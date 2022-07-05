PChome前景堪憂？被momo、蝦皮超車陷營運低谷，今再傳執行長蔡凱文請辭，暫由董事長詹宏志兼任

台灣知名電商網路家庭（PChome）陷入營運低谷，市場直指疫情間反應過慢、系統介面老舊，加上人事結構問題，是輸掉電商戰爭的主因。今（5）日再傳高層大地震，執行長暨總經理蔡凱文辭職，網家表示，在未選出新任人選之前，將由董事長詹宏志兼任執行長暨總經理。

肥貓傳聞不斷，網家執行長先行請辭

今（2022）年6月底網家股東會上，股東在會上砲聲隆隆。董事長詹宏志面對怒氣難消的投資者強調，若今年獲利再不改善，將「自砍薪資為0、執行長薪資降為二分之一」。未料，到股東會才結束不到2個禮拜，蔡凱文執行長就已經先行請辭。

詹宏志發出內部信向員工表示，蔡凱文在網家工作20年，一直是中流砥柱，2017年因為前執行長李宏麟辭職移居國外，才臨時受命接下執行長職務。接下來將儘速安排合適人選接替工作，尚未選出之前，將由詹宏志親自接手該職務。

事實上，網家的高階人事早已被外界質疑。據網家去（2021）年財報顯示，網家許多高階管理者薪資占比過高遭批評為肥貓。其中，總經理與副總經理酬金占公司稅後純益逾9成，相比業界是副總人數或高層酬金占獲利比重都超過同業。也為本次蔡凱文離去埋下伏筆。

翻開網家去年第4季營收，達到新台幣139.47億元，較去年同期成長10.8%，並改寫單季營收新高紀錄。不過，去年第4季整體零售市場高度競爭，且適逢電商旺季，在商品促銷與行銷推廣費用上大幅增加，此外併購廿一世紀數位也產生一次性費用，因此去年稅後盈餘約0.97億元、EPS為0.84元。

對照競爭對手——富邦媒（MOMO）第4季合併營收新台幣268.69億元，年增近30%，營業毛利26.55億元，年增35%，毛利率9.88%，年增0.38個百分點，EPS 5.04元。顯示出兩者營運獲利上有巨大差距。

一直到了今年第1季，網家營運開始大幅度衰退，網家歸屬於母公司業主稅後淨損3200萬元，每股稅後淨損0.25元，陷入了虧損窘境。外界直指，網家營運競爭力差，加上不合理的薪資結構拖垮公司。

詹宏志坦承三大原因，造成網家衰退

日前股東會詹宏志發布一封內部信，坦承造成今日局面的3大原因：1. 環境變化快速，網家回應「太遲太糟」；2. 失去服務顧客的初心，只關注內部的平衡與方便；3. 過去創造的模式，給了我們一段順利安逸的日子，忘記去認真檢查所做的每一件事與花的每一分錢的效益與成果。

《工商時報》對此分析，網家在過去PC時代獲得成功，時至今日已經成為沈重包袱，轉型緩慢根本無法回應市場需求。

例如，網家的貨物會先進到大型物流中心，消費者下單之後再由大倉出貨，但在去年疫情期間，訂單倍增，網家無法即時應變，導致出貨延宕時間從「24h變成240h」，引起民眾不滿。

事實上，台灣的電商競爭相當激烈，除了近年異軍突起的富邦媒以外，蝦皮一直也是網家的強大競爭對手。

根據產業情報研究所（MIC）調查指出，2021年零售電商消費者行為，發現高達9成消費者最常在綜合型電商平台進行網購，針對綜合型電商，消費者常用前5大B2C平台，依序為蝦皮24h（61%）、momo（59%）、PChome 24h購物（43%）、Yahoo購物中心（23%）與東森購物（12%）。顯示出網家市占率已被蝦皮24h、富邦媒超車。

其中，女性對平台的偏好高度，集中在蝦皮24h（65%）與momo（60%）；男性則集中於momo（58%）、蝦皮24h（57%）與PChome 24h購物（51%），其中男性對PChome 24h的高度偏好主要與3C及家電購物有關，但是去年缺晶片情況下，3C等產品遇到嚴重缺貨。

產業分析師陳冠文表示，結帳方便性與價格依舊是消費者最重視的關鍵，其次也有二成五以上的消費者重視「看找逛」的數位科技功能。而這個方面蝦皮則是做得相當出色。

另外，18至25歲的年輕族群更在乎個人化、互動、體驗服務，56至65歲族群較重視便利的商品說明與搜尋功能。但是網家從個人電腦起家，在介面、搜尋功能上過於老舊，根本無法回應民眾需求，導致消費者因失望而離去。

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核稿編輯：翁世航