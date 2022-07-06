普亭諷刺西方領袖應「停止酗酒多運動」，但俄羅斯史上可從不缺酒鬼領導人
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普亭雖然在寬衣解帶這件事與西方領袖唇槍舌戰，但是由於俄烏戰事陷入僵局，面對西方經濟制裁、戰場上損兵折將也讓普亭焦頭爛額，在這次出訪中亞行程中，莫斯科在烏克蘭與北約議題中似有鬆動的跡象。
普亭於訪問土庫曼期間，被媒體詢問西方領導人開他的玩笑後作何感想。在評論普亭的回應前，應該要還原一下「前集提要」內容，旁觀者才知道前因後果與來龍去脈。
G7領導人在德國召開峰會時，英國首相強森打趣說，我們可以脫掉衣服以「展現我們比普亭還要硬漢」。加拿大總理杜魯道隨後也附和說「可以赤裸上半身騎馬露一手」，藉此與普亭相互較勁，因為騎馬照是普亭在俄國大內宣中最經典的形象，明眼人都知道這是一種高級酸的幽默。
然而，普亭的回答顯然帶著濃烈的情緒，他不高興地表示：「我不知道他們寬衣解帶是想露出腰部以上，還是腰部以下的部位。但我認為無論如何，都會是令人作嘔的畫面。」並強調，看起來要好看，有必要「停止酗酒和其他不良習慣，進行體能鍛鍊並運動」。
普亭沒有直接點名究竟是哪位西方領導人，但多數人判斷這是他宣洩個人情緒的方式。但他可能忘記一件事，如果要列出各國政要酗酒清單，前蘇聯與俄羅斯領導人絕對榜上有名，史達林與葉爾辛更是惡名昭彰的酒鬼。
俄羅斯歷史上，從不乏酒鬼領導人
史達林是喬治亞人，他不僅愛喝伏特加，更愛喝喬治亞的純葡萄酒，這位獨裁者喜歡召集親信飲宴，赫魯雪夫、貝利亞、伏羅希洛夫等人都曾被他灌醉多次，以至於赫魯雪夫晚年在回憶錄里還揭露這些不愉快的往事。
雅爾達會議期間，邱吉爾曾被史達林邀請一起喝酒並討論戰後問題。這位英國首相酒量向來不錯，結果被史達林灌到失憶完全忘了談了什麼。邱吉爾急忙透過秘書私下詢問，得到回覆後於是乎鬆了口氣，因為史達林也回答他自己也喝醉全忘了過程與內容。
葉爾辛多次因為酒醉失態鬧上國際新聞。1994年葉爾辛出訪柏林，當時俄羅斯正好要撤走最後一批軍隊，在典禮上葉爾辛如入無人之境走到軍樂隊前，然後直接搶過軍樂隊的指揮棒，旁人無法也無力阻止，因為大家知道俄國總統已經在形式舉行前喝醉了。
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。