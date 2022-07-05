今日本土新增3萬5914例，死亡103例，莊人祥：禮拜二確診數按慣例會增加，整體疫情走向仍待觀察

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增3萬6015例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬5914例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增103例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，禮拜二的本土新增數字都會是比較高的數目，今日確診數相較昨日要上升1萬2869例，但是相較上周二仍降低8465例，會持續觀察整體疫情的情形。

指揮中心表示，今日新增之3萬5914例本土病例，為1萬6967例男性，1萬8935例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；新增破千例個案的縣市為臺中市（4970例），新北市（4930例），高雄市（4198例），臺南市（3164例），臺北市（3122例），桃園市（3117例），彰化縣（2353例），屏東縣（1537例），雲林縣（1089例）。

指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為46例男性、57例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、58例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年4月29日至7月3日，死亡日期介於5月28日至7月3日。



指揮中心說明，今日新增101例境外移入個案中，為50例男性，51例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自英國（4例）、新加坡（3例）、泰國（2例）、美國、澳大利亞、法國、比利時、越南、馬來西亞、克羅埃西亞及荷蘭（各1例）移入，另84例感染國家調查中。入境日介於今年7月3日至7月4日。

新增三十多歲死亡個案，十歲兒童重症

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡個案中年紀最輕的三十多歲的男性，本身沒有接種過Covid-19疫苗，患有慢性的精神疾病，是在6月21日開始有發病的症狀，開始有呼吸急促、喘的狀況，就醫採檢後PCR陽性確診。

在該男住院治療後，開始出現肺炎的併發症，雖然有給予莫納皮拉韋等藥物的服用治療，仍然不幸在住院的6月30日因呼吸衰竭而病逝。

在兒童重症部分，羅一鈞說明，今日新增一位10歲重症男童，沒有注射過Covid-19疫苗，本身則沒有慢性疾病。

這位男童在5月28日就曾感染過Covid-19病毒，在7月1日時再度出現發40度、腹痛、咳嗽、流鼻水等症狀，隔日更出現嘔吐、活力降低、胃口降低等症狀，在7月3日急診就醫看診後，更發現有結膜炎、全身皮疹以及血壓偏低、發炎指數偏高的狀況，醫院懷疑是MIS-C（兒童多系統發炎症候群），因此收治到加護病房，接受免疫球蛋白跟類固醇等藥物治療。

羅一鈞指出，加上今日新增的1例，總共累積84例兒童重症者，其中MIS-C的佔27位，死亡人數則維持21例，並沒有增加。

醫療資源盤點

羅一鈞表示，在醫療資源的統計上，病床數隨著全台各區的收治數下降，空床率也隨之提升，專責病房有回升到五成以上，將隨時檢討並討論是否將專責病房開設數予以下修。

口服抗病毒藥物的領用數字上也略見降低，今日總領用數為6644人份，撇除每周二為領用數字上傳的高峰，每日藥物領用數字從6月5號的確診高峰後就逐漸緩步下降。

羅一鈞指出，在住宿式機構內的工作人員確診數已經累積到1萬1000人，確診的住民則累積到4萬1000多人，其中中重症累積送醫人數為3351人，在這周新增的住宿式機構送醫後死亡人數只有155位，因此累積的死亡人數達到1068人。

莊人祥補充，將有45萬劑的莫德納小兒疫苗，預定在7月6日一早會抵達台北，在經過14天的封緘檢驗後，7月21完成封緘檢驗可供配送給各縣市幼兒施打。

Photo Credit: 指揮中心

指揮中心統計，截至目前國內累計1366萬7338例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含973萬4646例排除），其中392萬9627例確診，分別為1萬5098例境外移入、391萬4475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7128例COVID-19死亡病例，其中7113例本土，個案居住縣市分布為新北市1734例、臺北市906例、臺中市665例、高雄市607例、桃園市565例、臺南市480例、彰化縣374例、屏東縣291例、雲林縣191例、南投縣187例、基隆市174例、宜蘭縣153例、苗栗縣141例、嘉義縣132例、花蓮縣及新竹縣各114例、嘉義市111例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：楊士範