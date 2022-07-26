如何調適「已讀不回」的焦慮？關於操作制約，其實沒有我們想像中的那麼簡單

使用通訊軟體來聯絡朋友，已經是這個時代必備的方式之一了。然而，已讀不回的問題似乎從未被解決過，尤其是在不清楚對方心思的狀況之下，已讀不回成了人們在追求對象上，最為焦慮的一件事情。

操作制約與已讀不回

到底為什麼會有已讀不回的焦慮呢？如果從制約反應來看，或許很容易可以理解這樣的現象。

我們或許都聽過桑代克（Edward Thorndike）的貓與斯金納（B.F.Skinner）的老鼠，但關於操作制約（operant condition）其實並沒有我們想像中的那麼簡單。

確實，最早期在做操作制約的研究，就是如同桑代克的那隻貓，會透過找到開關來學習到逃出牢籠，以及斯金納的那隻老鼠，會透過找到開關來學習到「按下開關就會掉出食物」，這樣簡單的一件事情。

但是，如果桑代克的那隻貓，不是每次按下開關之後門都會打開，斯金納的那隻老鼠，不是每次按下開關之後食物都會掉下來，牠們會變得怎麼樣呢？

是的，斯金納確實做了這樣的嘗試。除了每次老鼠按下開關，都會得到獎勵之外，他嘗試了另外四種方式（註），概括而言就是，這四種方式都有一個共通點：「老鼠按下開關後，有時會得到食物，有時不會。」

經過這樣的制約之後，老鼠到底是會更加執著於按開關，還是不再按開關呢？斯金納的研究結果告訴我們：老鼠不但不會放棄按開關，反而比每次都掉食物，更快地讓老鼠學會了按開關的這件事情。