「外貌協會」有諸多科學支持，但我們真的完全被演化所決定了嗎？

一直以來，外在條件一直是擇偶市場上不容忽視的一部分。即便我們都告訴自己「不要那麼重視外在」，但是我們卻很難擺脫外貌吸引力的影響。然而，外貌真的是擇偶的全部嗎？較新的科學研究表明：「演化有其影響力，但不是全部。」

外貌協會，有諸多科學支持

外貌吸引力，一直有其演化來的基礎。世界各地的研究者，便曾做過各式各樣的研究，得到一些有顯著結果的結論：

澳洲研究者Barnaby Dixson等人發現，女性的腰臀比為0.7，對男性而言最有吸引力，因為這代表著她們有著最佳的生育能力、美國心理學家Devendra Singh指出，男性的腰臀比為0.9，對女性而言最有吸引力、波蘭科學家Piotr Sorokowski與Boguslaw Pawlowski發現，比標準尺寸多出10%的長腿女性，最具有吸引力。

而除了上述的身材條件之外，外貌也很重要，譬如Benedict Jones等人發現，臉型越是對稱的人（Facial symmetry），越具有吸引力。

確實，在關於挑選伴侶的時候，我們都是很注重外型的，上述的研究，便點出了身材的重要性。

而除了身材之外，穿著好不好看，也是一大關鍵：雪城大學的John Townsend與Gary Levy便發現，當女性在挑選結婚對象、交往對象、一夜情對象時，照片裡的男生穿著越是講究或是得體，他們的評分就越高。

然而，外型也不是擇偶的全部，只能說是一個門檻，東康乃狄克州立大學的研究者Madeleine Fugère便指出，無論是女性挑男友，或是媽媽挑女婿，都會先用外型作為第一關的門檻，不過，外型的門檻其實沒有到很高，在過了門檻之後，個性與內涵才是最後決勝的關鍵。

我們喜歡什麼樣的對象？那得看我們是不是要長期的關係