的輪椅族與身障者，感到厭惡與害怕。

同樣也有一向搭車度假者，也因為擔心擠爆的人潮反而選擇開車去度假。不過德國火車經久沒有這樣大量的運載人潮，也未因此加掛車廂累積不少民怨，這其中更造成一次的翻車事故。個人在一小時車程外的奧斯堡（Augsburg）也遇到火車技術性問題而砍掉班次，其他路線則完全停駛不開。這些現象多讓民眾聯想到是因為9歐月票，導致鐵路局負擔加重而造成運載品質劇落。

無論9歐車票好壞怎麼說，接下來的綠色執政有了讓民眾願意搭車的正面經驗，正在發想要為環保再推平價氣候票，政策正在醞釀中，民眾且拭目以待。

台文段落

用9kho͘（元 ）tī德國pha-pha-cháu（到處走）

今年德國joa̍h-lâng（夏天）四界（到處）lóng真鬧熱，因為有9歐元ê 月票thang（通）pha-pha-cháu（到處跑）。Pún-té（本來）góa（我）tiō bōe-hiáu（不會）駛車，聽到這

消息lâng（人）tiō（就）thiòng（暢） kahbōe（不能）kóng-ōa（講話），tiō（就）ká-nā（好像）tit-tio̍h（得到）頭獎kâng-khoán（同款）心花tōa（大）開。

肉粽節góa（我）kah（跟）朋友tàu-tàu（湊成） 8 ê lâng（人） tàu-tīn（到陣/一起）khì（去）慕尼黑英國公園吃朋友做ê 肉粽，kah（跟）朋友pòa（培養）感情。Góa（我） mā tùi巴伐利亞邦chē（坐）火車khì（去）400公里外的黑森林找chin（真）kúbô（無）見ê 朋友thit-thô（遊玩），thàn（賺）友誼。1 kò 月chiah（才）9 kho͘（元），tak-kang（每天） tùi 透早chē（坐） kàu（到）eng-àm（晚上），天邊海角隨在lí（你） chē（坐），一張票thàu 底，bô iōng（不用）tio̍h（著）, tiō（就）真phah-sńg（可惜）。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航