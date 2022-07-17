《馴果記》：櫻桃象徵情慾的誘惑，腓特烈大帝對之有近乎性慾的熱情

我們想讓你知道的是
國王花園的種植工作旨在確保能盡量延長新鮮櫻桃的供應時期。因此，早熟和晚熟的品種都有需求。「促進發育」的作法也發揮了作用：樹木被種植在面南的牆壁旁，那裡的陽光（如果在短暫的冬季中有太陽的話）特別強。
文：貝恩德・布倫納（Bernd Brunner）
摘櫻桃
櫻桃象徵天堂般的永恆春天，也象徵情慾的誘惑。除了櫻桃之外，還有什麼其他水果看起來像是為了接吻而噘起的嘴唇？更不用說它美妙的香氣和滋味。櫻桃長久以來一直是人們渴望的對象，也就毫不令人意外。
在普林尼的時代，許多櫻桃品種就已經被培育出來了。雖然我們無法確切知道它們是什麼樣子，滋味是酸是甜，但有些令人回味的名稱卻流傳了下來。據說，阿普里奧尼亞櫻桃（Aprionian）顏色最紅，露塔奇亞櫻桃（Lutatian）顏色最深。昔西利亞櫻桃（Caecilian）特別圓，朱尼亞櫻桃（Junian）從樹上直接摘下來吃味道最好。
然而，其中最棒的是著名的晚熟杜拉西納櫻桃（Duracina），以其色深、多汁且肉質相對較硬的口感而聞名。在近代，它還被稱為「心櫻桃」（heart-cherry）。塔琴托杜拉西納櫻桃（Tarcento Duracina）是晚熟杜拉西納櫻桃的變種，19世紀時廣受歡迎，目前在義大利東北部烏迪內（Udine）一帶仍然偶可發現。
然而，這種人工培育的櫻桃並非羅馬的原生植物，它們抵達羅馬的故事帶著一抹傳奇的色彩。公元前70年，古羅馬將軍盧庫魯斯（Licinius Lucullus）從密特里達提六世（Mith-ridates VI）手中征服了黑海周圍的土地，包括一個被古羅馬人稱為奇拉索斯（Cerasus）的城市（今土耳其東北部的吉雷松﹝Giresun﹞）。古羅馬人以當地生產的珍貴櫻桃為之命名（櫻桃的拉丁文為cerasia）。據稱，盧庫魯斯在羅馬舉行凱旋遊行慶祝勝利時，櫻桃樹是展示的戰利品之一。之後，盧庫魯斯將櫻桃樹種在自己的花園裡，櫻桃樹也在那裡結出果實。櫻桃往往出現在盛宴的高潮，也被曬乾或保存在蜂蜜裡。櫻桃汁也是果酒的基底。
18世紀，櫻桃在波茨坦的普魯士統治者宮廷有特殊地位。皇家花園常種植大量櫻桃樹，也有圍繞櫻桃發展出來的完整文化。腓特烈大帝對櫻桃有近乎性慾的熱情。1737年，這個二十五歲的年輕人在寫給友人的信中傾訴自己的渴望：
25日，我將前往阿摩笛亞（Amalthea），我在魯平（Ru-ppin）的珍貴花園，我迫不及待地想要再看看我的葡萄園、我的櫻桃和我的甜瓜。
國王花園的種植工作旨在確保能盡量延長新鮮櫻桃的供應時期。因此，早熟和晚熟的品種都有需求。「促進發育」的作法也發揮了作用：樹木被種植在面南的牆壁旁，那裡的陽光（如果在短暫的冬季中有太陽的話）特別強。這些牆壁前面會依一定角度安上玻璃板，增強陽光照射，幫助樹木在夜間維持溫度不至於下降。在國王的命令下，波茨坦城牆西邊的果菜園也種滿了櫻桃樹——共三百二十八棵，還有一個長度80公尺的溫室培育幼苗。
促進櫻桃發育的作法在特製「櫻桃箱」出現時達到高峰，這是專門用於小型植株的形式，以馬糞保溫。雖然看起來不太可能，但據說早在12月和1月就能收穫少量櫻桃，而且國王會以每顆2塔勒（thaler，歐洲從16世紀開始使用的銀幣）的高貴價格出售。櫻桃樹有五種規格：標準型、半矮型、矮型、金字塔型和樹籬整枝型。當時甚至發展出作為樹籬的特殊品種。
1758年柏林宮殿和皇家宮廷藥房的淸單顯示，國王的櫻桃除了新鮮食用，還製成櫻桃薰衣草水、黑櫻桃白蘭地、酸櫻桃糖漿（含金盞花和不含金盞花），以及酸櫻桃果醬。1764年，同時代的人譽為「德國莎芙」的詩人安娜．露易莎．卡爾施（Anna Louisa Karsch）寫下《黑櫻桃讚》（In Praise of Black Cherries）來讚頌：
