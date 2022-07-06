「紳士小兵」熱潮席捲TikTok：為什麼歐美青少年要穿西裝去看《小小兵2》？

睽違五年，由照明娛樂（Illumination）製作、環球影業發行的《小小兵》（Minions）續作──《小小兵2：格魯的崛起》（Minions: The Rise of Gru）終於登上了大銀幕，首週末三天全球票房就飆破2.02億美金（約60.13億台幣），在美國則又以1.25億美元（約新台幣37.5億元）的票房，刷新獨立紀念日檔期紀錄。

另一方面，網路上開始出現了一個特別的現象，青少年們穿著正式西裝、陳群結隊的前往《小小兵2》首映、並且以「#GentleMinions 」（紳士小兵）為標籤 的 影片， 在Twitter、TikTok上瘋傳，英國有些電影院甚至禁止穿西裝入場看《小小兵2》。究竟這是怎麼回事？

為什麼青少年要穿西裝去看《小小兵2》？

根據《Variety》報導，澳洲雪梨的少年 赫斯特（Bill Hirst）是最早在TikTok上傳這個發燒影片的用戶之一，他的影片開頭寫著「五年的等待終於結束了」，接著出現一群在電影院碰面的青少年，他們穿著類似的黑色西裝，一起搭手扶梯的畫面，過去一週的觀看次數已經超過860萬。

由於《小小兵2》在澳洲比較早上映（6月23日），這讓赫斯特的影片領先其他地區的創作者。赫斯特表示，他告訴《Variety》，他們想做這件事只是為了好玩，「 我們就穿上西裝，直接去了電影院……這是非常自發的。」 不過碰巧的是，赫斯特和他的朋友們在電影院 遇到了另一群同樣身穿西裝的年輕人：「我們有15人，但是，當我們到達那裡時，還有另一組大約8人。」赫斯特表示，看到其他人時他們感到非常驚訝，因為「 你不習慣在電影院看到穿西裝的人。」

雖然西裝和電影的內容並不相符──電影裡小小兵們是穿藍色的工作服並戴著護目鏡，而不是西裝和領帶──但這樣的dress code很快的也在美國重現。

來自美國馬里蘭州的少年奧比（Obie）和朋友在電影院也同樣遇見穿著西裝的一群男孩，於是這兩組人決定在《小小兵2》海報前拍照，四天內這張照片在Twitter上已經有18.6萬次讚。

Streets turned us despicable but our money still gru pic.twitter.com/YekGa9PV7x — BL⭐️CK (@rageriders) July 2, 2022

這樣的趨勢很快的在網路上傳播開來，不過主要吸引年輕的男性族群仿效。有網友感動的說，以身為Z世代自豪（出生於1997-2012年之間的人），感覺「我們充滿了力量」。

青少年們的確是跟著小小兵一起長大的，《小小兵2》是《神偷奶爸》（Despicable Me）的系列作品，2010年第一部《神偷奶爸》上映時，當時7歲的人現在已經19歲了。而 在2017年《神偷奶爸3》於2017年上映後，該系列就一直沒有再推出新作品，又遇到了COVID-19的攪擾，《小小兵2》原來定 2020年上映被延遲到2022年，在經過漫長的等待，跟著這系列長大的影迷自然期待能華麗的重返電影院。而隨手拍下穿西裝到電影院去的影片，也透過深受年輕人喜愛的TikTok、Twitter推波助瀾，形成目前的熱潮。

為什麼電影院要禁止穿西裝？

雖然穿著紳士，但一些「紳士小兵」的行為卻並不相符，一些在社群網路上流傳的影片顯示，不少青少年在影廳亂丟香蕉（這是電影中小小兵們最喜愛的食物）、大喊大叫，有些人也無視影廳禁止錄影的規定，逕自拿起手機錄影拍照，爆米花更是灑落一地，嚴重影響其他的觀影者。

this is not very gentlemanly pic.twitter.com/TiOe7K5L67 — cleo (@cleoofffilm) July 3, 2022

有些影廳播放人員祭出口頭警告：

Imagine being a parent unaware of the meme chaos & hearing this warning before #Minions 😂💀 pic.twitter.com/r0Rx909wrA — Cris Parker (@3CFilmss) July 4, 2022

有些影廳情況太失控，影廳還出動警察把所有人請出去：

zoomers are throwing bananas at the screen during screenings of minions rise of gru and getting entire theaters shut down pic.twitter.com/LxHULD9Sjh — cold 🥑 (@coldhealing) July 1, 2022

英國的歐典影城（ODEN）甚至直接張貼告示說，「基於最近西裝熱潮帶來的騷亂，所有身穿正式服裝的團體或個人，將不被允許入影廳觀看《小小兵2》。」

Thoroughly entertained by this sign @ODEONCinemas and then saw a bunch of kids in suits refused entry! #gentleminions pic.twitter.com/zo7seJ5COl — 𝔾𝕚𝕝𝕝 𝔻𝕦𝕕𝕤 (@gillduds) July 3, 2022

電影院會祭出如此激烈的手段，位於英國伍斯特（Worcester）的Vue電影院表示，他們收到許多顧客抗議「紳士小兵」鬧場、要求退費，光是一天就損失了超過1000英鎊（約新台幣3.6萬元）。

《小小兵2》票房可望再破紀錄

不過，這波西裝熱潮算是替環球影業做了最好的行銷助攻，在亂象還沒擴散以前，環球影業在Twitter上表示，「那些穿著西裝來看《小小兵2》的人，我們看見你們了，我們愛你們。」

to everyone showing up to @Minions in suits: we see you and we love you. 🫶 — Universal Pictures (@UniversalPics) July 1, 2022

除了西裝熱潮，娛樂新聞網站「Screen Rant」指出，《小小兵2》選在7月1日於美國上映是個大好時機，一方面適逢7月4日的長週末，許多家庭會帶著孩子去看電影，再加上首映期間沒有其他強勁的競爭者，下一部強檔大片《雷神索爾：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder）將於7月8日才上映，預估《小小兵2》票房很快將成為今年票房最高的動畫電影，也有機會賣近10億美元。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元