《律師也有良心，怎麼了嗎？》：律師教你怎麼選律師，遇到這五種直接跳過去
我們想讓你知道的是
主動說跟法官、檢察官有關係的律師應該敬而遠之？第一審打輸了，要不要換律師？家事案件的律師要怎麼找？這些問題，就讓法老王律師來解答。
文：王至德（法老王律師）
律師教你怎麼選律師
本書不知不覺中好像放了很多選擇律師的一些方向，如果看完還是不知道要怎麼挑選的話，下面提供一些方法讓大家參考看看，雖說個案情形不同，可能適合的律師也不見得相同，不過有些原則還是不變的，比起在馬路上或是在網路上亂逛亂找，有些基本的方向也比較容易找到適合自己的律師喔！
找律師之前一定要確認他是個正牌的律師
雖然說有律師牌不見得就很厲害，可是起碼出錯的機率比較低，而且因為受律師法的規範，比較有保障，而且其實能通過律師考試，都代表有基礎的法律專業能力，再怎麼差也差不到哪裡去，所以不要再聽信什麼不是律師打官司比律師厲害的鬼話了！
律師要找自己信任的
律師是一個你必須對他掏心掏肺的把身家都交代清楚的人，如果沒有足夠的信任感，你怎麼會敢把事情跟他說呢？
- 不要找會用旁門左道的律師：他的旁門左道不見得是用來幫你打官司呀，也可能是拿來對付你呀……。
- 不要找太便宜的律師：每個人一天都只有24小時，一年也都只有356天，律師也一樣，收費便宜代表他得接更多的案件才能維持一定的收入，他的案件愈多，處理你的案件的時間就愈少。
家事案件的律師要怎麼找
家事案件的勝敗常常不在判決的勝敗，只想打贏官司的律師不會是一個好的家事律師。而目前比較常在處理家事案件的律師都開始接受一些額外的專業訓練，目的就是在協助當事人可以理性的處理他們的案件，並且減少訴訟以外的損失（與家人失和、讓孩子為難等等），所以如果是家事案件的話，還是盡量找長期都有在處理家事案件的律師來處理會比較好。
找大型事務所的律師比較好嗎？
一般來說，找大型事務所的好處是不怕被假律師騙，但通常費用比較高，畢竟標的金額太小的案件，就算贏了，拿到的錢也都拿去付律師費了，是在瞎忙什麼啦？！小所律師案件比較少，不過要小心求證免得找到假律師。
找有名的律師比較好嗎？
有名的律師本來就不一定比較會處理案件，他會出名可能是跟我一樣很會發廢文（誤），跟他的專業能力不見得能夠畫上等號，而且有名的律師通常收費也比較高，能不能得到相對應的品質也是很大的疑問。
第一審打輸了，要不要換律師？
陣前換將向來是兵家大忌，我覺得除非是第一審的律師真的打得荒腔走板，不然還是盡量找同一個律師繼續打下去比較好，一來是原來的律師對於案件比較熟悉，換個律師等於整個都要重新來過，有時候你會覺得你已經有跟律師講了，不過卻是跟上一個律師講，不小心可能會遺漏重要的訊息，這樣對案件自然不太好。
要小心什麼樣的律師？
1. 打包票會贏的律師：只要審判的法官還是人的一天，就不會有包贏的訴訟。因為每個案件或多或少都有需要法官用自由心證判斷的空間，只要有這個空間存在，那就不會有包贏的官司，只要是稍微有點經驗的律師都知道這個道理，所以會打包票說會贏的律師，要嘛是經驗不足，要嘛他根本就不是律師，無論是哪一種，都不會是你需要的律師！
2. 無法掌握案情的律師：律師無法掌握案情可能有幾種，一種是跟當事人溝通不良導致無法掌握案情，一種是律師的理解能力不好，一種是律師太忙導致沒時間好好理解案情，其實不管是哪一種，也不管是誰的問題，重點是這個律師跟你的頻率就是對不上，那還是快點換一個律師比較好，免得因此打輸了官司。
3. 主動說跟法官、檢察官有關係的律師：真的有關係的不會主動講，會主動講的通常都有問題，而且有關係也不見得有用，什麼待過法院、地檢署的都沒啥屁用，不然像我當過法院的法官助理、地檢署的書記官不就飛上天了？
4. 自稱副所長不自稱律師：律師事務所所長必需是律師，有律師資格的人就算當了事務所所長、合夥人通常也還是會自稱律師，不自稱律師的都可以去查一下是不是真的律師，之前我查到好多「所長」、「副所長」都沒有律師資格，尤其是副所長幾乎都不是律師。
5. 親友在當律師：如果是家事案件或是對造也是他的親友的話最好不要找他，因為兩造都是親戚，他也為難，如果對造是別人的話，那建議找他，因為律師通常不敢亂辦親友的案件。
書籍介紹
本文摘錄自《律師也有良心，怎麼了嗎？：36個需要律師的煩心事 讓暗黑律師法老王為你解惑！》，時報文化出版
作者：王至德（法老王律師）
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欠債、車禍、家事，是人生難免會遇到最需要律師的3大難題。來吧！看法老王走進當事人的糾結人生裡，你會需要這些不小心就懂了的法律小知識。
律師，就是不斷走進他人的人生裡：
- 「生活快要過不下去了，現金卡很好借錢，這樣一次一次借下去，那天銀行跟我說連本帶利要還五百萬 。」
- 「我照顧了爸爸和身心障礙的弟弟一輩子，姊姊從美國回來告我侵吞遺產。」
- 「發生車禍，肇責也不在我，但對方竟然可以告我……」
- 「房客不繳房租，我卻趕不走他？」
36個真人真事改編的案件故事本色演出，包含律師最常遇到的三大類案件：車禍、家事、債務，以及形形色色的當事人、對造、對造律師、檢察官和法官，穿插好懂易讀的法律小知識。作者文筆輕鬆幽默善於自嘲，讓人為身世可憐的當事人感傷落淚、也為莫名其妙的當事人拳頭都硬了。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
我們想讓你知道的是
因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放