許多吟遊詩人高唱著他們的歌
讚美葡萄藤上結實纍纍的寶石
那為什麼沒有人來
歌頌櫻桃之美？
這種紅寶石曾經遍布各地
在伊甸園的可愛枝枒上成熟
讓米爾頓詩中的美麗女主角
陷入巨大的誘惑。
⋯⋯
乾杯！我舉杯三次！
讚美玫瑰已是慣例。
詩人們，何不拾起你們的韻律
讚美櫻桃的黑！
在中歐的民間傳說中，櫻花樹通常與月亮有關。滿月時冒險到櫻花樹下的人可能遇上不懷好意的精靈。即使是偷偷觀察精靈和小妖精在月光照耀的櫻花下跳舞，也危險重重。
成熟的櫻桃必須立即食用或加工。它們總是讓摘採者身陷誘惑。「籃子裡兩個嘴裡一個」是典型的經驗法則。不小心吃太多的人往往得付出胃痛的代價。櫻桃成熟時，不僅要齊心協力快速採下，也得趕快送到市場。馬車在收穫的當晚出發前往鎭上，連夜趕路。雖然櫻桃非常受歡迎，自然生長的櫻桃樹並不總是受喜愛，因為它們可以長到20公尺高，採摘者需要善於攀爬，才能在果實爛在樹枝上之前採下。
在英格蘭，肯特郡已成為櫻桃的代名詞。該地區的櫻桃傳統起源於亨利八世統治時期，他下令在錫廷伯恩（Sittin-gbourne）闢出一個果園。現在，欣賞這些樹木的最佳地點之一（尤其春季盛開之際）是位於肯特郡布羅格代爾（Bro-gdale）的國家水果收藏中心（National Fruit Collection）。該中心有世界上規模最大的水果收藏，兩百八十五種櫻桃樹和數百種其他樹木，包括蘋果、梨、李、醋栗、榅桲和歐楂。
然而，肯特郡並不是唯一一個盛產美味櫻桃的地方。位於德國、奧地利與瑞士交界處的康士坦茲湖周圍地區也是果樹的天堂，其果樹種植傳統可以回溯到好幾個世代以前。在德國拉芬斯堡（Ravensburg）這個寧靜的小城附近，阿內格（Joachim Arnegger）經營著一個占地3公頃的櫻桃果園。然而，儘管該地區的條件很好，他仍然面臨著挑戰：櫻桃的花期只有兩到三週，而這段時間的氣溫通常仍然很低，足以阻止蜜蜂從溫暖的蜂巢中出來。
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電子票券市場大調查：【Edenred宜睿智慧】直擊使用者痛點，整合服務與通路成最佳靠山
我們想讓你知道的是
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電子票券時代來臨：一機在手，便利無窮
市場研究顧問公司創市際於今年四月份進行市場調查，針對20至50歲且曾經使用過電子票券的民眾發放網路問卷，回收有效樣本數共800份。調查結果指出，所有受訪者中有84.1%的使用者同時使用過電子與紙本票券，但近一年常用的票券類型則以電子票券為主，佔比高達62.6%；而今年1月資策會公布的《2021年行動支付消費者調查》也顯示出相同趨勢，疫情期間四大支付方式除現金以外皆有所提升，相較去年，增長比率分別為行動支付近60%、實體卡34%、電子票證28%。
另一方面，近年各大電商平台、超商量販與餐飲品牌等，也開始開發自有會員APP系統來整合消費、資訊、福利等功能，電子票券逐漸取代了實體商品抵用券及兌換券；若再進一步觀察，更能發現過去曾吹起好幾波「電子票券贈禮」的風潮，從超商寄杯咖啡到量販店集點兌換，只要動動手指就能輕易贈送轉移、管理與使用。不知不覺間，電子票券已經從企業端反過來改變了消費端的使用習慣。
其實現今一機解決所有的電子票券服務，背後是十多年前企業對數位趨勢的未來洞見、以及系統開發和功能設計的努力痕跡。觀察本次調查中Edenred宜睿智慧備受好評的電子票券服務的發展歷程，便能窺見其佈局數位的遠見卓識以及虛實整合的精準策略。
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本文內之數據皆為 2022 Edenred x 創市際電子票券調查所有。
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