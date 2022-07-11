兩張圖看懂歐洲能源趨勢：法國核電發電量正處於30年來最低狀態
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從去年秋天燃氣供氣危機以及年初烏俄戰爭開打以來，一直有擁核者想將核能塑造成解決歐洲能源危機的最大希望。然而，法國核能機群現狀揭示，即使是現役中的核能機組，也不一定就能救援眼下的能源危機。
文：顏東白（挪威科技大學產業經濟學系博士生）
德法兩國往往被視為歐洲核能政策的兩個極端，然而在實際上兩國近幾年核能運轉的趨勢卻意外地類似：一方面，德國非核政策確實進入最終階段，剩下的三部反應爐今年年底將全數停機開始除役；另一方面，法國的核能近幾年的運轉狀況非常糟糕，目前正處於30年來發電量最低的時刻。
殊途同歸的德法核能發電軌跡
如果看實際數字，今年上半年法國核能發電量僅達153TWh，比2015年同期210TWh少了27%。與之相比，德國非核政策的運作下，今年上半年發電量為15.8TWh，2015年同期則為44.3TWh。按目前的趨勢，法國核能發電量今年的減少量，甚至會達德國的兩倍。
法國核能機群目前的危機，看逐月發電量也很清楚。
5月和6月是過去七年法國核能單月發電量最低的兩個月份，甚至比2020年疫情初始封城政策時段的發電量更低。過去幾個月，法國大約半數的核能機組處於停機狀態，而隨著夏季到來，熱浪對於核能機組發電能力的挑戰已經浮現，接下來數個月法國核能機群的供電能力應該只會更加嚴峻。
標準化生產伴隨的系統性風險
法國核能機群近幾年狀況不斷的原因之一，在於機群設計時採用標準化生產的模式。運轉中的56部反應爐，都是三種機組設計的產物。
標準化生產是核能發電成本具競爭力的必要條件，然而法國的案例也揭示核能採用標準化生產伴隨的系統性風險：只要一部機組中發現管線腐蝕或其他核安風險，同型設計的其他機組都有發生類似問題的可能性，複數機組必須同時檢修的機率便會增加。
標準化和規模化量產，是再生能源過去10年成功崛起的原因之一，為何在核工產業中卻成為系統性風險的肇因？
這是一個有趣的問題。筆者認為，相較於風能或太陽能單一發電系統的單純性，即使標準化或規模化以後，核能仍具有高度複雜性，致使這些系統性風險無法透過簡化生產流程全面排除。
另外就是核能的標準化和規模化的量級遠不如綠能。
太陽能和風能目前已各可達每年100GW和200GW的裝置速度，眾多標準化設計都有達到規模化量產的程度，單一設計出現嚴重瑕疵的系統性風險也因此能被分散。與之相較，過去幾年核能機組裝置速率都落在每年10GW以下，整個產業處於徒有眾多設計構想、卻少有量產商轉案例的窘境。
因此，「減少單一發電系統的複雜度」以及「確保多種標準化設計達到規模化程度」是新式核能在未來能確保成本競爭力的同時又避免系統性風險的必要條件，而以現狀來看兩者核工產業都無法達成。
核能加劇危機、綠能穩定電價
從去年秋天燃氣供氣危機以及年初烏俄戰爭開打以來，一直有擁核者想將核能塑造成解決歐洲能源危機的最大希望。
然而，先不論新建核能機組緩慢、昂貴、工期和成本又常常超出預期，法國核能機群現狀揭示，即使是現役中的核能機組，也不一定就能救援眼下的能源危機——甚至因為熱浪、管線腐蝕等等在長期供電裕度規劃中沒有納入考量的非預期性停機，還可能會在關鍵時刻反咬一口，加劇已經十分嚴峻的能源危機。
當歐洲最大的核能機群加劇當前能源危機的同時，再生能源依然能持續成長、可靠供電，有效地穩定電價；晚近德國批售電價大多時段皆低法國便是明證。
由於舊制躉購費率政策的退場以及設置20年以上的綠能失去既有躉購費率價格，德國一般用戶今年面對的單位零售電價中，和再生能源支持政策直接相關的組成，與去年相比下降超過40%，現在佔單位零售電價比例已經僅剩10%。考慮再生能源藉由競價順位效應（merit order effect）對批售電價的抑低，綠能過去一年來應該有降低零售電價的正面效果。
面對能源危機和氣候危機應該採用哪種類型的技術，答案應該已經很明顯。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
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作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。