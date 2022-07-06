李克強裸退已成必然，暗批習近平的動機恐怕不是為了個人

中國政局即將進入中共二十大，黨內派系鬥爭消息頻傳，為的就是能入局入常維持個人政治權位；其中，近期國務院總理李克強的動作頻頻，外界認為這是在向國家主席習近平亮劍，習李兩人暗鬥成了中共二十大前的政治權力大戲。

李克強近日不斷提出就業保民生的重要性，這對照著當前中國採取嚴格的防疫路線，造成經濟下滑的現象，完全和習近平不同調，黨政攻防悄然開打。

李克強談經濟，成了習近平的照妖鏡

中國國家第二把交椅、國務院總理李克強，近期多次在政府內部提及中國經濟問題，尤其是批評防疫政策對社會經濟的衝擊，雖然沒有明言反對習近平力保的「動態清零」路線，但卻意有所指的暗批，防疫政策讓困難人口增加、經濟脫離正軌，認為必須促進就業與穩定經濟才能挽救社會不穩固的現象。

言下之意，就是認為當前習近平力主的清零政策，不但過於嚴格且與世界脫軌，造成許多企業虧損甚至倒閉，這已對社會經濟發展不回覆的傷害。

中國面對疫情的衝擊，北京當局採取強硬的封控手段，最主要的政策就是「封城」和「清零」，縱然針對政策名稱有所調整，但是「動態清零」或「社會面清零」，依舊還是採取政府強制力的途徑，來全面壓制疫情的擴散。

問題是，病毒變種與傳染模式持續變化，僵化的防疫思維難以抑制疫情擴散，甚至直接衝擊經濟發展與民生常態，這也是李克強所強調的重點，一再強調企業經營壓力將會導致失業問題，甚至影響消費及社會穩定，有必要大刀闊斧檢討防疫政策。

問題是，對習近平來說，所有的公共事務都是政治問題，防疫也好、經濟也罷，都是攸關著政權穩定的維持；換言之，習近平所思考的是，不能讓各種社會議題，成了政治鬥爭的工具，畢竟目前的重要政治議程，便是要順利辦好中共二十大的權力更替，尤其是他邁入延任的政治目標。