卜洛克《酒店開門之前》：從十五歲開始我就想當作家，但作家的求生伎倆我拒絕照單全收
我們想讓你知道的是
這本書對於卜洛克的書迷而言，充滿了解謎的趣味。更好奇的讀者可以找到史卡德系列的初期，為什麼篇幅都偏短的原因以及他對於紐約的情感，甚至迷戀。
文：勞倫斯．卜洛克（Lawrence Block）
⼀九九四年⼆⽉
湖邊森林，伊利諾州
一九五六年八月，我在中央車站下車；七個小時前，我在上大學前不曾離開的老家——水牛城上火車。我念的是安提阿學院，位於俄亥俄州黃泉村（Yellow Spring）。安提阿素來會——至今依舊有——開設建教合作的特色課程。每學年分成四學期，兩個學期在黃泉村上課，兩個學期則是透過建教合作部門張羅來的職缺，到外面工作。有的學生會利用這個機會攢點錢，但這不是重點；工作旨在提供學生真實世界的職場經驗，讓他們在掌握內情的前提下，選擇未來職涯，在起跑點，領先其他孜孜不倦的勞動階級。
校方鼓勵學生第一年都留在校園裡。我照辦，學年在六月份結束，我跟父母與妹妹蓓希（Betsy），一塊兒到邁阿密海灘度假。我們開我爸五六年份的雪佛蘭南下。這部車是剛用五四年褐色雪佛蘭換回來的。他對這宗買賣顯然很懊惱。「那部車從不找麻煩，半毛錢都沒花過。」說了不只一次。這部新車在北返的時候，歷經火災洗禮。車開到南卡、北卡交界處，我朝窗外扔了個菸頭，沒留神被風吹回來，一屁股被我坐在座墊下。我們一路聞到煙味兒，四處打量地平線的遠方，哪兒森林著火？最後，我們把車子停在路旁，這才發現著火點是我們的車子。
我老爸，我得說，面對這事兒顯得很大器，儘管他的遺憾可能又加深了：實在不該跟前部車那般草率的分手。
保羅．葛里洛（Paul Grillo）到車站來接我。他比我年長幾歲，去年擔任我的書院輔導員；接下來的幾個月裡，我們將在紐約共住一個房間。保羅雖然來自印地安那州埃爾克哈特，但他以前參加安提阿的建教合作計畫，在紐約住過，對這個城市還算不陌生。他覺得住在格林威治村不錯，先我一步到紐約，在西十四街一四七號找到一個帶家具的房間。他告訴我要怎麼回到臨時的家，還把地鐵站的方向指給我看。
之前我來過紐約兩次。第一次是一九四八年十二月，時年十歲半。我的父親在這個城市長大。他去康乃爾上學，跟我的母親，一個水牛城女孩，相戀結婚。大學畢業後，兩人曾經在紐約住過很短的一段時間，然後搬回水牛城，定居終身。他想帶我看遍紐約，我記得那次我們什麼地方都去了、什麼該看的都看了，在這個超級瘋狂的週末。
我們住在「准將旅館」（Commodore Hotel，譯註：就是現在的紐約君悅酒店，在中城）、到貝德羅島看自由女神像、登上帝國大廈最頂層、搭乘第三大道高架、到百老匯看雷．波爾傑（Ray Bolger）演出的《查理去哪兒？ 》（ Where is Charley?） ， 還去參加《城裡的風雲人物》（Toast of the Town） ， 也就是艾德． 蘇利文秀（ Ed Sullivan Show）的現場錄影。當時的我對這個活動有點不明所以，因為我連電視是什麼都沒聽說過。我猜，他們搬去水牛城的時候，電視就問世了，只是我沒聽說誰家裡有這玩意兒。
