《北漂台灣》：黃明志再成金曲獎遺珠，台灣樂壇還有哪些大馬歌手大放異彩？

文：杜晉軒

金曲獎

這些年來台灣發展的大馬歌手多如天上繁星，若論元老級的人物，那巫啓賢應算是第一批登台者。

來自霹靂州的巫啟賢，先是80年代在新加坡的「新謠」（新加坡華語民謠）運動時走紅，1988年進入台灣市場，1994年翻唱大馬歌手柯以敏作曲的〈太傻〉而爆紅。

1999年，這一年的金曲獎不僅合併了金鼎獎的唱片獎項，更首度取消國籍限制，在「最佳國語男演唱人獎」之外另設了「世界華人作品獎」下的「最佳男/女演唱人獎」。不過，這獎項也就維持了一屆，第9屆開始取消大陸地區、世界華人的區域與身份限制，「全球華人歌手」共同角逐個人獎項，這舉措也奠定了金曲獎在華語流行音樂的殿堂級地位。

至於那只頒發了一屆的「世界華人作品獎」，大馬歌手柯以敏入圍了女演唱人獎，男演唱人獎的得主就是巫啟賢！當時入圍此獎項的還有王力宏、杜德偉、香港樂隊「CD VOICE」的譚日康與陳智榮，以及同樣來自大馬的男子組合「無印良品」，即光良與品冠。也就是說，巫啟賢是首位在金曲獎獲獎的大馬人。

根據官方的歷屆得獎記錄，曾獲得最佳國語男/女歌手獎的大馬人只有三位，即巫啟賢、戴佩妮（第25屆），以及曹格（第19屆），而獲得最佳新人獎的只有林宇中（第17屆）。

值得一提的是戴佩妮，她是得過最多金曲獎項的大馬歌手，包括最佳國語女歌手獎，最佳作曲人獎（第17屆、第26屆）、最佳樂團獎（第26屆），其中第26屆獲獎時，戴佩妮是以樂團「佛跳牆」的名義參選的，這是她在2010和友人組成的樂團。

金曲獎還有兩位遺珠，那就是黃明志與梁靜茹。黃明志已三度被提名最佳國語男歌手、三度被提名最佳音樂錄影帶獎，以及2020年與台灣歌手大支合唱的〈鬼島〉入圍年度歌曲獎，表現可謂亮眼。不過，最大的遺珠還是出道20多年，給了一代人「勇氣」的梁靜茹，六度被提名最佳國語女歌手獎，希望她有朝一日能實至名歸。

星光之路

如果說大馬00後華人的成長記憶就是看中國的《我是歌手》、《創造101》等選秀節目長大，那對許多80與90後來說，《超級星光大道》、《超級偶像》就是我們的集體記憶。

對許多大馬華人歌手來說，台灣是一個很重要的地方，有著「出口轉內銷」的作用，能在台灣紅回大馬的話就是加分。有的歌手即使是在大馬出道，但還是希望能到台灣「過水」（泡洋水的意思），一方面讓家鄉的受眾意識到自身已在台灣獲得肯定，另一方面台灣是比大馬更大、更發達的市場，在此闖出名堂以檢視自身的實力。

當然，也有另一因素是台灣公司來馬發掘新人，帶到台灣出道，如李宗盛發掘了梁靜茹，張艾嘉發掘了李心潔…而選秀比賽的誕生，也讓有志者不必久候伯樂，自己來參賽就可以了。

《超級星光大道》、《超級偶像》都是在2007年誕生，而大馬電視媒體巨擘寰宇集團Astro早在1997年，就有了自己的華語歌唱比賽，那就是誕生了張棟樑、陳勢安、陳威全等大馬歌手的《Astro新秀大賽》。

有趣的是，聽張棟樑的歌長大的我，到了台灣才知道原來他是我大學學長。張棟樑18歲來台就讀僑大（國立師範大學林口校區僑生先修部），接著考上世新大學口傳系，卻因家境問題而休學回國，返馬後因參加《Astro新秀大賽》奪冠一炮而紅，才有契機再到台灣發展演藝事業。

此外，獲得第2屆《超級偶像》亞軍的符瓊音，以及《超級星光大道》首位大馬冠軍的李佳薇（第7屆），都有兩個共同點，第一曾是《Astro新秀大賽》的參賽者，第二都是來台求學的學生。當時符瓊音是逢甲大學中文系的學生，而李佳薇則是台大生命科學系的交換生。而另一位在《超級偶像》成名的大馬歌手，就是第8章已介紹過的「艾叻沙」創辦人艾成，他是第2屆冠軍。

台灣的選秀節目除《超級星光大道》、《超級偶像》外，2018年開播的《聲林之王》也有開放海外選手參賽，甚至到大馬進行海選，而第2季的冠軍也是來自大馬的歌手李艾薇。

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無論是早年的民謠，還是後來的流行音樂，聽台灣音樂長大的大馬人，如果會來台灣求學的話，就算自己沒有歌手夢，身邊多多少少會有在追夢或追星的同鄉友人吧…

那以「僑生」來說，也許最早在台灣參賽，並在成名後持續浸淫音樂界的，就屬政大新聞系畢業的彭學斌吧。彭學斌大四時和陳綺貞搭檔，參加台灣最重要的校園歌唱比賽「金旋獎」，當時他被擔任評審的製作人李安修老師注意，並引薦彭學斌畢業後進入唱片公司擔任製作助理。

雖然彭學斌在台灣只待了8年，1998年就返馬，但至今已製作一百張以上的唱片，發表了三百多首詞曲作品，如〈我也很想他〉、〈伯樂〉、〈崇拜〉、〈天后〉，合作過的藝人包括光良、林宥嘉、孫燕姿、陳綺貞、梁靜茹等橫跨新馬台的歌手。

此外，彭學斌返馬後，除了開音樂製作公司當老闆，也發掘有潛力的新人。1996年，在大馬舉行的「海螺新韻獎」歌唱比賽中，參賽者就有張智成、阿牛、戴佩妮、梁靜茹等一票後來到台灣發展的歌手，其中張智成數年後被擔任歌唱評審的彭學斌發掘，彭學斌也成了張智成的經紀人。

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進入21世紀後，隨著台灣電視台的歌唱選秀節目興起，也有了艾成、符瓊音、李佳薇等前人在台灣成功出道的先例，某種程度上也激勵了大馬的莘莘學子懷抱歌手夢來台。