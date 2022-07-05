港講倪匡〈追龍〉：尚在待續的城市，永恆不逝的小說

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

金庸、黃霑、倪匡，香江一代風流人物皆逝去，而倪匡留下的，除了文字，還有不屈的風骨。新一代未必看過衛斯理系列，卻都會記得他笑說，妓女比共產黨更可信，「這是對妓女的侮辱」。

倪匡的文學成就，在其充滿想像、創意，從生活細微處，天馬行空無數what if，讓你我細讀作品時，都會覺得可能是真的，人類何其渺小，宇宙如此神秘，有何不可。

如金庸所評：「無窮的宇宙，無盡的時空，無限的可能，與無常的人生之間的永恆矛盾」。倪匡的多重宇宙，在其筆下all at once，魅力在於，體驗everything & everywhere。

許多香港人一再傳誦，連番驚呼預言之作，倪匡短篇小說《追龍》，訴說天有異兆，東方有一大城即將毀滅，救星唯有衛斯理。2019年，倪匡說，這座大城實指香港。

衛斯理因星相家之言，看見宇宙天際異象，得知此乃預警，東方將有大城市遭受災難。他們猜想，隕石、海嘯、還是核電廠爆炸？像遠古龐貝城，火山爆發，一夕之間消失。

圖片來源：博益出版社

在公元七十九年，龐貝城的毀滅災禍之中，喪失了多少人命，已經全然無從查考了，但在當時，一個城市再繁華，聚居的人，只怕也不會超過十萬人。而如今的大城市，動輒聚居了數以百萬計的居民，如果整個城市遭到了毀滅的命運，那真是不堪想像的大災禍。

衛斯理起初相當冷感，不信也不覺有力回天，即使星相家堅持他是能夠改變命運的人。他依然認為，單憑自己，沒有任何能力阻擋。這是最合情合理的反應，個人畢竟太無力。

但是衛斯理從不孤獨，人際相遇才展開故事，妻子白素，好友陳長青都推動他思考。「誰說一定是要你一個人的力量去阻止？也有可能是從你開始，發動起一股力量來，與毀壞力量相對抗。」或許文學之用亦不過如此，足以啟發你我。

隨劇情推移，他們漸漸發現面對不是天災。相對天災，東方城市陷落，乃更可怕的人禍，當眾人聚居的地方，失去原本的靈魂、價值；當我們逃難似離去，沒有當初的民眾、文化。

在歷史上，多少人曾有過這種狂悖的想法，認為他們才是主人，從亞歷山大帝，到成吉思汗，到拿破侖，到希特勒，都曾以為他們可以成為世界的主宰，但實際上，他們身不由己，是完全失去了自己的奴隸，一種來自深不可測的宇宙深處神秘力量的奴隸。

《追龍》上追善惡起源，一切源自星系力量，偉人、英雄，自以為天生了不起、星宿下凡。實是，宇宙的玩物，宿命似操弄絕不自由。倪匡的戲謔，嘲諷了那些做追求功業的惡人。

相比衛斯理的消極，陳長青願意做刺客烈士，上到中國，希望暗殺受到星象擺弄的棋子。假若無法改變星宿異象，那就把結果先抹殺。談何容易，領導人可是連異地過夜都害怕的警戒。

要毀滅一個大城市，不一定是天災，也可以是人禍。人禍不一定是戰爭，幾個人的幾句話，幾個人的愚昧行動，可以令一個大城市徹底死亡。

倪匡描述，「寧願到非洲的黑森林去冒險」，中國人為的愚昧、黑暗，連衛斯理都不想去，「比起原始森林來，還要令人感到可怖和窒息」。陳長青、衛斯理、白素，天大本領都被公安、特工驅逐出境。

在以往每一個故事中，衛斯理都做了一些事，或成，或敗，但是在《追龍》中，衛斯理什麼也沒有做。是的，別以為世上所有的事都可以通過努力而達到目的，事實上，世上有太多的事，再努力也達不到目的。

《追龍》與其說是預言，更像正在待續。倪匡形容，過去衛斯理的故事都有結局，但這篇小說，他什麼都沒有做，沒有完成。或許，面對居住城市的崩壞，來得比什麼都現實；或許，一切都尚未終結，留待下世代書寫。

本文獲作者授權轉載，原文請看《德尼思化》Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin