陸行之直指台積電4大隱憂浮現：3奈米延遲量產恐成敗筆，三星將拉近兩者技術差距
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知名產業分析師陸行之稱，若3奈米升級版（N3E）才是2023年貢營收的主力，這導致2奈米（N2）要被推遲到2025年下半年才能量產，整整送給了競爭者（三星）1年喘息的空間。
近日全球經濟遇逆風，半導體代工龍頭前景傳出雜音。知名產業分析師陸行之直言，台積電7月14日法說會，必須交代清楚4大重點，分別是客戶庫存、客戶取消訂單、產能利用率和毛利率。最後市場也關注在資本支出大增，產能利用率下滑對公司帶來何種風險。
美國經濟下行，台積電受害
全球代工龍頭台積電也受到了國際景氣影響，股價從今年1月中旬創下歷史高點到688元，但此後風雲變色股價一度跌到433元、跌幅達36%，創2020年11月初以來低點，外內資近日賣超台積電3萬1661張。
過去幾年白宮大印鈔票的紅利消退，這些數據挑明：供應短缺、創40年新高的通膨以及聯準會（Fed）的升息，都在給全球經濟降溫。
美國商務部（USDC）公布5月，美國消費者5月份的支出成長了0.2%，比4月份修正後的0.6%成長幅度有所放緩。其中，稅後收入下降了0.1%，表示薪資成長一直跟不上物價漲幅，民眾正不斷動用存款維繫生活。
還有在美零售業業績也開始下滑，5月份銷售額相較去（2021）年同期下降0.3%，主要是因為汽車購買量減少。零售額一直以來是消費者支出的重要組成部分，亦反映美國經濟強勁程度，目前看來正開始「由盛轉衰」。
知名半導體分析師陸行之表示，即使遭到外資加速「賤賣」，台積電仍未宣布「短期營收成長趨勢」已經改變，尤其「資本支出大增」（400至440億美元），加上產能利用率下滑，對獲利率所帶來的風險。
陸行之強調台積電必須在7月14日法說會上告訴投資人以下4點：
- 台積電2023至2024年的營收成長，是否會低於公司之前提供的長期年複合成長率達15至20％的趨勢目標？若成長目標沒變，是否考量客戶的庫存「反向減少」，以及全球通膨與股市崩跌對科技產品、半導體需求的影響，而不是靠著客戶「可延遲與取消的」在手訂單來擴產。
- 台積電對重大客戶延遲或取消長約訂單，是否有處罰或分攤損失機制？
- 12吋晶圓先進製程、12吋成熟製程、8吋特殊製程產能利用率要下滑到多少，台積電才會考量暫緩資本支出速度？
- 假如產能利用率下滑10至20％，對台積電毛利率的影響有多大？
勁敵三星恐縮短與台積電差距
陸行之還強調，今年下半年台積電量產的3奈米製程（N3）是一大敗筆，因為比5奈米製程（N5）對7奈米製程（N7）量產時程間隔多延遲半年，這不但讓「水果（蘋果）」無法在9月份要推出的新手機採用，錯過了重要時機點。
陸行之稱，若3奈米升級版（N3E）才是2023年貢營收的主力，那表示N3E對N5量產時程間隔比N5對N7足足多了至少1年，這導致2奈米（N2）要被推遲到2025年下半年才能量產，整整送給了競爭者（三星）1年喘息的空間。
超豐半導體業內人士強調，若台積電受景氣下行影響，其供應鏈包含上游化學品原料設備等訂單也將遞減，包含了如三福化、中砂、勝一、精材、辛耘、精測、聯華和環球晶等所謂台積電供應廠商。
不過，他強調本波經濟衰退是由烏俄戰爭、供應鏈瓶頸導致，隨著景氣趨緩，通貨膨脹也會跟著降下來，因此在下面年通膨將會穩步下降，另外中國可能也在下半年有相關基建政策出爐，能夠拉抬全球經濟回穩。
此外，三星在6月30日，正式宣布新一代環繞閘極電晶體（GAA）架構的3奈米製程進入量產階段，號稱是全球第一家3奈米進入生產的晶圓代工廠，但未公布首發客戶及產能規劃。
三星指出，與5奈米製程相較，此次量產的第一代3奈米製程，能縮小晶片尺寸面積16%、性能提升23%，功耗降低45%。第二代3奈米製程可縮小晶片尺寸35%、性能提高30%和功耗降低50%，預期會在2023年進入量產。至於，2奈米會延續採用MBCFET技術，將於2025年進入量產。
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核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
我們想讓你知道的是
本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。