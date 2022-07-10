「我都是為了你好」：以愛為名的情感暴力，究竟成全的是孩子還是自己？
我們想讓你知道的是
當我們能用尊重的心態，不將孩子視為自己的「資產」，而是從「孩子是獨立的個體」角度出發，便能理解為什麼孩子會與我們的想法不同、選擇不同，或是有各種意見。因為每個人都是一個獨立的個體，有不同的意見、想法、聲音，也都是合理的狀態。
文：妮可媽媽
「為什麼考試考這麼糟？考這麼差，你都不覺得丟臉！我是為了你好才耳提面命的告訴你！」
我承認，自己也對孩子說過「我是為了你好，才希望你去做……」之類的話。我們的出發點確實是為了孩子好，但當孩子回話時也帶著情緒，我們是否還能好好的進行理性溝通呢？
「我都是為了你好」，究竟背後成全的是孩子還是自己？
「媽媽，妳認為的好，不是我認為的！」當孩子說出這句話時，可想而知，媽媽內心的小劇場想必掀起巨大波瀾，驚滔駭浪的程度可比鐵達尼號翻船。但，也因為這句話，打醒了一直以來我習以為常的「我是為了你好」是一句多麼帶有壓力的話語。
這句話背後所象徵的意義，就像是在告訴孩子：如果你沒有做到某件事，就辜負了我對你的好／期待。所以，孩子必須在不讓父母感到失望的情況下，勉強自己去完成一個當下並不想做的行為。
如果父母的出發點是為了保護孩子生命安全，所以請孩子好好照顧自己、不要做出危險行為，那麼是合理且也可以讓孩子理解的表達。但如果出發點是連我們自己都不知道為何要下的命令，這樣「我是為了你好」的思考角度，就的確需要重新思考。
以愛為名背後的情感暴力
談到情感暴力，最著名的即為《情感暴力》這本書，主要敘述父母與子女之間的情感暴力狀況。施暴者通常會用道德制高點作為施暴的掩飾，合理化自己的施暴行為。通常，施暴者也可能以「犧牲者」、「付出者」自居，進行所謂「善意的操控」。
並且，施暴者的占有慾極強，非但不會認為孩子是獨立的個體，還會將自己無法控制的情緒問題，夾雜著恨意與恐懼，使用「愛」來包裝，極力控制並要求孩子服從。
若孩子表露出自身的想法或違抗，則會換來言語上的羞辱、威脅（有些父母會以死相逼，要求孩子達成自身想完成卻未達到的願望），或是肢體上的懲罰。長時間累積的，是情感暴力受虐者嚴重的心理傷害，以及後續需要長時間修復的破裂關係。
若出發點確實是為了孩子好，父母可以試著以這些方式進行雙向有效的溝通：
- 傾聽代替命令：除了說出父母自身想法，也耐心傾聽孩子的心聲
- 給予彈性：若孩子的想法與父母相左，可用彈性的選擇給彼此緩衝空間
- 經常溝通：持續進行像閒聊般的溝通，不讓對話變成壓力
- 鼓勵與感謝：讚美孩子的想法與創意，也感謝孩子願意誠實表達
若能進行雙向有效的溝通，孩子和父母之間的距離會越來越近。偶爾適時的放手及精神支持，反而會讓孩子更有自信面對挫折及挑戰，因為孩子在遭遇挫敗時，才能為自己所做的決定負責，成為一個真正有肩膀的人。
言語暴力帶來的負面效果
「如果你繼續這樣哭鬧，爸爸媽媽就不喜歡你了！你是壞小孩！」上述的語句，我們也一定不陌生。為了讓孩子靜下來不要哭鬧，辛苦的爸媽會想盡各種辦法，有時必須扮黑臉怒嚇，或許孩子會因害怕而暫停哭鬧行為，但隨著年紀增長，孩子可能對這樣的否定產生自我懷疑、自卑，認為自己不夠好、做錯事，所以不值得被愛。
東華大學諮商與心理學系翁士恆教授曾提出：「辱罵（言語暴力）其實就是一種對於小朋友自我狀態的否定。」言語暴力會削減個人對自身價值的肯定，以及害怕受到責罵而表現失常，甚至裹足不前不敢大方展現自我。所以，言語暴力其實就是某一種程度的心理戰，暗示孩子若不順從某一個行為，則會遭受到否定、羞辱、懲罰。
「你考這什麼爛成績？真的讓我很丟臉！」這是我自己碰過的經驗，兒時常常在母親口中聽到這句話。當下會感到羞愧、難過，覺得令母親感到丟臉是我的不對，而經年累月之後，這樣的想法就會固著在心底，成為一個否定自己卻不自知的疤痕。
但成績差是否可以和「母親感到丟臉」劃上等號？這是一個耐人尋味的問題。正確地來說，成績差應該是孩子自身要面對的課題，若孩子因考不好而自己感到羞愧，父母該從旁協助的，是如何建立孩子承擔結果的勇氣，將孩子需要自己面對的問題，還給他／她去思考。為人父母已經不容易，不須再將孩子該面對的問題攬在自己身上。
別讓情緒綁架了自己與親情
當我們能用尊重的心態，不將孩子視為自己的「資產」，而是從「孩子是獨立的個體」角度出發，便能理解為什麼孩子會與我們的想法不同、選擇不同，或是有各種意見。因為每個人都是一個獨立的個體，有不同的意見、想法、聲音，也都是合理的狀態。
只是，身為父母，我們有更多的責任，必須保護孩子，或是望子成龍、望女成鳳的壓力，所以總是小心翼翼、耳提面命的告知孩子什麼可以、什麼不可以。但在長期累積下，反而形成父母更大而無法言說的壓力。
如果更換一個角度思考：當孩子做了一個與我們想法不同的選擇，我們尊重、並且理性告知這個決定背後要付出的努力、或是需要承擔失敗的風險，教育孩子勇於承擔自身所做的決定。或許，這樣無形的壓力就能適時得到鬆綁，不會讓父母與孩子都困在一個看不見的牢籠中。
當下一次孩子誠實說出和我不同的想法時，或許我已能漸漸釋懷。因為從不斷溝通、磨合的過程中，我體悟到的是：養育孩子是一輩子的責任，而孩子也應該是我們一輩子的朋友。孩子帶給父母的省思，也是讓我們重新學習、不斷成長的新契機，我們之間的關係，不只是親情、家人，更是亦師亦友的好夥伴！
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。