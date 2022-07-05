今日本土新增3萬5914例，死亡103例，莊人祥：禮拜二確診數按慣例會增加，整體疫情走向仍待觀察
我們想讓你知道的是
今日新增3萬6015例本土病例，相較前幾天的持續下降，再度回升，指揮中心表示通常禮拜二的新增數都會是一週較高的一天，若拿上周二來做比較，則是下降8465例。
中央流行疫情指揮中心今（5）日公布國內新增3萬6015例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬5914例本土個案及101例境外移入；另確診個案中新增103例死亡。
指揮中心發言人莊人祥表示，禮拜二的本土新增數字都會是比較高的數目，今日確診數相較昨日要上升1萬2869例，但是相較上周二仍降低8465例，會持續觀察整體疫情的情形。
指揮中心表示，今日新增之3萬5914例本土病例，為1萬6967例男性，1萬8935例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；新增破千例個案的縣市為臺中市（4970例），新北市（4930例），高雄市（4198例），臺南市（3164例），臺北市（3122例），桃園市（3117例），彰化縣（2353例），屏東縣（1537例），雲林縣（1089例）。
指揮中心指出，今日新增103例本土病例死亡個案，為46例男性、57例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、58例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年4月29日至7月3日，死亡日期介於5月28日至7月3日。
指揮中心說明，今日新增101例境外移入個案中，為50例男性，51例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自英國（4例）、新加坡（3例）、泰國（2例）、美國、澳大利亞、法國、比利時、越南、馬來西亞、克羅埃西亞及荷蘭（各1例）移入，另84例感染國家調查中。入境日介於今年7月3日至7月4日。
新增三十多歲死亡個案，十歲兒童重症
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日死亡個案中年紀最輕的三十多歲的男性，本身沒有接種過Covid-19疫苗，患有慢性的精神疾病，是在6月21日開始有發病的症狀，開始有呼吸急促、喘的狀況，就醫採檢後PCR陽性確診。
在該男住院治療後，開始出現肺炎的併發症，雖然有給予莫納皮拉韋等藥物的服用治療，仍然不幸在住院的6月30日因呼吸衰竭而病逝。
在兒童重症部分，羅一鈞說明，今日新增一位10歲重症男童，沒有注射過Covid-19疫苗，本身則沒有慢性疾病。
這位男童在5月28日就曾感染過Covid-19病毒，在7月1日時再度出現發40度、腹痛、咳嗽、流鼻水等症狀，隔日更出現嘔吐、活力降低、胃口降低等症狀，在7月3日急診就醫看診後，更發現有結膜炎、全身皮疹以及血壓偏低、發炎指數偏高的狀況，醫院懷疑是MIS-C（兒童多系統發炎症候群），因此收治到加護病房，接受免疫球蛋白跟類固醇等藥物治療。
羅一鈞指出，加上今日新增的1例，總共累積84例兒童重症者，其中MIS-C的佔27位，死亡人數則維持21例，並沒有增加。
醫療資源盤點
羅一鈞表示，在醫療資源的統計上，病床數隨著全台各區的收治數下降，空床率也隨之提升，專責病房有回升到五成以上，將隨時檢討並討論是否將專責病房開設數予以下修。
口服抗病毒藥物的領用數字上也略見降低，今日總領用數為6644人份，撇除每周二為領用數字上傳的高峰，每日藥物領用數字從6月5號的確診高峰後就逐漸緩步下降。
羅一鈞指出，在住宿式機構內的工作人員確診數已經累積到1萬1000人，確診的住民則累積到4萬1000多人，其中中重症累積送醫人數為3351人，在這周新增的住宿式機構送醫後死亡人數只有155位，因此累積的死亡人數達到1068人。
莊人祥補充，將有45萬劑的莫德納小兒疫苗，預定在7月6日一早會抵達台北，在經過14天的封緘檢驗後，7月21完成封緘檢驗可供配送給各縣市幼兒施打。
指揮中心統計，截至目前國內累計1366萬7338例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含973萬4646例排除），其中392萬9627例確診，分別為1萬5098例境外移入、391萬4475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計7128例COVID-19死亡病例，其中7113例本土，個案居住縣市分布為新北市1734例、臺北市906例、臺中市665例、高雄市607例、桃園市565例、臺南市480例、彰化縣374例、屏東縣291例、雲林縣191例、南投縣187例、基隆市174例、宜蘭縣153例、苗栗縣141例、嘉義縣132例、花蓮縣及新竹縣各114例、嘉義市111例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。
延伸閱讀
- 【疫情週報】6/25-7/1：公布重複感染定義及處置原則、6個月至5歲幼兒獲准接種莫德納疫苗，本週重點一次看
- Omicron變異株BA.4、BA.5擴散快，英、德專家警告秋季將有新一波疫情爆發，流感也可能捲土重來
- 首批45萬劑幼兒莫德納疫苗最快7月中開打，可能產生的不良反應有哪些？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。