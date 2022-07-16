卜洛克《酒店開門之前》：從十五歲開始我就想當作家，但作家的求生伎倆我拒絕照單全收

文：勞倫斯．卜洛克（Lawrence Block）

⼀九九四年⼆⽉

湖邊森林，伊利諾州

一九五六年八月，我在中央車站下車；七個小時前，我在上大學前不曾離開的老家——水牛城上火車。我念的是安提阿學院，位於俄亥俄州黃泉村（Yellow Spring）。安提阿素來會——至今依舊有——開設建教合作的特色課程。每學年分成四學期，兩個學期在黃泉村上課，兩個學期則是透過建教合作部門張羅來的職缺，到外面工作。有的學生會利用這個機會攢點錢，但這不是重點；工作旨在提供學生真實世界的職場經驗，讓他們在掌握內情的前提下，選擇未來職涯，在起跑點，領先其他孜孜不倦的勞動階級。

校方鼓勵學生第一年都留在校園裡。我照辦，學年在六月份結束，我跟父母與妹妹蓓希（Betsy），一塊兒到邁阿密海灘度假。我們開我爸五六年份的雪佛蘭南下。這部車是剛用五四年褐色雪佛蘭換回來的。他對這宗買賣顯然很懊惱。「那部車從不找麻煩，半毛錢都沒花過。」說了不只一次。這部新車在北返的時候，歷經火災洗禮。車開到南卡、北卡交界處，我朝窗外扔了個菸頭，沒留神被風吹回來，一屁股被我坐在座墊下。我們一路聞到煙味兒，四處打量地平線的遠方，哪兒森林著火？最後，我們把車子停在路旁，這才發現著火點是我們的車子。

我老爸，我得說，面對這事兒顯得很大器，儘管他的遺憾可能又加深了：實在不該跟前部車那般草率的分手。

保羅．葛里洛（Paul Grillo）到車站來接我。他比我年長幾歲，去年擔任我的書院輔導員；接下來的幾個月裡，我們將在紐約共住一個房間。保羅雖然來自印地安那州埃爾克哈特，但他以前參加安提阿的建教合作計畫，在紐約住過，對這個城市還算不陌生。他覺得住在格林威治村不錯，先我一步到紐約，在西十四街一四七號找到一個帶家具的房間。他告訴我要怎麼回到臨時的家，還把地鐵站的方向指給我看。

之前我來過紐約兩次。第一次是一九四八年十二月，時年十歲半。我的父親在這個城市長大。他去康乃爾上學，跟我的母親，一個水牛城女孩，相戀結婚。大學畢業後，兩人曾經在紐約住過很短的一段時間，然後搬回水牛城，定居終身。他想帶我看遍紐約，我記得那次我們什麼地方都去了、什麼該看的都看了，在這個超級瘋狂的週末。

我們住在「准將旅館」（Commodore Hotel，譯註：就是現在的紐約君悅酒店，在中城）、到貝德羅島看自由女神像、登上帝國大廈最頂層、搭乘第三大道高架、到百老匯看雷．波爾傑（Ray Bolger）演出的《查理去哪兒？ 》（ Where is Charley?） ， 還去參加《城裡的風雲人物》（Toast of the Town） ， 也就是艾德． 蘇利文秀（ Ed Sullivan Show）的現場錄影。當時的我對這個活動有點不明所以，因為我連電視是什麼都沒聽說過。我猜，他們搬去水牛城的時候，電視就問世了，只是我沒聽說誰家裡有這玩意兒。

幾年以後，我們又去紐約旅行。這次還帶了我媽媽跟妹妹，還是住在准將旅館，看了《南太平洋》（The South Pacific）、《國王與我》（The King and I）兩齣音樂劇。比我小五歲的蓓希一直覺得《南太平洋》裡面「血腥瑪麗」（Bloody Mary，譯註：這是《南太平洋》音樂劇中的一個角色，設定為越南人，一般由體型發福的女性飾演）在美國海軍陸戰隊員中，不斷聒噪，簡直是「帶刺兒的胖水桶」！讓她覺得很討厭。我們覺得這反應很妙，一直被家人掛在嘴上開玩笑。某天下午，我跟父親出去散步，在時代廣場看到一家藝品店，不小心看到一組有點猥褻的照片。我現在只記得一張——也許是因為我只好好的端詳過那張搞笑照片，一個女人挺著三個乳房，下面一排字：「通緝——三隻手的男人！」

有個工作在紐約等我，潘恩出版社（Pines Publications）的收發小弟，東四十街一一○號。老闆叫做奈德．潘恩（Ned Pines），印象所及，實際負責經營的是另外一個人，法蘭克．勞迪（Frank Lualdi）。勞迪先生每天中午都叫外賣，可不是一般的咖啡店，而是一家名為「銅軌」（Brass Rail）的高級餐廳。多年以後，每回我經過「銅軌」，都不免會想起他來——如果我沒記錯，餐廳位於第五大道的東段、四十二與四十三街之間。我從來沒進去過，因為我總覺得我沒那個身分，那裡是高級人士，像是勞迪先生的專利。

潘恩出版社的經營範疇包山包海：既發行電影迷雜誌，也出版包括西部牛仔羅曼史在內的類型小說、仿冒《讀者文摘》的期刊、幾種漫畫， 還有一條很穩定的平裝書路線——大眾圖書館（ Popular Library）。我的工作多半是分發郵件、傳遞辦公室備忘錄、跑腿打雜。一週收入是四十美元，實拿三十七元。（在我即將結束打工之前，我與其他兩名非安提阿的收發小弟一起，薪水自動調成每週四十五美元。）

工作沒什麼挑戰性，自然也學不到什麼。選擇這個職務純粹是因為出版業至少跟寫作沾上一點邊，此外，上班的地點在紐約，想當作家，不是就該來這個城市嗎？我想我應該在潘恩出版社上了六十或者六十五天的班，到底幹了什麼，卻想不怎麼起來。只記得所有人都對我很好。雖然這個工作沒什麼前途，不過，至少是個工作，暫時窩一下沒問題。