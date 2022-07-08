永續旅遊正潮，趕赴一場療癒沈浸式旅行，基隆島嶼生活節認識你我的大海

文：陳淑玲

就在7月底一場在基隆和平島公園為主舞台的永續旅行倡議活動「島嶼生活節」就要展開，透過3大主題8種活動沈浸療癒的活動，一同來實踐回應永續旅遊基本精神-地球環境、社會人文與經濟利益三者間的平衡。

Photo Credit - 和平島公園 這場永續旅行的活動，就從基隆和平島公園開始。

以觀光為因子實踐海洋島嶼永續之名

由交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處與和平島公園主辦的「島嶼生活節」將於7月23日至8月28日在基隆和平島公園登場，以「療癒」為主題，串連海洋、療癒、體驗3大系列主題活動。包含島嶼夜唱音樂會、島嶼市集、戶外SUP體驗、海洋攝影展、海洋講座、地方小旅行、沈浸式體驗等8大活動多面向串連，從和平島公園啟程，一路漫步向基隆的文化核心，全方位感受海洋文化的廣闊與溫柔。

Photo Credit - 和平島公園 不只是綠旅行，永續旅遊更需要在在地環境、地方人文發展與經濟利益這三條件之間取得平衡發展。

多種活動以觀光為起點，讓旅遊者到達所在地體會與理解現地文化，了解海洋生態與自然環境，進而串連地方經濟讓該地能長久維運下去，即為實踐「永續旅遊」的目的意義。

島嶼生活節從親近海洋認識與捍衛我們的大海

為期一個月的島嶼生活節，將以7/23、24兩天的島嶼市集與島嶼夜唱在基隆和平島公園拉開序幕。島嶼生活節邀請基隆在地團隊與全台40組風格品牌，以及6組獨立創作樂團，在夏日裡，和平島化身生態玩樂市，參與者將能透過島嶼市集、島嶼夜唱2大主題活動，享受日光海洋與月色音樂會的浪漫！

Photo Credit - 和平島公園 在大海身邊聽在地風土的聲音，吃在地滋味。

親身感受風土物產的魅力所在，是開啟好奇的第一步，也是吸引大眾認識地方的第一步。8場主要活動有：

島嶼生態家： 海廢出任務，活動將以水肺潛⽔的⽅式，邀請你以潛水方式替海洋來場⼤掃除！還有海洋保育意見領袖黃小莫與基隆在地團隊慢島旅的生態講座分享，等你一起加入寓教於樂的親海體驗。

海廢出任務，活動將以水肺潛⽔的⽅式，邀請你以潛水方式替海洋來場⼤掃除！還有海洋保育意見領袖黃小莫與基隆在地團隊慢島旅的生態講座分享，等你一起加入寓教於樂的親海體驗。 島嶼漂浮： 活動期間將舉辦4場90分鐘的SUP立式划槳體驗免費活動，在和平島公園寧靜又安全的水域裡，體驗拿著雙槳航向藍天大海的快意。

活動期間將舉辦4場90分鐘的SUP立式划槳體驗免費活動，在和平島公園寧靜又安全的水域裡，體驗拿著雙槳航向藍天大海的快意。 島嶼攝影展：以海洋為主題的攝影創作，用感性方式讓大家關心海洋，邀請《海人制作》陳冠凱展出和平島海岸邊不同族群的百態面貌，由景觀、生態、保育、人文等溫暖的視角呈現人與海洋的關係。

島嶼市集： 市集邀請基隆在地團隊與全台風格品牌共40組，集結台灣各⼤離島的限定特⾊店家，用手作與選品來闡述人對自然的共融物件。

市集邀請基隆在地團隊與全台風格品牌共40組，集結台灣各⼤離島的限定特⾊店家，用手作與選品來闡述人對自然的共融物件。 島嶼夜唱： 和平島公園夜間音樂會，在沙灘邊打造絕美浪漫舞台，由CICADA、看日早晚、餅乾&魏駿（熊寶貝樂團）、雷擎、DSPS、淺堤6組樂團輕快的奏出與星星和海風共鳴的夜間音樂會。

和平島公園夜間音樂會，在沙灘邊打造絕美浪漫舞台，由CICADA、看日早晚、餅乾&魏駿（熊寶貝樂團）、雷擎、DSPS、淺堤6組樂團輕快的奏出與星星和海風共鳴的夜間音樂會。 島嶼小旅行： 在地好朋友陪你遊基隆，期間限定開辦深度遊程，由星濱山林書豪、雨都味掘設計總監徐璽等在地名人親⾃帶路，帶你漫遊基隆正濱漁港、彩色屋、安樂市場、貨櫃碼頭等地，感受老城市獨特的⼈⽂趣味。

在地好朋友陪你遊基隆，期間限定開辦深度遊程，由星濱山林書豪、雨都味掘設計總監徐璽等在地名人親⾃帶路，帶你漫遊基隆正濱漁港、彩色屋、安樂市場、貨櫃碼頭等地，感受老城市獨特的⼈⽂趣味。 島嶼覓食： 跟基隆在地店家合作，獨處也OK的沈浸式飲食體驗。民眾可透過官方網站看見基隆的特色美食店家包含泰機車、食見、海那邊、叁坪、525酒食館、八斗邀等，點擊「聲音故事卡」聽聽老闆告訴你的不為人知的基隆故事，並走訪老闆們推薦的基隆特色景點。旅途中錄下你的聲音，所有音軌將成為旅人集體的藝術創作，融合成基隆漫遊的特有感悟。

跟基隆在地店家合作，獨處也OK的沈浸式飲食體驗。民眾可透過官方網站看見基隆的特色美食店家包含泰機車、食見、海那邊、叁坪、525酒食館、八斗邀等，點擊「聲音故事卡」聽聽老闆告訴你的不為人知的基隆故事，並走訪老闆們推薦的基隆特色景點。旅途中錄下你的聲音，所有音軌將成為旅人集體的藝術創作，融合成基隆漫遊的特有感悟。 島嶼地球村：線上旅行遊基隆，透過中、英、日文的線上直播導覽，邀請全球旅客跟著我們一起登入基隆和平島，認識小島的故事。

Photo Credit - 國立海洋大學潛到海平面之下清海廢，用自己的力量為海做一件事。

2022 島嶼生活節

活動時間：2022.7.23 (六) ～ 8.28 (日)

活動地點：和平島公園

活動官網：https://www.hpipark.org/

責任編輯：江怡蘋

核稿編輯：王銘岳