同傅歌一起作「知識的考掘」
我們想讓你知道的是
傅歌一生的批判思想對當代和後世的影響均甚為巨大，其多部鉅著亦以難懂見稱，不過面對著澤桑舍和廣大法國聽眾，傅歌除了是幽默的，更是易懂的、全沒架子的文人，訪問中甚至為澤桑舍的一些最簡單直接的問題而「困住了」。
文：張健文、蜜嘟（Mathilde Denison）
圖：Lucía Inthesky、Michael Zagar、Joris Baldoureaux
我們本來就生於知識之中。像我這樣出身於地方資產階級的人，不就正正是吃知識的奶長大的嗎？甚至是上小學之前，我們就已經浸淫在一種環境、體制內，做人、上進的準則就是要學習到更多的知識，做班上成續不比人差的學童。從小我們就在競爭，一直在知識中沐浴、嬉水。這算是「走運」嗎？我寧願儘量跟這一切都斷絕關係，但既然我無法做到，我就以找到新路向、更多的支路，甚至是玩把戲為己任⋯⋯努力去找仍不屬於、但應該成為知識的事物。
以上內容引自法國思想家傅歌（Michel Foucault，陸譯福柯，台譯傅柯、傳科等）一九七五年接受法國重量級主持澤桑舍（陸譯雅克．尚塞、台譯尚謝爾等）採訪時的電台錄音，澤桑舍問到傅歌是如何能「走進知識當中」，又問傅歌這是否算是「走運」。
戰後法國文壇、藝壇、影壇、樂壇可謂星光熠熠，風雲人物輩出。澤桑舍的經典專訪至今仍為法文世界聽眾津津樂道。另一邊廂，傅歌一生的批判思想對當代和後世的影響均甚為巨大，其多部鉅著亦以難懂見稱，不過面對著澤桑舍和廣大法國聽眾，傅歌除了是幽默的，更是易懂的、全沒架子的文人，訪問中甚至為澤桑舍的一些最簡單直接的問題而「困住了」。
傅歌生於一九二六年，卒於一九八四年，其思想先是與結構主義有關聯，當今則獲公認是後現代主義最偉大的思想家之一（訪問中傅歌再次拒絕被標籤為「哲學家」）。曾執教於「梵山實驗大學中心」（同傅歌相關的諸書中還有「凡仙實驗大學中心」、「萬森納實驗中心」、「萬塞大學」等譯），七零到八四年間擔任法蘭西學院「思想系統史」教席。作為一名政治活躍分子，他還曾為移民工人的權利和囚犯的發聲多出心力。傅歌鉅著《知識考古學》（又譯《知識的考掘》）於六九年由法國伽里瑪（粵音賈唎媽）出版社出版，可謂是繼其《古典時代瘋狂史》、《臨床的誕生》（又譯《臨床醫學的誕生》）和《詞與物》之後的延續。與他的其他著作相比，《知識考古學》、《知識的考掘》的評論相對較少。
我的書是對歷史的研究，但這並非歷史學家的著作。
——八五年吉爾．德勒茲在課上介紹傅歌時引其語。
（法國當時的另一位大思想家吉爾．德勒茲，其名粵音蕉朵𦧲時；澳門另見有吉爾萊．德盧澤、卡爾．德路茲等譯名，均出自澳門學者前輩安文哲的葡文文章繙譯。）
說到歷史，漢字「史」甲骨文中象形手有所持，同「吏」、「事」、「使」均視為同源，這樣跟法字「歷史」（histoire，粵音熱事拖哇）語源有可相比較的地方。法文此字源於拉丁文，拉丁文中又出於古希臘文「ἱστορία」，本義是系統探索後的成果，其詞根則是「ῐ̔́στωρ」，即識法律者、智者。毋可置疑，史學家在西方世界的地位和話語權，像哲學一樣，要追溯到古希臘文明。不過，古希臘的「史書」或者不能同今天的歷史研究相提並論，阿拉伯文中也有直接從古希臘「ἱστορία」得來的借詞，意思卻是冠冕堂皇的神話、故事、傳說。
筆者從《知識考古學》、《考掘》理解到傅歌的意思是：「史書」讓我們習慣並且了解到「歷史學者」的工作正正是在研究過程中使其發現的歷史痕跡「說話」。歷史上，這些「痕跡」（又譯「印跡」）曾被視為凝固在時空中的客體（法文又有「物件」等意思）長埋於黃土中，等待「歷史學者」（此書漢譯「歷史學家」、「史家」）的發掘。這個主體（哲學用語，指「歷史學者」）將通過讓客體成為「事實」，也就是說要在這些「痕跡」上強加一種「意義」、一種「知識」。對「歷史學者」工作的這種描述似乎完全跟「考古學者」的方法吻合。細讀《知識考古學》、《知識的考掘》的這些譯名時要非常謹慎，因為如果傅歌用到「考古學」這個詞，他其實要指的卻是另一回事。正如這位「哲學家」接受澤桑舍專訪時道出：「『考古學』一詞係惡棍用字」。
