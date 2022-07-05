陸行之直指台積電4大隱憂浮現：3奈米延遲量產恐成敗筆，三星將拉近兩者技術差距

近日全球經濟遇逆風，半導體代工龍頭前景傳出雜音。知名產業分析師陸行之直言，台積電7月14日法說會，必須交代清楚4大重點，分別是客戶庫存、客戶取消訂單、產能利用率和毛利率。最後市場也關注在資本支出大增，產能利用率下滑對公司帶來何種風險。

美國經濟下行，台積電受害

全球代工龍頭台積電也受到了國際景氣影響，股價從今年1月中旬創下歷史高點到688元，但此後風雲變色股價一度跌到433元、跌幅達36%，創2020年11月初以來低點，外內資近日賣超台積電3萬1661張。

過去幾年白宮大印鈔票的紅利消退，這些數據挑明：供應短缺、創40年新高的通膨以及聯準會（Fed）的升息，都在給全球經濟降溫。

美國商務部（USDC）公布5月，美國消費者5月份的支出成長了0.2%，比4月份修正後的0.6%成長幅度有所放緩。其中，稅後收入下降了0.1%，表示薪資成長一直跟不上物價漲幅，民眾正不斷動用存款維繫生活。

還有在美零售業業績也開始下滑，5月份銷售額相較去（2021）年同期下降0.3%，主要是因為汽車購買量減少。零售額一直以來是消費者支出的重要組成部分，亦反映美國經濟強勁程度，目前看來正開始「由盛轉衰」。

知名半導體分析師陸行之表示，即使遭到外資加速「賤賣」，台積電仍未宣布「短期營收成長趨勢」已經改變，尤其「資本支出大增」（400至440億美元），加上產能利用率下滑，對獲利率所帶來的風險。

陸行之強調台積電必須在7月14日法說會上告訴投資人以下4點：

台積電2023至2024年的營收成長，是否會低於公司之前提供的長期年複合成長率達15至20％的趨勢目標？若成長目標沒變，是否考量客戶的庫存「反向減少」，以及全球通膨與股市崩跌對科技產品、半導體需求的影響，而不是靠著客戶「可延遲與取消的」在手訂單來擴產。 台積電對重大客戶延遲或取消長約訂單，是否有處罰或分攤損失機制？ 12吋晶圓先進製程、12吋成熟製程、8吋特殊製程產能利用率要下滑到多少，台積電才會考量暫緩資本支出速度？ 假如產能利用率下滑10至20％，對台積電毛利率的影響有多大？

勁敵三星恐縮短與台積電差距

陸行之還強調，今年下半年台積電量產的3奈米製程（N3）是一大敗筆，因為比5奈米製程（N5）對7奈米製程（N7）量產時程間隔多延遲半年，這不但讓「水果（蘋果）」無法在9月份要推出的新手機採用，錯過了重要時機點。

陸行之稱，若3奈米升級版（N3E）才是2023年貢營收的主力，那表示N3E對N5量產時程間隔比N5對N7足足多了至少1年，這導致2奈米（N2）要被推遲到2025年下半年才能量產，整整送給了競爭者（三星）1年喘息的空間。

超豐半導體業內人士強調，若台積電受景氣下行影響，其供應鏈包含上游化學品原料設備等訂單也將遞減，包含了如三福化、中砂、勝一、精材、辛耘、精測、聯華和環球晶等所謂台積電供應廠商。

不過，他強調本波經濟衰退是由烏俄戰爭、供應鏈瓶頸導致，隨著景氣趨緩，通貨膨脹也會跟著降下來，因此在下面年通膨將會穩步下降，另外中國可能也在下半年有相關基建政策出爐，能夠拉抬全球經濟回穩。

此外，三星在6月30日，正式宣布新一代環繞閘極電晶體（GAA）架構的3奈米製程進入量產階段，號稱是全球第一家3奈米進入生產的晶圓代工廠，但未公布首發客戶及產能規劃。

三星指出，與5奈米製程相較，此次量產的第一代3奈米製程，能縮小晶片尺寸面積16%、性能提升23%，功耗降低45%。第二代3奈米製程可縮小晶片尺寸35%、性能提高30%和功耗降低50%，預期會在2023年進入量產。至於，2奈米會延續採用MBCFET技術，將於2025年進入量產。

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核稿編輯：翁世航