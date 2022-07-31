「治癒不安」的李娟有如中國文壇的李子柒，替中共把新疆書寫得「歲月靜好」
我們想讓你知道的是
在李娟唯美輕快的文字中，看不到統治她和統治新疆的共產政權的蛛絲馬跡——好像她和新疆人都生活在某種黃老之學「無為而治」的理想狀態之下，生活在權力的真空之中。但實際情形是，中共政權是這個星球上有史以來控制人民最嚴密的政權，新疆是中國專制政治表現得最為嚴酷的地方。
野草被移植到溫室中將會怎樣？
離開中國十年後，我對如今中國流行哪些作家、哪些書始終興趣盎然，這是解讀中國人當下心靈狀態的一把鑰匙。
在豆瓣網，我赫然發現本土文學排行榜上，前十名的書有四本為同一位作家所寫，她就是生於一九七九年的李娟。上海作家陳村說：「這樣的文字是教不出來的。」香港「知道分子」梁文道在讀書節目上，難掩激動地稱讚：「她的文字，讓我覺得驚為天人。」
李娟出生於新疆生產建設兵團農七師一二三團（位於塔城地區烏蘇市車排子鎮），童年時代在四川外婆家和新疆離異的母親家輾轉往返。李娟說：「媽媽、媽媽，我只是為了配合你的流浪，才那樣的瘦小。我為了配合你四處漂泊，才安靜無聲。」讀來讓人心酸。
她高中即輟學，曾有過一段在阿勒泰山區跟著母親做裁縫、賣小百貨，與牧民一起轉場的短暫經歷。此後，她曾到烏魯木齊打工，做過一年多流水線工人，因幹活太慢被老闆解僱。她後來移居海南島，但筆下描繪的，永遠是阿勒泰及其周邊的生活，特別是遊牧民族的生活。
李娟筆下阿勒泰牧民的生活，以及生活在遊牧文化邊緣的小鎮上的她自己的生活，是都市人難以理解和想像的——「長達半年的冬季以及土地的貧瘠，使哈薩克人的祖先不得不選擇了遊牧這種艱辛動蕩的生產生活方式，年復一年恪守自然的規律在大地上穿梭。從阿爾泰深山一直到天山北部的開闊地帶，牧人們每年遷徙距離逾千里。搬遷次數最多的，一年之中平均每四天就得搬一次家。」、「搬家轉場，路途遙遠又艱險，也定要盛裝打扮，以最得體的面容去迎接未知生活。」、「春天接羔，夏天催膘，秋天配種，冬天孕育。羊的一生是牧人的一年，牧人的一生呢？」、「在荒野里，人需要向動物靠攏，向植物靠攏。荒野沒有僥幸，沒有一絲額外之物。」
雖然是漢人的旁觀者視角，卻也是理解、對話乃至學習的謙卑姿態。什麼是文明、什麼是野蠻、什麼是高級、什麼是低級，這片大地上有不同的定義。
李娟對哈薩克牧民生活的書寫，既寫實又充滿詩意，且不迴避生活的艱辛與幽暗。最後一點的良善，或許保存在遊牧民族那裡。若要對這一系列小說化的散文，或散文化的小說，做出學術上的詮釋、民族誌式的定位，不妨參照美國學者白桂思（Christopher I. Beckwith）的巨著《絲路上的帝國：歐亞大陸的心臟地帶，引領世界文明發展的中亞史》。
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
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面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。