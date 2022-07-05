當年的普立茲獎燒夷彈女孩完成皮膚治療，潘金福：「50年後，我是一位呼籲和平的倖存者」
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黃幼公回憶道，「當時她在跑，我看到她的手臂著火，她的身體被嚴重燒傷」。潘金福說，「他照了我的照片後，看到我的燒傷如此嚴重，就放下了他的相機，趕緊把我送去最近的醫院」。
（中央社）一張女童赤裸奔跑的照片成為越戰恐怖象徵，當年慘遭燒夷彈灼傷的潘金福在50年後終於由燒燙傷專家完成了最後一次皮膚治療。
1972年6月8日，時年21歲的美聯社攝影記者黃幼公（Nick Ut）拍下1張越南9歲女童潘金福（Phan Thi Kim Phuc）遭受燒夷彈波及，裸體驚恐奔逃的照片，記錄了越戰的可怕。
南加州《NBC 6電視台》報導，潘金福回憶道：「我聽到了聲音，砰砰砰，然後突然間我四周到處都是火，我看到我的手臂上全都是火。」
她的身體遭受65%燙傷，在現在59歲的潘金福身上，那場恐怖事件留下的傷疤仍歷歷在目。
潘金福在醫院裡待了超過1年，終身受持續疼痛及行動受限所苦。近期，潘金福在邁阿密皮膚科和雷射研究所（Miami Dermatology and Laser Institute）完成了第12次，也是最後一次雷射治療。
潘金福也在邁阿密與憑這張照片拿下普立茲獎（Pulitzer）的黃幼公見面，稱他是自己的救命恩人。
黃幼公回憶道，「當時她在跑，我看到她的手臂著火，她的身體被嚴重燒傷」。
潘金福說，「他照了我的照片後，看到我的燒傷如此嚴重，就放下了他的相機，趕緊把我送去最近的醫院」。
起初醫院不願醫治潘金福，告訴黃幼公把人送去2小時車程外的另一間醫療院所。
黃幼公說：「我很生氣，我拿著我的媒體證說，『我是記者，如果她死了，我的照片明天就會變成每家報紙的頭條』。他們擔心我說的話，立刻把她帶進去（治療）。」
潘金福曾討厭那張讓她成名的照片，也為了被拍下裸體感到醜陋與羞恥。當時她身上的衣物都被燒光。經歷那場攻擊後，她生活在精神創傷和難以忍受的身體疼痛中，時常有自殺念頭。
她在1990年移居加拿大，成立了「金福國際基金會」（International Kim Foundation），為受戰火波及的兒童提供醫療援助，包括心理支援。
她上月接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示：「我不再是戰爭的受害者。我是倖存者。我覺得50年前，我是戰爭的受害者，但50年後，我是一位朋友、幫助者、母親、祖母，以及呼籲和平的倖存者。」
她表示，希望每個人都能「在愛、希望、以及寬恕之中生活，如果每個人都能學習這麼生活，我們就不再需要戰爭」。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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