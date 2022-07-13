為新住民點燈：燦爛時光—東南亞主題書店
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「燦爛時光：東南亞書店」書店創立於2015年的潑水節，以水花的意象來表現東南亞族群聚集在台灣，期盼藉由台灣人的善意，讓東南亞族群在台灣能擁有更多的閱讀體驗與空間。
文：見域CitiLens／張玉伶；攝影：程天佑
「燦爛時光：東南亞書店」坐落於新北市中和區興南路的小巷弄裡，書店的白底店招寫著「光」的各國語言：緬甸文、泰文、菲律賓文、越南文、印尼文、柬埔寨文、中文。走進書店中，可以看見一頭象伏在淺藍色主調的牆面上，以象鼻汲水後噴出水花，水花上綻放著東南亞各國國旗——這是「燦爛時光：東南亞主題書店」的招牌牆面。
書店創立於2015年的潑水節，以水花的意象來表現東南亞族群聚集在台灣，期盼藉由台灣人的善意，讓東南亞族群在台灣能擁有更多的閱讀體驗與空間。
一家「只借不賣」的東南亞主題書店
小巧溫馨的燦爛時光店內，吊掛著各國小國旗、書架上擺放著東南亞的小物品，兩側牆面則各自分為兩大書區：中文書區、東南亞語言書區。
中文書區選書多為東南亞主題專書，由書店同仁購入；東南亞語言書區則是書店草創時發起「帶一本自己看不懂的書」活動建立的，該活動邀請台灣民眾遊歷東南亞時，帶一本自己看不懂的書籍回台灣並提供給書店，長期之下，網羅了不少東南亞各國的書籍，匯聚成一道知識暖流。這些書籍都採取「只借書、不賣書」的模式提供來客租借，並且不限制期限。
這樣「只借不賣」的經營模式，成為燦爛時光的特色，這個特點也為書店增添一絲神秘感，不少民眾感到好奇，在數位浪潮中，經營一家「只借不賣」的書店，該如何生存呢？ 店長張正打趣地說：「可能是因為店內的同仁有其他正職工作吧。」
除了同仁有正職工作外，書店亦透過舉辦收費活動的方式增加收入，不過若是參與者不方便提供費用，便可採以「換物」或「換工」的方式來做為交換。
「換物」模式在書店辦理活動初期，大量收到肥皂、洗髮精等物品，而因為物品太多，所以取消換物模式，改為參與者繳交活動心得文，稱之為「換工」，「換工」模式也引發 一些逗趣的故事，店長張正分享，曾經有一 名參與者來聽講座，但因為聽不懂內容而撰寫不出心得，過了兩個星期後還特意傳訊息給書店表達歉意，真誠的回饋讓書店夥伴都感到會心一笑。
除了是書店 更是社會實踐的場域
書店能傳遞知識經驗，更能進行社會實踐，除了借書服務、不定期的書店活動外，燦爛時光在2016年發起「地板圖書館」活動，將書籍帶到台北車站大廳提供給移民工閱讀。
地板圖書館成功觸及了不少東南亞族群，幾場活動下來，曾有移工回饋給書店他的親身觀察，認為自從有了地板圖書館後，讓移民工之間的內部氛圍變得更為融洽。
除了接觸東南亞族群，書店的另一項理念是讓台灣人能夠認識東南亞，因此書店在今年四月舉辦了工作坊「尋訪台灣東南亞飛地 多元文化公民記者營」。
飛地為地理學上的概念，指的是在某個地理區域內的一塊例外之地，近三十年來，到台灣工作、生活的東南亞族群已有將近百萬人，這些前仆後繼來台的東南亞族群在台灣各地形成飛地。因此，該活動挪用飛地的概念，將以三個星期內的週六、週日辦理課程，透過紮實的課程，期待培訓出能理解他人的公民記者。
店長張正補充說明，正因為台灣人對於生活在我們身邊的東南亞族群不夠認識、瞭解，甚至會帶有誤解、偏見，而這些誤解與偏見就像一條鴻溝，但是人們可以嘗試去認識台灣社會中的飛地，期望跨越鴻溝後可以消除這些偏見，撫平偏見造成的傷痕。
成為東南亞族群的一道光
燦爛時光創辦至今，正式邁入第七年，作為一家特色書店，對東南亞族群和台灣這塊土地來說，帶來了什麼樣的影響呢？店長張正沉思了一會，緩緩說道：「燦爛時光的存在代表著東南亞移民工的存在。早期網路上對東南亞移民工的偏見很明顯， 但這幾年下來，正反聲量比較平衡了，這或許是包括燦爛時光在內諸多移民移工單位對社會的影響。」
致力於消弭偏見，是書店秉持的理念，而燦爛時光之於東南亞族群，則是身處異鄉中的精神食糧。店長張正提及讓他印象深刻的案例，有位「印尼文青」Aris，平時在工廠擔任廠工，透過地板圖書館活動後認識了燦爛時光，熱愛閱讀的他，曾有一段時間幾乎每週都從桃園坐車到台北來借書。
此外，在書店草創期，有位在台中東勢擔任幫傭的印尼籍女孩蘇麗，因遭逢情感上的挫折，透過雇主牽線認識了燦爛時光，詢問能否借幾本書來獲得心靈上的慰藉？書店為她挑選幾本書籍後寄送給她，經過閱讀的沉澱後，蘇麗傳訊給書店表示：｢ 這些是我想要的書，它幫助我重建破碎的靈魂。」
