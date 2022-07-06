Object、Hearsay、overrule⋯⋯從強尼戴普案學法庭常用抗議英文

強尼與安柏的這場法庭戰，你肯定忘不了強尼方的律師卡蜜兒．瓦斯奎（Camille Vasquez）以一連串的反對（objection）成功阻擋對方律師的強勁攻勢，而讓安柏在作證時幾乎無法開口的場景。而說到反對、抗議本身我們第一時間會聯想到的單字，就是以下要介紹的：objection。

Object 涵義與其用法

Object

Object表示「反對；異議」。而object作為名詞使用時寫做objection，代表的意思則是「物體」或是「受詞」，作為動詞時則有「拒絕、否決」的意味。

Object VS. Oppose

Oppose是另一個有反對意味的單字，但oppose跟object其實兩者用法有些許不同。Object是不及物動詞，因此動詞後方不需要賓語，若想表達反對的事物，後面要加上to N. / Ving。而oppose是及物動詞，後面直接接上反對的事物即可，形成oppose + N./Ving的用法。

Objection的法律定義、用法

在美國法律中，objection（異議；反對）是法庭中的正式用詞，用於當證人的證詞或其他證據違反證據規則時，表達抗議、反對之意。而objection通常在對方律師提出問題、證人回答之前提出，並在提出後交由法官判斷。

若認定該問題確實有糾纏等嫌疑，法官會喊出sustain（異議成立），此時證人不得繼續回答問題；而若判定並無糾纏、誤導等之嫌疑，法官則會喊出overrule（異議駁回），並指示證人繼續回答問題。

法庭常見的抗議類型

現在我們知道了objection這個詞在法庭中的重要性，接下來一起來認識法庭中常見的幾種objection類型：

Argumentative 問題過於論述

當律師在法庭裡的提問更像是論述、而非提出問題，當判斷證人沒有回覆、表達自己立場的空間時，這時候就會被認定成argumentative 。

Ambiguous 提問不明確

法庭內的提問不夠清楚、明確，使得證人無從回答。

Badgering 糾纏證人

律師透過提問激怒、嘲笑或是騷擾（harass）證人，不給證人回答的機會。

Beyond the Scope 提問超出範圍

交互詰問環節（cross-examination），無論是聲請該證人的律師進行主詰問，或是換對方律師進行反詰問的環節，提問都必須維持在一定範圍內。

Calls for Speculation 要求證人猜測

當問題要求證人透過猜測（speculate）得知問題的答案，而不是要求他根據事實回答時，可提出此異議。

Compound 多重提問

法庭上一次只能提出一個問題，而當問題結合兩個或兩個以上的問題一併提出時，可提出Compound異議。

Foundation 違背證人認知

提出Foundation代表認知該問題並非在證人的認知和資訊範圍內、且為證人無法直接回覆答案的提問。

Hearsay 傳聞證據

當證人的證詞僅是聽說、沒有事實根據（based on truth），這樣沒有依據的法庭外來源的資料是不可以使用在案件中的。

Leading question 誘導性提問

當問題是有假設立場（assumption），律師企圖用是非題（true and false）來誘導證人表達預設的立場，就會被認定是有誘導性的提問。

Irrelevant 不相關

問題本身是否與案件有關。法官會要求對造律師說明相關性（relevance），若無法提供相關性，則會認定該提問為不相關、使得異議成立；相反，有提出相關性，則法官可駁回。

以上就是今天關於法庭抗議英文的介紹啦！學到這些單字後，再回去看強尼和安柏的審判，是不是有更深入的了解了呢？相信今天所學的知識無論是對你的生活、或是未來觀看法律影集時都會很有幫助！

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航