港講倪匡〈追龍〉：尚在待續的城市，永恆不逝的小說
我們想讓你知道的是
倪匡形容，過去衛斯理的故事都有結局，但《追龍》這篇小說，他什麼都沒有做，沒有完成。
文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）
金庸、黃霑、倪匡，香江一代風流人物皆逝去，而倪匡留下的，除了文字，還有不屈的風骨。新一代未必看過衛斯理系列，卻都會記得他笑說，妓女比共產黨更可信，「這是對妓女的侮辱」。
倪匡的文學成就，在其充滿想像、創意，從生活細微處，天馬行空無數what if，讓你我細讀作品時，都會覺得可能是真的，人類何其渺小，宇宙如此神秘，有何不可。
如金庸所評：「無窮的宇宙，無盡的時空，無限的可能，與無常的人生之間的永恆矛盾」。倪匡的多重宇宙，在其筆下all at once，魅力在於，體驗everything & everywhere。
許多香港人一再傳誦，連番驚呼預言之作，倪匡短篇小說《追龍》，訴說天有異兆，東方有一大城即將毀滅，救星唯有衛斯理。2019年，倪匡說，這座大城實指香港。
衛斯理因星相家之言，看見宇宙天際異象，得知此乃預警，東方將有大城市遭受災難。他們猜想，隕石、海嘯、還是核電廠爆炸？像遠古龐貝城，火山爆發，一夕之間消失。
在公元七十九年，龐貝城的毀滅災禍之中，喪失了多少人命，已經全然無從查考了，但在當時，一個城市再繁華，聚居的人，只怕也不會超過十萬人。而如今的大城市，動輒聚居了數以百萬計的居民，如果整個城市遭到了毀滅的命運，那真是不堪想像的大災禍。
衛斯理起初相當冷感，不信也不覺有力回天，即使星相家堅持他是能夠改變命運的人。他依然認為，單憑自己，沒有任何能力阻擋。這是最合情合理的反應，個人畢竟太無力。
但是衛斯理從不孤獨，人際相遇才展開故事，妻子白素，好友陳長青都推動他思考。「誰說一定是要你一個人的力量去阻止？也有可能是從你開始，發動起一股力量來，與毀壞力量相對抗。」或許文學之用亦不過如此，足以啟發你我。
隨劇情推移，他們漸漸發現面對不是天災。相對天災，東方城市陷落，乃更可怕的人禍，當眾人聚居的地方，失去原本的靈魂、價值；當我們逃難似離去，沒有當初的民眾、文化。
在歷史上，多少人曾有過這種狂悖的想法，認為他們才是主人，從亞歷山大帝，到成吉思汗，到拿破侖，到希特勒，都曾以為他們可以成為世界的主宰，但實際上，他們身不由己，是完全失去了自己的奴隸，一種來自深不可測的宇宙深處神秘力量的奴隸。
《追龍》上追善惡起源，一切源自星系力量，偉人、英雄，自以為天生了不起、星宿下凡。實是，宇宙的玩物，宿命似操弄絕不自由。倪匡的戲謔，嘲諷了那些做追求功業的惡人。
相比衛斯理的消極，陳長青願意做刺客烈士，上到中國，希望暗殺受到星象擺弄的棋子。假若無法改變星宿異象，那就把結果先抹殺。談何容易，領導人可是連異地過夜都害怕的警戒。
要毀滅一個大城市，不一定是天災，也可以是人禍。人禍不一定是戰爭，幾個人的幾句話，幾個人的愚昧行動，可以令一個大城市徹底死亡。
倪匡描述，「寧願到非洲的黑森林去冒險」，中國人為的愚昧、黑暗，連衛斯理都不想去，「比起原始森林來，還要令人感到可怖和窒息」。陳長青、衛斯理、白素，天大本領都被公安、特工驅逐出境。
在以往每一個故事中，衛斯理都做了一些事，或成，或敗，但是在《追龍》中，衛斯理什麼也沒有做。是的，別以為世上所有的事都可以通過努力而達到目的，事實上，世上有太多的事，再努力也達不到目的。
《追龍》與其說是預言，更像正在待續。倪匡形容，過去衛斯理的故事都有結局，但這篇小說，他什麼都沒有做，沒有完成。或許，面對居住城市的崩壞，來得比什麼都現實；或許，一切都尚未終結，留待下世代書寫。
本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員
責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
Tags：
新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
我們想讓你知道的是
AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。
隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！
今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。
五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨
「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。
無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day
任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。
尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會
本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。
根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。