斯里蘭卡汽油存量只剩不到一天：停止銷售給一般民眾，下一批恐怕還沒錢支付

原本人來人往的斯里蘭卡首都可倫坡（Colombo）如今變得安靜許多，由於車輛燃料短缺，人們只能盡可能待在家裡。《BBC》的記者走訪可倫坡，發現加油站前有軍人守在入口巡邏。在這裡，汽油變得比黃金更珍貴。

《半島電視台》的記者也看見相同的景象，可倫坡的街道幾乎空無一人，只有少數幾個仍在營業的加油站附近有人在排隊，學校、企業和政府部門都還在關閉中。

斯里蘭卡目前面臨70多年來最嚴重的經濟危機，該國能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）表示，如果以正常的需求來計算，斯里蘭卡只剩下不到1天的汽油。

他同時提到，下一批汽油可能會在兩週後才抵達。維杰舍克拉預計，下一批汽油於7月22日到23日之間會發貨，柴油則是會在週末到貨，不過，他警告斯里蘭卡恐怕沒有足夠的資金，來支付這些預定的燃料和原油進口費用。斯里蘭卡央行只有1.25億美元的燃料預算，遠低於運輸全程所需的5.87億美元。但該國在今年稍早，才積欠7家採購案的供應商高達8億美元。

根據《BBC》的報導，斯里蘭卡從上週就開始暫停銷售非必要的私人車用汽油和柴油，因為該國如今已經幾乎無法負擔燃料、食品和藥品等進口商品的費用。

專家指出，這是從1970年代的石油危機以來，第一個採取嚴厲措施、不銷售汽油給一般民眾的國家。

至於斯里蘭卡會如何度過這次的燃料危機，日前有許多媒體報導，該國將轉向俄羅斯尋求協助，而根據俄羅斯《塔斯社》昨（4）日的消息，維杰舍克拉指出，斯里蘭卡官方代表團將在不久後訪問莫斯科，討論石油供應問題。

「我們會由一名部長帶領一個團隊，於下週某個時間到達莫斯科，進一步討論要如何從俄羅斯獲取石油。」維杰舍克拉向《塔斯社》說道。

面對斯里蘭卡嚴峻的經濟情勢，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）向《半島電視台》表示：「2023年將會是艱難的一年，但到2024年情況應該會好轉。」

這名73歲的領導人在5月第6次成為斯里蘭卡總理，由於燃料、食品和藥品等日常必需品的嚴重短缺，這個住了2200萬人的島國幾乎停擺，政府在今年稍早已經耗盡了外匯存底。「我有信心可以扭轉經濟情勢。」威克瑞米辛赫說道。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範