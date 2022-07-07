倪匡辭世，與海外長大港人子女的遺憾

倪匡辭世，令人想到海外長大的港人子弟無法閱讀他的作品，是一大憾事。

常聽到移民海外的人說，他們沒有捨不得這個東方城市的地方和事物，最捨不得的只是人。他們說的，除了家人親友外，還有一些可能素未謀面，但神交多時的人，包括作家和演藝人，其中又以作家的書籍無法傳承給子女最為遺憾。很多港人，自小愛看《衛斯理》和金庸小說，小學時總愛在書桌下偷偷閱讀，只因它們的情節比教科書和老師的講課精彩得多。

《衛斯理》和金庸小說，總是學校圖書館最搶手的書籍，很多都揭得破破舊舊。在港唸中小學的人，或都有被老師沒收過小說的經驗，雖然老師心裡都欣賞這些同學愛閱讀上乘的文字。移居海外後，很多人都帶同一箱箱書來到，放滿貨櫃。這些書都是珍藏，他們會記得哪一本小說是哪年買的。畢業後出來工作，終於有錢買《衛斯理》系列，一本本的買，最後買齊全集。就算離開家鄉，一本都不捨得丟掉或送給別人。

在海外學習中文，很難學到可以看中文小說的程度。長大後有小學四五年級的水準，會寫二百個字，口語流利，已是上佳。英國高考的中文科，只是香港小五程度左右，拿到最高級的A*，都未必及香港高小生的程度。所以這些小說注定失傳。父母很想小孩可以欣賞這些優美的文字，走進父母成長時在書本中尋見的世外桃園，然而小孩最熟練的語言都是當地語。他們會看德文、法文、英文的科幻小說，卻永遠走不進衛斯理和原振俠教人神往的空間。

承傳文化，不只是傳承語言，最重要的那份集體回憶和成長的點滴。父母會跟孩子說，哪年哪月讀到《真空密室之謎》的哪一句時，自己身處何方。原來那天是學校的考試，還有好友的生日，試後一起去沙田的商場逛街慶祝。這種親歷其境的體驗，子女未去過香港的話，很難有共鳴。在慶祝農曆新年和端午節時，除了教他們做年糕和粽子，最希望的是他們學懂欣賞父母的本土文化，知道父母最珍愛的回憶，就算長大後他們不再慶祝，這些價值觀都藏於心底。

認識一位居德美國女生，她和德國男友戀愛不久，就帶他去看一套不大有名，但美國人都有看過的電影。因為她想男友分享她的童年。海外港人不同於海外美國或德國人，有提供該國學制和課程的國際學校，讓孩子從小上本土一樣的課，長大後回國銜接大學，用本地語言修課；世上沒有粵語國際學校，以廣東話及中文授課，每天上中文課，並教授母語者程度的中文。留外港人，都得把子女送到本地學校，中文只好自行教授。

多年後，我們老去了，一雙子女回來收拾遺物，看見書架滿滿的《衛斯理》小說，互相對望說：「Oh, these books are what dad and mum used to tell us about. I just wish we could read them rather than giving them away. 」他們終於明白，從小撫養自己的父母，其性格都由這些圖書塑造，沒有這些書，也沒有今天充滿自信和好奇心的自己。