書籍在燦爛時光扮演的角色不僅是知識媒介，更擁有撫慰人心的效力，在未來，燦爛時光也將繼續以書本、活動來連結東南亞族群和台灣，並持續為新住民在異地創造一束溫暖之光。
本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.5
指導單位｜文化部
出版單位｜國立新竹生活美學館
執行單位｜城市透鏡文化有限公司
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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百年汽車製造商憑什麼談環境永續？奧迪環境基金會與學生團隊跨界對談，共同為環境努力
我們想讓你知道的是
作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又能以什麼樣的方式來達成永續？
奧迪創新獎Audi Innovation Award （AIA）是奧迪自2018年起，為了尋找具有創意且能夠改善人們生活方式的新創團隊所舉辦。本屆奧迪創新獎更首度邀請學生團隊加入競賽，獲選的提案將能獲得獎學金。台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁安薩瑞（Rahil Ansari）表示，今年奧迪以永續城市為主題，邀請了來自台灣頂尖大學的學生團隊，各自提出他們對城市永續的創意想法，藉由與學生交流，更能為奧迪帶來新鮮氣息，以及充滿活力的新創氛圍。
台灣學生挑戰國際競賽，實踐想法超興奮
本屆的評審委員，也是奧迪環境基金會的資深顧問Matthias Rossmann博士指出，這個深具啟發性的獎項，不僅將德國、台灣的企業與人才匯聚在一起，為了追求一個有意義的共同目標，彼此分享、激盪，是一件相當令人感到興奮的事情；更希望透過學生們新穎的眼光，來點亮這個世界的多種可能。
在台灣的四個團隊中，包括了代表清華大學材料科學與工程學系的蘇姮侒、清華大學工業工程與工程管理學系的林芮伃、臺灣科技大學應用科技研究所的張培旺，以及清華大學材料科學與工程學系的林曜宇。張培旺靦腆地表示，在參加之前，其實並不知道AIA是一個什麼樣的競賽，所以做了很多事前的準備；在實際參加後，更是認同AIA的理念，很高興有機會可以把自己腦中的想法，化為現實可行的作法。而來自清大的蘇姮侒也有同樣的感受，能夠把所學變成所用，甚至更進一步的推展擴大，是這次參加活動最大的收穫。
刻寫在DNA中的新創力，轉化成永續科技的動能
針對本次競賽的主題「永續城市」，學生們最初的確感到有些困惑。作為百年汽車製造商，尤其是像奧迪這樣的大型領導企業，對環境的影響想必是不可忽視。既然如此，奧迪能怎麼做？又要用什麼樣的角度來談永續？Matthias Rossmann博士認為，事實上，這正是全球的汽車製造商所面臨的挑戰，而奧迪願意正面接受這樣的考驗，並且做出承諾。因此在2009年成立了奧迪環境基金會，就是希望借力使力，將與環境相關的問題，透過科技、技術的力量來解決。藉由解決這些全球性問題的過程中，奧迪環境基金會更期待引發每一位奧迪人對環境的熱情與認識。
Matthias Rossmann博士同時也分享了奧迪環境基金會所進行研發的兩個項目。首先是與德國柏林大學合作，用於對付目前無所不在的塑膠微粒的智慧過濾器。這個過濾器被設計成適合安置在城市的下水道系統中，除了直接過濾掉有害的塑膠微粒之外，更重要的是收集這些東西的來源、型式，並且數據化，就能建立城市中的塑膠微粒熱區，以便針對這些地方進行防治、宣導及改善的工作。另一個非常有趣的項目則是與海德堡大學合作，開發配備了先進傳感器技術的無人機，用來監測樹林中的狀態，對於有志於保護植物生態系統的人來說，這無異為最有力的幫手。
從移動到居住，為下一個世代而生的解決方案
永續、環保的實踐，不再只是自備環保餐具和環保袋而已，奧迪環境基金會把這個影響巨大、需要全球一起努力的環境議題，視為一個創造的契機，一個能夠透過創新思維、前端科技，打造出更適合人們生活的環境的機會，也是幫助我們的地球資源能夠永續循環的機會。
在精彩刺激的競賽之後，2021年的奧迪創新獎AIA圓滿落幕，所有參加的團隊不只具備很強的新創能量，也提出了非常有趣、複雜的設計。而學生團隊的優秀表現，更是令評審耳目一新且印象深刻。Matthias Rossmann博士表示非常期待將來能有機會，與這些學生們一起工作，嘗試更多的可能性。安薩瑞總裁（Rahil Ansari）也提出了願景，希望透過這樣的共識以及共同努力，可以加速打造一個永續的、宜居的、對所有人都更好的，專屬於下一個世代的居住環境。