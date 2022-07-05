PChome前景堪憂？被momo、蝦皮超車陷營運低谷，今再傳執行長蔡凱文請辭，暫由董事長詹宏志兼任
我們想讓你知道的是
網家今（5）日傳出高層大地震，執行長蔡凱文辭職，在未選出新任人選前，將由董事長詹宏志兼任接手職務，另針對綜合型電商，消費者常用前5大B2C平台，依序為蝦皮24h（61%）、momo（59%）、PChome 24h購物（43%），顯示出網家市占率已被蝦皮24h、富邦媒超車。
台灣知名電商網路家庭（PChome）陷入營運低谷，市場直指疫情間反應過慢、系統介面老舊，加上人事結構問題，是輸掉電商戰爭的主因。今（5）日再傳高層大地震，執行長暨總經理蔡凱文辭職，網家表示，在未選出新任人選之前，將由董事長詹宏志兼任執行長暨總經理。
肥貓傳聞不斷，網家執行長先行請辭
今（2022）年6月底網家股東會上，股東在會上砲聲隆隆。董事長詹宏志面對怒氣難消的投資者強調，若今年獲利再不改善，將「自砍薪資為0、執行長薪資降為二分之一」。未料，到股東會才結束不到2個禮拜，蔡凱文執行長就已經先行請辭。
詹宏志發出內部信向員工表示，蔡凱文在網家工作20年，一直是中流砥柱，2017年因為前執行長李宏麟辭職移居國外，才臨時受命接下執行長職務。接下來將儘速安排合適人選接替工作，尚未選出之前，將由詹宏志親自接手該職務。
事實上，網家的高階人事早已被外界質疑。據網家去（2021）年財報顯示，網家許多高階管理者薪資占比過高遭批評為肥貓。其中，總經理與副總經理酬金占公司稅後純益逾9成，相比業界是副總人數或高層酬金占獲利比重都超過同業。也為本次蔡凱文離去埋下伏筆。
翻開網家去年第4季營收，達到新台幣139.47億元，較去年同期成長10.8%，並改寫單季營收新高紀錄。不過，去年第4季整體零售市場高度競爭，且適逢電商旺季，在商品促銷與行銷推廣費用上大幅增加，此外併購廿一世紀數位也產生一次性費用，因此去年稅後盈餘約0.97億元、EPS為0.84元。
對照競爭對手——富邦媒（MOMO）第4季合併營收新台幣268.69億元，年增近30%，營業毛利26.55億元，年增35%，毛利率9.88%，年增0.38個百分點，EPS 5.04元。顯示出兩者營運獲利上有巨大差距。
一直到了今年第1季，網家營運開始大幅度衰退，網家歸屬於母公司業主稅後淨損3200萬元，每股稅後淨損0.25元，陷入了虧損窘境。外界直指，網家營運競爭力差，加上不合理的薪資結構拖垮公司。
詹宏志坦承三大原因，造成網家衰退
日前股東會詹宏志發布一封內部信，坦承造成今日局面的3大原因：1. 環境變化快速，網家回應「太遲太糟」；2. 失去服務顧客的初心，只關注內部的平衡與方便；3. 過去創造的模式，給了我們一段順利安逸的日子，忘記去認真檢查所做的每一件事與花的每一分錢的效益與成果。
《工商時報》對此分析，網家在過去PC時代獲得成功，時至今日已經成為沈重包袱，轉型緩慢根本無法回應市場需求。
例如，網家的貨物會先進到大型物流中心，消費者下單之後再由大倉出貨，但在去年疫情期間，訂單倍增，網家無法即時應變，導致出貨延宕時間從「24h變成240h」，引起民眾不滿。
事實上，台灣的電商競爭相當激烈，除了近年異軍突起的富邦媒以外，蝦皮一直也是網家的強大競爭對手。
根據產業情報研究所（MIC）調查指出，2021年零售電商消費者行為，發現高達9成消費者最常在綜合型電商平台進行網購，針對綜合型電商，消費者常用前5大B2C平台，依序為蝦皮24h（61%）、momo（59%）、PChome 24h購物（43%）、Yahoo購物中心（23%）與東森購物（12%）。顯示出網家市占率已被蝦皮24h、富邦媒超車。
其中，女性對平台的偏好高度，集中在蝦皮24h（65%）與momo（60%）；男性則集中於momo（58%）、蝦皮24h（57%）與PChome 24h購物（51%），其中男性對PChome 24h的高度偏好主要與3C及家電購物有關，但是去年缺晶片情況下，3C等產品遇到嚴重缺貨。
產業分析師陳冠文表示，結帳方便性與價格依舊是消費者最重視的關鍵，其次也有二成五以上的消費者重視「看找逛」的數位科技功能。而這個方面蝦皮則是做得相當出色。
另外，18至25歲的年輕族群更在乎個人化、互動、體驗服務，56至65歲族群較重視便利的商品說明與搜尋功能。但是網家從個人電腦起家，在介面、搜尋功能上過於老舊，根本無法回應民眾需求，導致消費者因失望而離去。
延伸閱讀
- 兵家必爭之地的越南電商市場，消費者行為其實跟台灣很像？
- 阿里巴巴進軍東南亞電商水土不服：本土化不足使廁紙都賣不動
- 越南網購擴張迅速：每位消費者的年度電商消費，2020年將上看350美元
- 當地理學家走進越南研究：一個台灣研究者的越南田野筆記
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案