「紳士小兵」熱潮席捲TikTok：為什麼歐美青少年要穿西裝去看《小小兵2》？
我們想讓你知道的是
雖然西裝和電影的內容並不相符──電影裡小小兵們是穿藍色的工作服並戴著護目鏡，而不是西裝和領帶──但這樣的dress code很快在世界各地複製仿效。
睽違五年，由照明娛樂（Illumination）製作、環球影業發行的《小小兵》（Minions）續作──《小小兵2：格魯的崛起》（Minions: The Rise of Gru）終於登上了大銀幕，首週末三天全球票房就飆破2.02億美金（約60.13億台幣），在美國則又以1.25億美元（約新台幣37.5億元）的票房，刷新獨立紀念日檔期紀錄。
另一方面，網路上開始出現了一個特別的現象，青少年們穿著正式西裝、陳群結隊的前往《小小兵2》首映、並且以「#GentleMinions」（紳士小兵）為標籤的影片，在Twitter、TikTok上瘋傳，英國有些電影院甚至禁止穿西裝入場看《小小兵2》。究竟這是怎麼回事？
為什麼青少年要穿西裝去看《小小兵2》？
根據《Variety》報導，澳洲雪梨的少年赫斯特（Bill Hirst）是最早在TikTok上傳這個發燒影片的用戶之一，他的影片開頭寫著「五年的等待終於結束了」，接著出現一群在電影院碰面的青少年，他們穿著類似的黑色西裝，一起搭手扶梯的畫面，過去一週的觀看次數已經超過860萬。
由於《小小兵2》在澳洲比較早上映（6月23日），這讓赫斯特的影片領先其他地區的創作者。赫斯特表示，他告訴《Variety》，他們想做這件事只是為了好玩，「我們就穿上西裝，直接去了電影院……這是非常自發的。」不過碰巧的是，赫斯特和他的朋友們在電影院遇到了另一群同樣身穿西裝的年輕人：「我們有15人，但是，當我們到達那裡時，還有另一組大約8人。」赫斯特表示，看到其他人時他們感到非常驚訝，因為「你不習慣在電影院看到穿西裝的人。」
雖然西裝和電影的內容並不相符──電影裡小小兵們是穿藍色的工作服並戴著護目鏡，而不是西裝和領帶──但這樣的dress code很快的也在美國重現。
來自美國馬里蘭州的少年奧比（Obie）和朋友在電影院也同樣遇見穿著西裝的一群男孩，於是這兩組人決定在《小小兵2》海報前拍照，四天內這張照片在Twitter上已經有18.6萬次讚。
這樣的趨勢很快的在網路上傳播開來，不過主要吸引年輕的男性族群仿效。有網友感動的說，以身為Z世代自豪（出生於1997-2012年之間的人），感覺「我們充滿了力量」。
青少年們的確是跟著小小兵一起長大的，《小小兵2》是《神偷奶爸》（Despicable Me）的系列作品，2010年第一部《神偷奶爸》上映時，當時7歲的人現在已經19歲了。而在2017年《神偷奶爸3》於2017年上映後，該系列就一直沒有再推出新作品，又遇到了COVID-19的攪擾，《小小兵2》原來定2020年上映被延遲到2022年，在經過漫長的等待，跟著這系列長大的影迷自然期待能華麗的重返電影院。而隨手拍下穿西裝到電影院去的影片，也透過深受年輕人喜愛的TikTok、Twitter推波助瀾，形成目前的熱潮。
為什麼電影院要禁止穿西裝？
雖然穿著紳士，但一些「紳士小兵」的行為卻並不相符，一些在社群網路上流傳的影片顯示，不少青少年在影廳亂丟香蕉（這是電影中小小兵們最喜愛的食物）、大喊大叫，有些人也無視影廳禁止錄影的規定，逕自拿起手機錄影拍照，爆米花更是灑落一地，嚴重影響其他的觀影者。
有些影廳播放人員祭出口頭警告：
有些影廳情況太失控，影廳還出動警察把所有人請出去：
英國的歐典影城（ODEN）甚至直接張貼告示說，「基於最近西裝熱潮帶來的騷亂，所有身穿正式服裝的團體或個人，將不被允許入影廳觀看《小小兵2》。」
電影院會祭出如此激烈的手段，位於英國伍斯特（Worcester）的Vue電影院表示，他們收到許多顧客抗議「紳士小兵」鬧場、要求退費，光是一天就損失了超過1000英鎊（約新台幣3.6萬元）。
《小小兵2》票房可望再破紀錄
不過，這波西裝熱潮算是替環球影業做了最好的行銷助攻，在亂象還沒擴散以前，環球影業在Twitter上表示，「那些穿著西裝來看《小小兵2》的人，我們看見你們了，我們愛你們。」
除了西裝熱潮，娛樂新聞網站「Screen Rant」指出，《小小兵2》選在7月1日於美國上映是個大好時機，一方面適逢7月4日的長週末，許多家庭會帶著孩子去看電影，再加上首映期間沒有其他強勁的競爭者，下一部強檔大片《雷神索爾：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）將於7月8日才上映，預估《小小兵2》票房很快將成為今年票房最高的動畫電影，也有機會賣近10億美元。
新聞來源
- The Rise of #Gentleminions: Why Gen-Z Is Wearing Suits to See ‘Minions: The Rise of Gru’（Variety）
- Minions: The Rise of Gru trend costs Vue cinema in Worcester over £1,000（Worcester News）
- Minions: The Rise Of Gru's Record Breaking Box Office Explained（Screen Rant）
延伸閱讀
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。