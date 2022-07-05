緬軍機無預警闖泰領空，泰國外長：緬甸將正式發函道歉
我們想讓你知道的是
6月30日緬甸軍機進到泰國境內，引發關注。7月5日泰國外交部長說明緬甸將要對此發道歉信。
在瀾滄湄公合作組織（Lancang-Mekong Cooperation, LMC）的會議前，泰國官方就已經跟緬甸的外交部長溫蒙倫（Wunna Maung Lwin）交涉這件事情的處理方式。今日，董恩才出來說明這件事件的結果。
報導指出，早在十年前就有緬甸軍機擾泰的事件了，所以這次泰國跟緬甸要討論出一套處理模式，董恩強調未來此事絕不能再發生。未來一旦緬甸的飛彈落入泰國境內，泰國可以發一枚煙霧彈作為警告。希望泰緬邊界不要再有動亂。
根據《蘋果新聞網》報導，泰國空軍發言人帕拉派特（Prapat Sonjaidee）在6月30日指稱，當時泰國軍方雷達發現外國軍機侵入，泰方立刻派兩架F-16戰機升空，才發現是緬甸的軍機在對自己國內的少數民族叛軍進行攻擊，然而緬甸的行為已經侵擾到了泰國民眾的生活，甚至有學校老師導引學生進入防空洞。
7月1日，泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）宣稱事情沒什麼大不了的，也說緬甸武官有道歉，帕拉育也強調泰國有自我防衛主權的能力，但緬甸軍政府於公開記者會上談及泰緬議題時並無針對此事件做任何回應。
根據《路透社》報導，緬甸自從軍政府掌握政權之後，對於少數民族的迫害一直發生，聯合國的人權組織粗估，緬甸自政變以來有76萬人因為戰爭衝突而流離失所。這次緬甸的軍事行動就是在鎮壓少數民族克倫族，泰國官方估計有300位克倫族人因此逃離克倫邦。
新聞來源：
- Myanmar to offer official apology for air intrusion, says Don（曼谷郵報）
- 緬甸戰機侵泰國領空 泰戰機升空攔截、學生躲防空洞（蘋果新聞網）
- Thailand scrambles fighters after Myanmar jet airspace breach（路透社）
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：曾喜民
核稿編輯：杜晉軒
Tags：
上班族與學生筆記必買！SwitchEasy魚骨牌iPad全系列配件
我們想讓你知道的是
SwitchEasy 魚骨牌全新推出觸控筆、支架保護套、磁吸保護殼、玻璃螢幕保護貼等iPad全系列配件，靈活多變符合多種使用情境，絕對是學生與上班族學習、辦公的首選利器。
2022年已是雲端當道時代，上班族日常辦公不再只有桌上型、筆記型電腦能夠選擇，各大電腦品牌也爭先推出能夠與市面上電腦、筆電相匹敵的平板電腦。平板電腦攜帶便利，不僅無論身處何種環境，皆能立即進入工作、學習狀態，甚至能夠取代傳統的紙筆，擁有寫字筆記功能，如今iPad也成為許多學生上課做筆記、上班族遠端工作時入手隨身電腦的絕佳選擇。
多種iPad使用情境，SwitchEasy幫你搞定
iPad帶給使用者高度的便攜性，因此支撐高度與觀看視角的各種使用需求也是或不可缺。SwitchEasy魚骨牌全新推出適合上班族辦公、學生做筆記等iPad系列周邊配件，不論是在家工作、追劇、觀看線上課程，抑或是外出攜帶，皆能符合各種環境的使用需求，質感配件不僅擁有產品的功能性，更讓生活多了些儀式感。
SwitchEasy創立於美國加州，多年來在果粉心中也一直是Apple配件的首選精品，所有產品設計都是為了原廠Apple而生，此次為了讓iPad運用效益最大化，開發出符合人體工學、外出居家兼用的精品配件。
學生必備iPad配件，讓你擁有真實書寫體驗
筆記、繪圖絕對少不了觸控筆的存在，EasyPencil Pro 4 iPad觸控筆只需要接近Apple Pencil一半的價錢，就能買到接近原廠質感的觸控筆，並且一次擁有3種不同筆頭，依據不同使用情境更換，亦可磁吸在iPad側邊、跨代使用，大多數iPad型號皆可支援。
3種觸控筆可替換筆頭分別為：
- 通用款 - 最接近Apple Pencil原廠材質，繪畫與書寫皆順暢
- 書寫款 - 金屬材質，通過15萬次耐磨測試，在類紙膜上書寫，也有原子筆手感
- 繪圖款 - 使用PA66材料，提供繪畫時超滑順與靜音體驗
若想要模擬在紙張上書寫的質感，可搭配PaperLike Note書寫版類紙膜使用，不僅擁有抗藍光護眼，磨砂顆粒模擬真實紙質感，高解析、無眩光，不必擔心沾附手上油污及指紋，是使用iPad創作、筆記的最佳選擇！
還原真實書寫體驗、筆記最佳視角就靠Origami全方位支架保護套，保護套支架提供了觀影、閱讀、繪圖等4種角度，可隨各種使用情境隨心轉換，不論是做筆記或是觀看影片，都能夠擁有最佳視角。此外，保護套擁有磁吸外扣的置筆功能，可收納iPad觸控筆，無觸控筆也不會多出筆槽空間。
針對長時間緊盯螢幕、久坐的iPad工作者，解決眼睛疲憊與肩頸問題
在長時間久坐的辦公環境下，肩頸酸痛也是iPad使用者一大困擾。
SwitchEasy推出符合人體工學設計的MagMount磁吸iPad支架，強力磁吸、加高支撐的特點，可直接吸附於SwitchEasy CoverBuddy巧控鍵盤磁吸保護殼，不需拆卸保護殼即可安裝，讓iPad也能變桌電！
針對上班族需要使用iPad文書處理功能，CoverBuddy提供了巧控鍵盤磁吸保護殼採業界獨家專利設計，可支援Magic Keyboard，讓鍵盤與iPad精準連結、緊密吸附，同時也是全球最輕薄的 iPad保護殼，採用極細纖維內襯，保護iPad不刮傷，還附有ApplePencil專用筆槽，能夠安全收納並支援ApplePencil 2磁吸充電。
上班閒暇之餘也不忘放鬆追劇，擁有抗藍光兼具高清畫質的GlassDefender抗藍光鋼化玻璃螢幕保護貼，也是需要長時間緊盯螢幕的工作者首選。SwitchEasy使用特殊技術處理，讓抗藍光保護膜能夠在還原最佳螢幕解析的同時，保有逼真色彩與裸機體驗，並有效阻擋藍光造成的眼睛疲勞及視力退化的可能。
SwitchEasy獨家推出一系列必入手iPad配件，在兼具外觀與實用的同時，更大幅增加了iPad在工作與學習上的便利性。若欲知更多iPad Air、iPad mini、iPad Pro等配件詳情，可前往 SwitchEasy魚骨牌官網深入了解。
本文章內容由「SwitchEasy」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。