幾年以後，我們又去紐約旅行。這次還帶了我媽媽跟妹妹，還是住在准將旅館，看了《南太平洋》（The South Pacific）、《國王與我》（The King and I）兩齣音樂劇。比我小五歲的蓓希一直覺得《南太平洋》裡面「血腥瑪麗」（Bloody Mary，譯註：這是《南太平洋》音樂劇中的一個角色，設定為越南人，一般由體型發福的女性飾演）在美國海軍陸戰隊員中，不斷聒噪，簡直是「帶刺兒的胖水桶」！讓她覺得很討厭。我們覺得這反應很妙，一直被家人掛在嘴上開玩笑。某天下午，我跟父親出去散步，在時代廣場看到一家藝品店，不小心看到一組有點猥褻的照片。我現在只記得一張——也許是因為我只好好的端詳過那張搞笑照片，一個女人挺著三個乳房，下面一排字：「通緝——三隻手的男人！」
有個工作在紐約等我，潘恩出版社（Pines Publications）的收發小弟，東四十街一一○號。老闆叫做奈德．潘恩（Ned Pines），印象所及，實際負責經營的是另外一個人，法蘭克．勞迪（Frank Lualdi）。勞迪先生每天中午都叫外賣，可不是一般的咖啡店，而是一家名為「銅軌」（Brass Rail）的高級餐廳。多年以後，每回我經過「銅軌」，都不免會想起他來——如果我沒記錯，餐廳位於第五大道的東段、四十二與四十三街之間。我從來沒進去過，因為我總覺得我沒那個身分，那裡是高級人士，像是勞迪先生的專利。
潘恩出版社的經營範疇包山包海：既發行電影迷雜誌，也出版包括西部牛仔羅曼史在內的類型小說、仿冒《讀者文摘》的期刊、幾種漫畫， 還有一條很穩定的平裝書路線——大眾圖書館（ Popular Library）。我的工作多半是分發郵件、傳遞辦公室備忘錄、跑腿打雜。一週收入是四十美元，實拿三十七元。（在我即將結束打工之前，我與其他兩名非安提阿的收發小弟一起，薪水自動調成每週四十五美元。）
工作沒什麼挑戰性，自然也學不到什麼。選擇這個職務純粹是因為出版業至少跟寫作沾上一點邊，此外，上班的地點在紐約，想當作家，不是就該來這個城市嗎？我想我應該在潘恩出版社上了六十或者六十五天的班，到底幹了什麼，卻想不怎麼起來。只記得所有人都對我很好。雖然這個工作沒什麼前途，不過，至少是個工作，暫時窩一下沒問題。
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移居計畫，養生首選！豐邑氧森進駐林口長庚，在地唯一全齡建築
我們想讓你知道的是
防疫養生，好好呼吸最重要。豐邑建設最新鉅作「豐邑氧森」，鎖定大林口A8長庚生活圈黃金地段，坐擁超過60%稀有綠覆地，不只能享受大自然芬多精，緊鄰長庚醫院商圈，生活機能與醫療資源齊備，方便又安心。
疫情時代，養生護體是全民熱門話題。尤其防疫時期愈來愈多人待在家，居住環境對健康的影響更勝以往。在台中、新竹擁有好口碑的豐邑建設，近期進攻大林口地段，插旗A8長庚生活圈，為住戶打造「豐邑氧森」的最新鉅作。鎖定超過60%稀有綠色覆蓋環境的地段，時時刻刻享受大自然芬多精與盎然綠意，並且緊鄰長庚醫院商圈齊備生活機能，國際知名連鎖店與生鮮超市皆唾手可得。
更難能可貴的是，豐邑堅持超大基地低密度住宅，為住戶建構養生樂活、舒適優雅的家園，一推案即吸引眾多買房客洽詢，搶佔席次。
進駐林口長庚醫院商圈，大基地低密度住宅珍稀保值
