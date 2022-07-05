各縣市將陸續開打Novavax疫苗，7個QA一次看：接種間隔為多久？常見的副作用有哪些？

首批Novavax疫苗50.4萬劑已於6月30日抵台，各縣市將陸續開放民眾預約接種以預防COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。此款疫苗的保護力如何？若想將此款疫苗作為追加劑，接種間隔又是多久？《關鍵評論網》整理了相關問答，提供給有需要的民眾參考。

Q1：適合接種的年齡與劑量為何？

適用接種年齡為18歲以上，接種劑量為0.5 mL。

Q2：若想接種Novavax作為基礎加強劑、第一次追加劑及第二次追加劑，分別需間隔多久？

依據台灣衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，本疫苗可作為基礎加強劑、第一次追加劑及第二次追加劑接種，以本疫苗接種基礎加強劑，與第二劑間隔至少4週（28天）；如為追加劑接種，與前一劑次間隔至少12週（84天），接種第二次追加劑，則與第一次追加劑間隔至少5個月（150天）。

Q3：疫苗的保護力如何？

依據目前臨床試驗結果資料顯示（非Omicron變異株），此款疫苗對於年滿18歲以上之青少年及成人受試者接種完成2劑，接種7天後預防有症狀感染之有效性約90.4%。

Q4：什麼樣的人不適合接種Novavax疫苗？

對於疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予接種。

Q5：什麼樣的人需暫緩接種？

發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。

免疫功能低下者，包括接受免疫抑制劑治療的人，對疫苗的免疫反應可能減弱。目前尚無免疫低下者或正在接受免疫抑制治療者接種疫苗的數據。

Q6：接種後需注意什麼？

接種後應於接種單位或附近稍作休息留觀15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，但針對先前曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。

使用抗血小板、抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

Q7：接種後常見的副作用有哪些？

接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，可適度冰敷，請勿揉抓接種部位。常見的不良反應（如下表）嚴重程度通常為輕度至中度，接種後局部不良反應的持續時間中位數少於或等於2天，而全身性不良反應的持續時間中位數少於或等於1天。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，若為疑似疫苗接種後嚴重不良事件，可經由醫療院所或衛生局所協助通報至「疫苗不良事件通報系統」。

常見副作用 頻率 注射部位壓痛 75% 注射部位疼痛 62% 疲勞 53% 肌肉痛 51% 頭痛 50% 全身無力 41% 關節痛 24% 噁心、嘔吐 15%

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核稿編輯：楊士範