儘管傅歌的大部分著作都具有鮮明的史書色彩，但在《知識考古學》、《考掘》中，他還是再次避免以（當年透過法文可閱讀到的）「歷史學者」姿態寫作。在這部鉅作中，作者將之分為五個部分（〈引言〉或〈緒論〉、〈話語的規律性〉或〈話語的規則〉、〈陳述和／與檔案〉或〈 「聲明」和檔案〉、〈考古學的描述〉或〈「考掘學式」的描述〉和〈結束語〉或〈結論〉），傅歌採用了個人特色甚濃的「考古學」方法論，不過更應說傅歌其實是借「考古」之名，對當時傳統且保守的史學進行批判。
他既注意到不將歷史「痕跡」視為不動之客體，也小心不把「歷史學者」看作為「痕跡」加上意義的主體。另外要注意的是，雖然中文有在幾種譯本中加上〈引言／緒論〉、〈結束語／結論〉，但其實原文目錄中似乎是故意避開這樣的「前言後語」區分。
在《知識考古學》、《考掘》中，歷史知識不再基於史書過去、甚至是今天也能見到的那種主、客關係。這位思想家質問作為其特指的「陳述」（「聲明」）或「話語」的歷史知識，與這些「陳述」（「聲明」）或「話語」（歷史知識）所講述的歷史「痕跡」或「事實」之間的關係。
「陳述」（「聲明」）和「話語」法文分別是「énoncé」和「discours」，內含傅歌複雜的理論，不少華文資料也有介紹，在此不贅述。前者「énoncé」（粵音欸弄些）是過去分詞的名詞體，看拉丁文分拆此字是見有前綴「e-」（出）和源自「nuntius」（傳話人）的詞根，本義就是「道出」、「說出」。後者「discours」（粵音跌事孤，又有「演講」等義），可作拉丁文詞源分解為前綴「dis-」（離），詞根則是「跑」，也就是「跑離」，後來也引伸出表達「傳話」的意思。
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法規的保護與限制：疫情加速保險數位化急迫性，究竟跟不上的是業者還是政策？
我們想讓你知道的是
因應本土疫情嚴峻，金管會保險局陸續開放網路投保防疫保單與疫苗險。然而，金管會於今年6月公布的2021年網路投保年度目標，仍僅訂相當保守的200萬件，只比去年實際銷售多8萬件；2022年目標亦只成長到220萬件，不及疫情前的成長率。當全球保險業積極摸索數位化發展，台灣主管機關對於網路投保的保守態度，恐將影響台灣保險業者跟上全球市場趨勢。
後疫情時代，工作及生活樣態改變，非接觸式經濟快速崛起，民眾越來越習慣用電商網購，網路投保也因為「零接觸」愈來愈夯。根據金管會統計，光是今年1月，相較去年同期，壽險業網路投保件數大幅增加87.8%，而產險業的網路投保件數更是大增421.9%，其中更以防疫險、疫苗險帶來驚人件數。
保險局也統計，今年元月壽險業網路投保件數達1萬2800件，較去年同期的6800 件，增加87.8%，保費收入3400萬元，也較去年同期的3000萬元，增加13.3%。這幾個數字，顯示的是民眾透過網路購買保險的大量需求，可以預見線上投保早已成為趨勢。
政策跟不上需求？疫情加速保險數位化急迫性
但，台灣的保險業仍受限於法規限制，無論是產險、壽險，銷售方式仍以業務員、銀行、保經代這類傳統通路「面對面銷售」為大宗。金管會雖然已經逐步放寬限制，但對於可以投保的險種、投保人資格、受益人選擇、最高保額，仍是以金管會許可開放、正面表列為原則。目前僅有汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等，或是特定的定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險，可透過網路投保來購買1。
尤其疫情警戒期間，許多投保需求仍受限於法律規定，必須親臨現場進行面對面服務，也對業者和消費者來說造成不必要的接觸風險。即使開放視訊面談，仍需全程錄影移交金管會，致使審核過程更為冗長，同時也牽涉到身體數據等部份還要經過第三方檢測，使個資隱私權的保障受影響。