近年大林口地區的重大建設陸續到位，土地開發近飽和，使這塊緊鄰雙北的黃金都會區熱上加熱，大面積綠地的區塊也更顯難得。為讓買房住戶享有優質居住環境，豐邑建設看準大林口地段超過60%以上的稀有綠覆環境，在緊鄰文德、長樂公園近3000坪有氧綠廊帶地段，推出「豐邑氧森」正式插旗A8長庚生活圈，距離A8捷運站僅5分鐘開車距離，更是長庚生活圈內，距離A8捷運站最近、也是最後千坪大基地開發的珍貴地段。
豐邑氧森位於全台知名「醫生村」——長庚醫護社區旁，多為醫護教授純住聚落，屬菁英移居首選。此外，豐邑氧森屬區內難得的大基地低密度住宅規劃，坐擁長庚醫院商圈完整生活機能、豐沛醫療資源之外，還能享受綠意環繞、媲美國際養生大境的居住環境。不只地段極佳，豐邑氧森也設計全齡化設施，在旁的長樂公園內甚至還有「毛小孩」寵物專屬遊樂園，為所有家庭成員實踐美好樂活想像。
天然防疫黃金格局，必備鮮活氧氣與大面採光
疫情使人們更加重視居住健康，尤其在人口密度高的都會生活，親近自然、感受綠意的機會並不多。所幸豐邑建設的推案幾乎皆是千坪基地，並且主打低密度設計保留綠帶空間，為社區引進陽光、空氣、水、花草樹木等自然綠意，創造社區天然的自然景觀，可說是城市叢林中難得的綠色家園。
此外，建築棟距極大化的設計，確保住戶享有寬敞舒適的生活尺度、被綠野簇擁的清新自然環境。天天呼吸新鮮綠氧，享受心曠神怡的生活步調，再也不是夢。
採光充足的空間，能讓人感到舒適自在，甚至增加活力。因此，豐邑氧森採用三面採光衛浴開窗設計，強調光的重要性，每日早晨住戶可享受柔和陽光灑進家中的淨化能量；同時，豐邑氧森也將每戶的開窗面擴至最大，造就順暢通風，由外而內引進新鮮活氧，讓良好空氣對流舒心淨肺，也大幅降低室內污染源、減少過敏，堪稱天然防疫的最佳黃金格局。
領先業界的鋼柱模工法，建構安心穩固的永續家園
身為虔誠的基督徒、同時也是豐邑建設總經理的邱崇喆曾說：
「聖經記載了基督教信仰所遵行的十誡，其中第六誡是不可殺人。因此按聖經的教導，不僅不能傷害他人生命，即使是間接影響生命安全也不被允許。豐邑將這樣的人生觀落實在工作領域，以建築來說，就是結構安全最重要。」
因此，在豐邑建築的五項準則「安全、機能、美觀、社區文化、心靈藝術」中，安全一直都是重中之重，是不可動搖的根基。
為了完成安全建築的使命，不能不提豐邑建設最引以為傲的鋼柱模結構，這是豐邑團隊多次到日本參訪防震建築的心得實踐。邱崇喆分享：「鋼模的緊密度遠大於木板模，以鋼模取代木板，不但更環保，更可確保澆置時不漏漿，柱身密度平均，可完全發揮混凝土既有強度，建築安全性自然更高。」
豐邑氧森不只採用令人驕傲的鋼柱模結構，針對許多住家苦惱的排水問題，豐邑也有卓越辦法。不同於傳統採四大幹管系分流配置，豐邑獨創八大幹管系分流配置，讓傳統併管變成獨立分流，污廢水不再混合排放。此舉不但預防阻塞和雨水回冒，更可落實水循環和環保綠建築，使豐邑氧森也晉升永續建築的一列。
豐邑氧森，坐擁約1762坪基地，大面積低建蔽規劃使2棟地上21層、地下4層的建築之間最短有36公尺大棟距。擁有三面臨路、棟距寬闊優勢，為附近住宅最高樓。
房型規劃為24～41坪的2至3房、最大3房，規劃戶數共有328戶。公設則有接待大廳、健身房、韻律教室、視聽室、廚藝教室、親子教室等。社區內甚至有約1255坪的公園，提供住戶休憩放鬆的開放空間。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）