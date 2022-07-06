普亭諷刺西方領袖應「停止酗酒多運動」，但俄羅斯史上可從不缺酒鬼領導人

普亭於訪問土庫曼期間，被媒體詢問西方領導人開他的玩笑後作何感想。在評論普亭的回應前，應該要還原一下「前集提要」內容，旁觀者才知道前因後果與來龍去脈。

G7領導人在德國召開峰會時，英國首相強森打趣說，我們可以脫掉衣服以「展現我們比普亭還要硬漢」。加拿大總理杜魯道隨後也附和說「可以赤裸上半身騎馬露一手」，藉此與普亭相互較勁，因為騎馬照是普亭在俄國大內宣中最經典的形象，明眼人都知道這是一種高級酸的幽默。

然而，普亭的回答顯然帶著濃烈的情緒，他不高興地表示：「我不知道他們寬衣解帶是想露出腰部以上，還是腰部以下的部位。但我認為無論如何，都會是令人作嘔的畫面。」並強調，看起來要好看，有必要「停止酗酒和其他不良習慣，進行體能鍛鍊並運動」。

普亭沒有直接點名究竟是哪位西方領導人，但多數人判斷這是他宣洩個人情緒的方式。但他可能忘記一件事，如果要列出各國政要酗酒清單，前蘇聯與俄羅斯領導人絕對榜上有名，史達林與葉爾辛更是惡名昭彰的酒鬼。

俄羅斯歷史上，從不乏酒鬼領導人

史達林是喬治亞人，他不僅愛喝伏特加，更愛喝喬治亞的純葡萄酒，這位獨裁者喜歡召集親信飲宴，赫魯雪夫、貝利亞、伏羅希洛夫等人都曾被他灌醉多次，以至於赫魯雪夫晚年在回憶錄里還揭露這些不愉快的往事。

雅爾達會議期間，邱吉爾曾被史達林邀請一起喝酒並討論戰後問題。這位英國首相酒量向來不錯，結果被史達林灌到失憶完全忘了談了什麼。邱吉爾急忙透過秘書私下詢問，得到回覆後於是乎鬆了口氣，因為史達林也回答他自己也喝醉全忘了過程與內容。

葉爾辛多次因為酒醉失態鬧上國際新聞。1994年葉爾辛出訪柏林，當時俄羅斯正好要撤走最後一批軍隊，在典禮上葉爾辛如入無人之境走到軍樂隊前，然後直接搶過軍樂隊的指揮棒，旁人無法也無力阻止，因為大家知道俄國總統已經在形式舉行前喝醉了。