「好比說，一家四口要出門遊玩，若小孩超過7歲、未滿20歲，家長就沒辦法在網路上替他投保旅平險或意外險。」錠嵂保經經理李雅惠以客戶實際遇到的困境解釋，若沒有自然人憑證，要保人與被保險人須為同一人，也有年齡限制，需要滿20歲成年人才可投保。甚至，身故受益人也僅限直系血親、配偶及法定繼承人，像是旁系血親兄妹或是同居人就不能成為受益人。
李雅惠說明，也因為要保人侷限在自然人，「公司無法替員工投保，若是要團體出遊，還是得找業務員當面協助。」甚至於，每張產險保單年繳保費總額也限制在10萬元內。換句話說，民眾在網路投保仍面臨商品同值性高、缺乏選擇性等問題，僅能以方便與快速為訴求，能選擇的保單產品仍多半是簡單、複雜性低為主。
此題有解？參考中國、新加坡政策，保險數位化指日可待
目前全球保險業仍在摸索數位化的未來，不過已有許多國家如新加坡、英國等，在政策方面進行沙盒測試，加速保險數位化的進程，甚至香港、中國、美國、日本、新加坡、歐盟都已設立純網路保險公司。
以中國來說2 ，因行動支付與網路服務普及，買保險猶如網購產品一樣簡單便利。在鼓勵金融科技創新的寬鬆策略下，中國政府對於保險業者所能販售的商品種類、保額及保險費均沒有設下特別限制，民眾只要利用手機就能搞定所有投保流程，並沒有一項專法或明確規範，僅採取負面表列限定特殊險種不能以網路投保。
中國網路投保市場競爭相當激烈，不僅保險公司大量透過網路銷售保險，就連其他產業業者也競相跨足。但相對的，缺乏完善規範也引發不少保險亂象，像是推出的「中秋賞月險」、「霧霾險」等，甚至出現不符保險精神的商品，如「鹿晗戀愛險」（只要男星鹿晗沒跟女友分手，即理賠）、「世界盃遺憾險」等，已然失去保險的風險分擔目的，並不合於保險本質，反變成不肖業者的集資、賭博工具。
中國保險公司透過網路平台推出許多創新型保險，是根基於支援行動支付繳保費，提供更便利的支付管道，同時因實行「手機實名登記制度」、應用人臉辨識技術，解決了網路投保的遠端身份認證難題。要如何在明確法規之下，又不扼殺保險創新，這些作法及省思都值得台灣借鏡。
而鄰近台灣的新加坡，則是由政府當領頭羊，透過監理沙盒鼓勵金融創新。例如PolicyPal，以手機 App 來管理並整合簡化個人保單，加上臉部辨識核心技術，加速確認要保人的身分認可，並能自動搜集保戶的各項活動資料，以人工智慧計算合理保費參考，甚至可以在網路上打出「今日投保車險打折」廣告加以吸引民眾投保34；又例如DirectAsia，則是透過網路投保，為客戶直接提供保險產品，並配合客戶所需，自由調整保單的保費及範圍。
台灣保險數位化的挑戰，三個可以努力的方向
反觀台灣，網路投保雖已施行，但卻有所受限，民眾所能獲取的僅是「簡配版」保險服務。若保險數位化是一條必然發展的趨勢，參考國外制度，台灣政策可從以下方向思考：
1. 金融科技發展：國家政策要能夠支持金融科技發展，建構FinTech生態系，讓科技可以為消費者的金融需求服務。
2. 落實金融創新：無論是透過「監理沙盒」或「業務試辦」等機制，政策須加速金融創新
3. 數位金融治理：全球化與數位化，正挑戰現況下的監理機關掌握國家金融脈動的角色。監理機關必須具備數位思維、思考數位金融治理辦法，以確保金融穩定與資訊安全。
透過法規的開放，讓保險產業的升級速度更快，民眾才能因此受惠，買到真正符合需求，而且有實際保障的產品。尤其在後疫情時代，若能結合大數據、物聯網及人工智慧等，運用金融科技，讓民眾能依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少不必要的人際接觸，或許才能真正達到保險「風險轉嫁」的目的。
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2我國保險科技的發展
3「我國金融科技之發展— 從國際觀點分析金融服務相關法規」 研究報告
4半世紀制度要改了？ 顧立雄：保單親簽考慮開放