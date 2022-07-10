「我都是為了你好」：以愛為名的情感暴力，究竟成全的是孩子還是自己？

文：妮可媽媽

「為什麼考試考這麼糟？考這麼差，你都不覺得丟臉！我是為了你好才耳提面命的告訴你！」

我承認，自己也對孩子說過「我是為了你好，才希望你去做……」之類的話。我們的出發點確實是為了孩子好，但當孩子回話時也帶著情緒，我們是否還能好好的進行理性溝通呢？

「我都是為了你好」，究竟背後成全的是孩子還是自己？

「媽媽，妳認為的好，不是我認為的！」當孩子說出這句話時，可想而知，媽媽內心的小劇場想必掀起巨大波瀾，驚滔駭浪的程度可比鐵達尼號翻船。但，也因為這句話，打醒了一直以來我習以為常的「我是為了你好」是一句多麼帶有壓力的話語。

這句話背後所象徵的意義，就像是在告訴孩子：如果你沒有做到某件事，就辜負了我對你的好／期待。所以，孩子必須在不讓父母感到失望的情況下，勉強自己去完成一個當下並不想做的行為。

如果父母的出發點是為了保護孩子生命安全，所以請孩子好好照顧自己、不要做出危險行為，那麼是合理且也可以讓孩子理解的表達。但如果出發點是連我們自己都不知道為何要下的命令，這樣「我是為了你好」的思考角度，就的確需要重新思考。

以愛為名背後的情感暴力

談到情感暴力，最著名的即為《情感暴力》這本書，主要敘述父母與子女之間的情感暴力狀況。施暴者通常會用道德制高點作為施暴的掩飾，合理化自己的施暴行為。通常，施暴者也可能以「犧牲者」、「付出者」自居，進行所謂「善意的操控」。

並且，施暴者的占有慾極強，非但不會認為孩子是獨立的個體，還會將自己無法控制的情緒問題，夾雜著恨意與恐懼，使用「愛」來包裝，極力控制並要求孩子服從。

若孩子表露出自身的想法或違抗，則會換來言語上的羞辱、威脅（有些父母會以死相逼，要求孩子達成自身想完成卻未達到的願望），或是肢體上的懲罰。長時間累積的，是情感暴力受虐者嚴重的心理傷害，以及後續需要長時間修復的破裂關係。

若出發點確實是為了孩子好，父母可以試著以這些方式進行雙向有效的溝通：

傾聽代替命令：除了說出父母自身想法，也耐心傾聽孩子的心聲

給予彈性：若孩子的想法與父母相左，可用彈性的選擇給彼此緩衝空間

經常溝通：持續進行像閒聊般的溝通，不讓對話變成壓力

鼓勵與感謝：讚美孩子的想法與創意，也感謝孩子願意誠實表達

若能進行雙向有效的溝通，孩子和父母之間的距離會越來越近。偶爾適時的放手及精神支持，反而會讓孩子更有自信面對挫折及挑戰，因為孩子在遭遇挫敗時，才能為自己所做的決定負責，成為一個真正有肩膀的人。

言語暴力帶來的負面效果

「如果你繼續這樣哭鬧，爸爸媽媽就不喜歡你了！你是壞小孩！」上述的語句，我們也一定不陌生。為了讓孩子靜下來不要哭鬧，辛苦的爸媽會想盡各種辦法，有時必須扮黑臉怒嚇，或許孩子會因害怕而暫停哭鬧行為，但隨著年紀增長，孩子可能對這樣的否定產生自我懷疑、自卑，認為自己不夠好、做錯事，所以不值得被愛。

東華大學諮商與心理學系翁士恆教授曾提出：「辱罵（言語暴力）其實就是一種對於小朋友自我狀態的否定。」言語暴力會削減個人對自身價值的肯定，以及害怕受到責罵而表現失常，甚至裹足不前不敢大方展現自我。所以，言語暴力其實就是某一種程度的心理戰，暗示孩子若不順從某一個行為，則會遭受到否定、羞辱、懲罰。

「你考這什麼爛成績？真的讓我很丟臉！」這是我自己碰過的經驗，兒時常常在母親口中聽到這句話。當下會感到羞愧、難過，覺得令母親感到丟臉是我的不對，而經年累月之後，這樣的想法就會固著在心底，成為一個否定自己卻不自知的疤痕。

但成績差是否可以和「母親感到丟臉」劃上等號？這是一個耐人尋味的問題。正確地來說，成績差應該是孩子自身要面對的課題，若孩子因考不好而自己感到羞愧，父母該從旁協助的，是如何建立孩子承擔結果的勇氣，將孩子需要自己面對的問題，還給他／她去思考。為人父母已經不容易，不須再將孩子該面對的問題攬在自己身上。

別讓情緒綁架了自己與親情

當我們能用尊重的心態，不將孩子視為自己的「資產」，而是從「孩子是獨立的個體」角度出發，便能理解為什麼孩子會與我們的想法不同、選擇不同，或是有各種意見。因為每個人都是一個獨立的個體，有不同的意見、想法、聲音，也都是合理的狀態。

只是，身為父母，我們有更多的責任，必須保護孩子，或是望子成龍、望女成鳳的壓力，所以總是小心翼翼、耳提面命的告知孩子什麼可以、什麼不可以。但在長期累積下，反而形成父母更大而無法言說的壓力。

如果更換一個角度思考：當孩子做了一個與我們想法不同的選擇，我們尊重、並且理性告知這個決定背後要付出的努力、或是需要承擔失敗的風險，教育孩子勇於承擔自身所做的決定。或許，這樣無形的壓力就能適時得到鬆綁，不會讓父母與孩子都困在一個看不見的牢籠中。

當下一次孩子誠實說出和我不同的想法時，或許我已能漸漸釋懷。因為從不斷溝通、磨合的過程中，我體悟到的是：養育孩子是一輩子的責任，而孩子也應該是我們一輩子的朋友。孩子帶給父母的省思，也是讓我們重新學習、不斷成長的新契機，我們之間的關係，不只是親情、家人，更是亦師亦友的好夥伴！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航