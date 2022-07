卜洛克《酒店開門之前》：從十五歲開始我就想當作家，但作家的求生伎倆我拒絕照單全收

文:勞倫斯.卜洛克(Lawrence Block)

⼀九九四年⼆⽉

湖邊森林,伊利諾州

一九五六年八月,我在中央車站下車;七個小時前,我在上大學前不曾離開的老家——水牛城上火車。我念的是安提阿學院,位於俄亥俄州黃泉村(Yellow Spring)。安提阿素來會——至今依舊有——開設建教合作的特色課程。每學年分成四學期,兩個學期在黃泉村上課,兩個學期則是透過建教合作部門張羅來的職缺,到外面工作。有的學生會利用這個機會攢點錢,但這不是重點;工作旨在提供學生真實世界的職場經驗,讓他們在掌握內情的前提下,選擇未來職涯,在起跑點,領先其他孜孜不倦的勞動階級。

校方鼓勵學生第一年都留在校園裡。我照辦,學年在六月份結束,我跟父母與妹妹蓓希(Betsy),一塊兒到邁阿密海灘度假。我們開我爸五六年份的雪佛蘭南下。這部車是剛用五四年褐色雪佛蘭換回來的。他對這宗買賣顯然很懊惱。「那部車從不找麻煩,半毛錢都沒花過。」說了不只一次。這部新車在北返的時候,歷經火災洗禮。車開到南卡、北卡交界處,我朝窗外扔了個菸頭,沒留神被風吹回來,一屁股被我坐在座墊下。我們一路聞到煙味兒,四處打量地平線的遠方,哪兒森林著火?最後,我們把車子停在路旁,這才發現著火點是我們的車子。

我老爸,我得說,面對這事兒顯得很大器,儘管他的遺憾可能又加深了:實在不該跟前部車那般草率的分手。

保羅.葛里洛(Paul Grillo)到車站來接我。他比我年長幾歲,去年擔任我的書院輔導員;接下來的幾個月裡,我們將在紐約共住一個房間。保羅雖然來自印地安那州埃爾克哈特,但他以前參加安提阿的建教合作計畫,在紐約住過,對這個城市還算不陌生。他覺得住在格林威治村不錯,先我一步到紐約,在西十四街一四七號找到一個帶家具的房間。他告訴我要怎麼回到臨時的家,還把地鐵站的方向指給我看。

之前我來過紐約兩次。第一次是一九四八年十二月,時年十歲半。我的父親在這個城市長大。他去康乃爾上學,跟我的母親,一個水牛城女孩,相戀結婚。大學畢業後,兩人曾經在紐約住過很短的一段時間,然後搬回水牛城,定居終身。他想帶我看遍紐約,我記得那次我們什麼地方都去了、什麼該看的都看了,在這個超級瘋狂的週末。

我們住在「准將旅館」(Commodore Hotel,譯註:就是現在的紐約君悅酒店,在中城)、到貝德羅島看自由女神像、登上帝國大廈最頂層、搭乘第三大道高架、到百老匯看雷.波爾傑(Ray Bolger)演出的《查理去哪兒? 》( Where is Charley?) , 還去參加《城裡的風雲人物》(Toast of the Town) , 也就是艾德. 蘇利文秀( Ed Sullivan Show)的現場錄影。當時的我對這個活動有點不明所以,因為我連電視是什麼都沒聽說過。我猜,他們搬去水牛城的時候,電視就問世了,只是我沒聽說誰家裡有這玩意兒。

幾年以後,我們又去紐約旅行。這次還帶了我媽媽跟妹妹,還是住在准將旅館,看了《南太平洋》(The South Pacific)、《國王與我》(The King and I)兩齣音樂劇。比我小五歲的蓓希一直覺得《南太平洋》裡面「血腥瑪麗」(Bloody Mary,譯註:這是《南太平洋》音樂劇中的一個角色,設定為越南人,一般由體型發福的女性飾演)在美國海軍陸戰隊員中,不斷聒噪,簡直是「帶刺兒的胖水桶」!讓她覺得很討厭。我們覺得這反應很妙,一直被家人掛在嘴上開玩笑。某天下午,我跟父親出去散步,在時代廣場看到一家藝品店,不小心看到一組有點猥褻的照片。我現在只記得一張——也許是因為我只好好的端詳過那張搞笑照片,一個女人挺著三個乳房,下面一排字:「通緝——三隻手的男人!」

有個工作在紐約等我,潘恩出版社(Pines Publications)的收發小弟,東四十街一一○號。老闆叫做奈德.潘恩(Ned Pines),印象所及,實際負責經營的是另外一個人,法蘭克.勞迪(Frank Lualdi)。勞迪先生每天中午都叫外賣,可不是一般的咖啡店,而是一家名為「銅軌」(Brass Rail)的高級餐廳。多年以後,每回我經過「銅軌」,都不免會想起他來——如果我沒記錯,餐廳位於第五大道的東段、四十二與四十三街之間。我從來沒進去過,因為我總覺得我沒那個身分,那裡是高級人士,像是勞迪先生的專利。

潘恩出版社的經營範疇包山包海:既發行電影迷雜誌,也出版包括西部牛仔羅曼史在內的類型小說、仿冒《讀者文摘》的期刊、幾種漫畫, 還有一條很穩定的平裝書路線——大眾圖書館( Popular Library)。我的工作多半是分發郵件、傳遞辦公室備忘錄、跑腿打雜。一週收入是四十美元,實拿三十七元。(在我即將結束打工之前,我與其他兩名非安提阿的收發小弟一起,薪水自動調成每週四十五美元。)

工作沒什麼挑戰性,自然也學不到什麼。選擇這個職務純粹是因為出版業至少跟寫作沾上一點邊,此外,上班的地點在紐約,想當作家,不是就該來這個城市嗎?我想我應該在潘恩出版社上了六十或者六十五天的班,到底幹了什麼,卻想不怎麼起來。只記得所有人都對我很好。雖然這個工作沒什麼前途,不過,至少是個工作,暫時窩一下沒問題。