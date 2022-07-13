為新住民點燈：燦爛時光—東南亞主題書店

文：見域CitiLens／張玉伶；攝影：程天佑

「燦爛時光：東南亞書店」坐落於新北市中和區興南路的小巷弄裡，書店的白底店招寫著「光」的各國語言：緬甸文、泰文、菲律賓文、越南文、印尼文、柬埔寨文、中文。走進書店中，可以看見一頭象伏在淺藍色主調的牆面上，以象鼻汲水後噴出水花，水花上綻放著東南亞各國國旗——這是「燦爛時光：東南亞主題書店」的招牌牆面。

書店創立於2015年的潑水節，以水花的意象來表現東南亞族群聚集在台灣，期盼藉由台灣人的善意，讓東南亞族群在台灣能擁有更多的閱讀體驗與空間。

Photo Credit: 截圖自作者 「燦爛時光：東南亞主題書店」以「長工」自稱的店長張正。

一家「只借不賣」的東南亞主題書店

小巧溫馨的燦爛時光店內，吊掛著各國小國旗、書架上擺放著東南亞的小物品，兩側牆面則各自分為兩大書區：中文書區、東南亞語言書區。

中文書區選書多為東南亞主題專書，由書店同仁購入；東南亞語言書區則是書店草創時發起「帶一本自己看不懂的書」活動建立的，該活動邀請台灣民眾遊歷東南亞時，帶一本自己看不懂的書籍回台灣並提供給書店，長期之下，網羅了不少東南亞各國的書籍，匯聚成一道知識暖流。這些書籍都採取「只借書、不賣書」的模式提供來客租借，並且不限制期限。

這樣「只借不賣」的經營模式，成為燦爛時光的特色，這個特點也為書店增添一絲神秘感，不少民眾感到好奇，在數位浪潮中，經營一家「只借不賣」的書店，該如何生存呢？ 店長張正打趣地說：「可能是因為店內的同仁有其他正職工作吧。」

除了同仁有正職工作外，書店亦透過舉辦收費活動的方式增加收入，不過若是參與者不方便提供費用，便可採以「換物」或「換工」的方式來做為交換。

「換物」模式在書店辦理活動初期，大量收到肥皂、洗髮精等物品，而因為物品太多，所以取消換物模式，改為參與者繳交活動心得文，稱之為「換工」，「換工」模式也引發 一些逗趣的故事，店長張正分享，曾經有一 名參與者來聽講座，但因為聽不懂內容而撰寫不出心得，過了兩個星期後還特意傳訊息給書店表達歉意，真誠的回饋讓書店夥伴都感到會心一笑。

Photo Credit: 截圖自作者 書店舉辦活動時收費的入場費箱子，也可採「換工」形式代替入場費。

除了是書店 更是社會實踐的場域

書店能傳遞知識經驗，更能進行社會實踐，除了借書服務、不定期的書店活動外，燦爛時光在2016年發起「地板圖書館」活動，將書籍帶到台北車站大廳提供給移民工閱讀。

地板圖書館成功觸及了不少東南亞族群，幾場活動下來，曾有移工回饋給書店他的親身觀察，認為自從有了地板圖書館後，讓移民工之間的內部氛圍變得更為融洽。

除了接觸東南亞族群，書店的另一項理念是讓台灣人能夠認識東南亞，因此書店在今年四月舉辦了工作坊「尋訪台灣東南亞飛地 多元文化公民記者營」。

飛地為地理學上的概念，指的是在某個地理區域內的一塊例外之地，近三十年來，到台灣工作、生活的東南亞族群已有將近百萬人，這些前仆後繼來台的東南亞族群在台灣各地形成飛地。因此，該活動挪用飛地的概念，將以三個星期內的週六、週日辦理課程，透過紮實的課程，期待培訓出能理解他人的公民記者。

店長張正補充說明，正因為台灣人對於生活在我們身邊的東南亞族群不夠認識、瞭解，甚至會帶有誤解、偏見，而這些誤解與偏見就像一條鴻溝，但是人們可以嘗試去認識台灣社會中的飛地，期望跨越鴻溝後可以消除這些偏見，撫平偏見造成的傷痕。

Photo Credit: 截圖自作者 店內一隅，擺放著東南亞各國小物件，以及店主們與移民工的合影。

成為東南亞族群的一道光

燦爛時光創辦至今，正式邁入第七年，作為一家特色書店，對東南亞族群和台灣這塊土地來說，帶來了什麼樣的影響呢？店長張正沉思了一會，緩緩說道：「燦爛時光的存在代表著東南亞移民工的存在。早期網路上對東南亞移民工的偏見很明顯， 但這幾年下來，正反聲量比較平衡了，這或許是包括燦爛時光在內諸多移民移工單位對社會的影響。」

致力於消弭偏見，是書店秉持的理念，而燦爛時光之於東南亞族群，則是身處異鄉中的精神食糧。店長張正提及讓他印象深刻的案例，有位「印尼文青」Aris，平時在工廠擔任廠工，透過地板圖書館活動後認識了燦爛時光，熱愛閱讀的他，曾有一段時間幾乎每週都從桃園坐車到台北來借書。

此外，在書店草創期，有位在台中東勢擔任幫傭的印尼籍女孩蘇麗，因遭逢情感上的挫折，透過雇主牽線認識了燦爛時光，詢問能否借幾本書來獲得心靈上的慰藉？書店為她挑選幾本書籍後寄送給她，經過閱讀的沉澱後，蘇麗傳訊給書店表示：｢ 這些是我想要的書，它幫助我重建破碎的靈魂。」

書籍在燦爛時光扮演的角色不僅是知識媒介，更擁有撫慰人心的效力，在未來，燦爛時光也將繼續以書本、活動來連結東南亞族群和台灣，並持續為新住民在異地創造一束溫暖之光。

Photo Credit: 截圖自作者 燦爛時光的店門，張貼著各式活動海報，還有店內的漂書箱，歡迎路人們自由取閱。

本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.5

指導單位｜文化部

出版單位｜國立新竹生活美學館

執行單位｜城市透鏡文化有限公司

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航