美國商會：從政治考量到能源轉型，台灣的低電價背後需付出龐大代價

文：David Stinson、Angelica Oung

譯：王國仲

（註：原文發表於2022年6月之電價審議委員會前）

台灣擁有世界上最低廉的電價之一。問題是，為什麼呢？

台灣並不自產能源，每一塊煤、每一滴液化石油氣——台灣的發電支柱——都必須仰賴進口。然而，儘管全球能源市場價格不斷飆升，台灣住宅用電價格仍維持在新台幣2.6253元／千瓦小時，自2018年以來一直維持不變。

儘管國營的台灣電力公司公開發行股票，但包括制定電價在內的數項關鍵決策權並非掌握在公司手上。反之，台灣電價是由學者、專家等17人組成的電價費率審議會制定。審議會每年召開兩次，可根據公式每半年調漲3%，或每年調漲6%。不過，儘管自2021年以來全球油價大幅攀升，電價費率審議會已連續四年否決調漲。

現今，各式國際發展組織普遍建議不要針對電價進行補貼。專家認為，壓低價格對幫助低收入族群的成效不佳——富人消耗更多電力，無法滿足能源補貼的針對性。此外，降低能源價格可能變相導致過度使用稀缺資源。最重要的是，當電費收入過低，無法支付燃料、基礎發電設施維護成本時，最終要買單的還是納稅人。

中華經濟研究院轄下綠色經濟研究中心的助理研究員陳中舜表示，政治因素是台灣電價持續凍漲的主要原因。長久以來，低電價一直被視為台灣政府和地方的默契，一種國家「照顧」人民的方式。

「老實說，數量並不大。」陳中舜指的是防止價格飛漲所需的公共支出，以及電價補貼帶來的實質公共利益，「問題在於這些成本造成的影響隨處可見。比如，在任何一間早餐店都能感受到成本提升，因此這成了政治問題。」

對價格敏感的選民，並非政府長期對電價補貼的唯一因素。台灣出口導向的工業型態也得益於低廉電費，工業用電價格是全世界第六低。這對台灣極度蓬勃的半導體產業來說至關重要，因為它對電力需求極大。因此，陳中舜認為電費補貼在台灣經濟發展史上扮演不可或缺的要角。

推卸責任

隨著用電量持續增加，負責規劃經濟的人面臨著環境永續和財務永續性的問題。台灣中油去年虧損434億新台幣，原因是（儘管國際能源價格不斷攀升）政府持續凍結天然氣售價。2021年，中油以平均每立方公尺8.2929元新台幣的價格向台電出售天然氣。

根據2022年4月12日中油新任董座李順欽聲明，如果價格不變，中油至4月底的累計虧損可能達到650億新台幣，相當於實收資本的一半左右。

雖然近期中油將發電用天然氣價格上調至每立方公尺12.0873元，但仍遠低於目前20元左右的收購價。幾乎沒有跡象顯示國際能源價格會在短期內下跌，而就算是目前的定價，台電也無法持續吸收。

台電2021年營收480億新台幣，但僅僅在2022年前兩個月就傳出虧損消息，當時天然氣價格為每立方公尺11.4033元。同時，電網維護與升級也因入不敷出而遭到忽視。

經濟部政務次長曾文生於2022年3月表示，增加電網穩定性需要至少1000億新台幣。行政院長蘇貞昌則指出，這筆款項將由政府支付，不會和往年一樣列入台電損益計算。不過，台電與政府之間最終的支出分配方式尚未確定。

國家發展委員會提議2030年前，國營部門投入4400億新台幣進行能源升級，這將是一項長期財政負擔。目前台電累積儲備資金約為400億，只能短暫支應改革計畫。此外，2021年12月公投否決重啟核四後，高達2850億元的損失也仍縈繞不去。政府試圖穩定價格的努力，似乎只是徒增額外不穩定性。

經濟部意識到眼前的問題。當電價費率審議會再次決議凍漲電價時，經濟部長王美花稱電價「太便宜了」。雖說電價費率審議會應保持獨立，但它隸屬經濟部，17名成員中有9名由政府任命。

過去，台灣也曾突然調整過電價，政治因素一直是幕後的原因。馬英九政府在贏得總統大選後不久的 2012年和2013年，兩度調漲電價，總計上漲16.7%。蔡英文當選總統後曾小幅調漲電價，但自2018年後開始凍漲，看似也是政治考量。

似乎沒有任何政府敢在選舉前提高價格。現在的時間點同樣十分尷尬，2022年11月九合一選舉結束後，2024年總統大選的競選活動也將緊接著展開。因此，或許要到2024年下旬才有重新調整的機會。

Photo Credit: Taiwan Business TOPICS Magazine 台灣2000年至今的電價變化

與此同時，歐盟為實現國際能源轉型，正考慮課徵邊境碳稅。台灣環保署則提出每公噸碳排收取10美元的規費作為回應，但這筆收入很容易被現行或未來的價格補助措施消彌。

實際上，台灣補貼電價的做法，與政府想要在2050年前實現淨零碳排的偉大目標自相矛盾。台灣目前人均碳排放量在世界前21個經濟體中排名第五，部分原因就是出自於能源補貼。

不過，體制改革也正在進行中。2025年，台灣電力公司將一分為二：一邊主管發電，另一邊則分配用電。儘管不少細節仍有待確定（如電力網絡維護的權責區分等），此機制應能使定價更貼近市場價格，這一步將標誌著台灣電力市場改革的一大里程碑。

仍無喘息空間

台灣的能源轉型之路，將在石化燃料價格居高不下的大環境中前行。由於疫情復甦加上俄烏戰爭，全球石油、天然氣價格將持續上漲。石化原料生產商在過去數年虧損後已減少產能與投資，不易在短期做出回應。