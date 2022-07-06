2022/07/06,
歐洲

英國內閣戲劇性離職潮：短短10分鐘2位重量級部長相繼辭職，強森政府這次會垮台嗎？

英國內閣戲劇性離職潮：短短10分鐘2位重量級部長相繼辭職，強森政府這次會垮台嗎？
衛生部長賈維德（左一）與強森右邊的財政大臣蘇納克7月5日相繼辭職。Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

《大都市報》（Metro）形容這波離職潮讓「強森政府瀕臨崩潰」，而強森的密友則告訴《BBC》，「明天這個時候一切都會結束」，「沒有任何首相能在兩位重量級部長辭職後倖存下來。」不過《衛報》則指出，強森以固執著稱，他不太可能僅僅因為兩位部長決定離職而辭職。

英國內閣週二（5日）出現戲劇性的出走潮，短短10分鐘內，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）相繼退出內閣，明白表示他們擔心強森（Boris Johnson）政府的領導能力和標準，賈維德甚至表示，憑著良心，他不能繼續為這個政府服務。兩位重要官員相繼辭去，使得剛挺過不信任投票的強森陷入了目前為止最大的危機。

週二下午2點02分，衛生大臣賈維德在推特（Twitter）上宣布辭職，他說已經與首相強森談過，並稱「擔任這個角色是一種莫大的榮幸，但我很遺憾不能再憑良心繼續（在這裡）工作。」

賈維德對強森喊話，「你替領導者所設的格局、你所代表的價值觀，反映了你的同事、你的政黨、甚至整個國家」，他說保守黨可能不總是受歡迎，但應有能力為國家利益做事，但可悲的是，以目前的情況來看，民眾認為我們兩者都沒做到；而上個月不信任投票的結果表明，很多同事也都同意這點。「而我很遺憾地說，我很清楚這種情況在你的領導下不會改變——因此你也失去了我的信心。」

AP22158317285543
Photo Credit: AP / 達志影像
英國衛生大臣賈維德。

地位僅次於首相、財政大臣蘇納克也在下午2點11分推文宣布辭職，他在辭職信裡寫道，公眾期望政府能夠正確、稱職和認真的行事，而這也是他辭職的原因：

我們的國家正面臨著巨大的挑戰。我們都想要一個低稅收、高成長的經濟體和世界一流的公共服務，但這只有在我們準備好努力工作、做出犧牲並做出艱難決定的情況下才能負責任地實現。

我堅信公眾已經準備好聽到這個真相。我們的人民知道，如果某件事好得令人難以置信，那就不是真的。他們需要知道，雖然有通往更美好未來的道路，但這並不容易。在準備我們下週即將提出關於經濟的聯合演講時，我很清楚我們的方法根本不同。我很遺憾要離開政府，但我不情願地得出這個結論，我們不能繼續這樣下去。

RTS8H3DH
Photo Credit: Reuters / 達志影像
英國財政大臣蘇納克（右）。

而在下午3點，保守黨副主席亞弗拉米（Bim Afolami）也在電視直播上宣布辭去副主席一職。他說強森已經不再有來自他、政黨、以及整個國家的支持，他認為強森應該下台：「在失去了最親密的兩位黨內同事的支持後，他下台的時候到了」。

同一日，英國駐摩洛哥貿易特使穆里森（Andrew Murrison）也辭去職務；目前為止也有4位以上的議會私人秘書相繼離職。

辭職潮的導火線是什麼？

這一連串的離職潮的導火線，在於前英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）。品契爾過去曾多次被指控行為不端，2017年他被指控對兩名男性政治家毛手毛腳而辭去助理黨鞭的職位；2019年他被強森邀請回到內閣，先是擔任外交大臣，後來又出任地方發展、房屋及社區大臣；2022年，品契爾被強森任命為保守黨副黨鞭，當時有保守黨國會議員還向黨鞭通報，對品契爾行為的憂心。

上週媒體爆料，品契爾今年6月在倫敦一家俱樂部裡對2名男客人性騷擾，品契爾後來表示他當時喝得太醉，讓自己和別人都難堪，遂於本月1日辭去保守黨副首席黨鞭一職。

而週二，在賈維德與蘇納克辭職之前，強森公開承認他在2019年曾被告知前英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）涉及性醜聞的事，但他當時沒有採取行動，強森坦言自己犯了一個「嚴重錯誤」。強森說他向「所有受到嚴重影響的人」表示歉意，並補充說，「在本屆政府中，任何騷擾者或濫用職權的人都沒有容身之地」。

強森會下台嗎？還有誰支持他？

根據YouGov即時民調，有69%的英國人認為強森應該辭去首相職務。在野黨也齊聲痛批強森立刻下台。英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）表示，「很明顯，這個政府現在正在崩潰。」他也批評已經辭職的部長們是「同謀」，而首相則「讓他自己的辦公室蒙羞。」自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則推文說，首相應該「辭職，而且是現在就辭職」，「你已經讓我們偉大的國家名譽掃地太久了」。

保守黨內也有不少議員呼籲強森下台。議員布里根（Andrew James Bridgen）說，首相「應該做他前一段時間應該做的事情，然後辭職」，「如果他不這樣做，黨將不得不強迫他離開。」

《大都市報》（Metro）形容這波離職潮讓「強森政府瀕臨崩潰」，而強森的密友則告訴《BBC》，「明天這個時候一切都會結束」，「沒有任何首相能在兩位重量級部長辭職後倖存下來。」不過《衛報》則指出，強森以固執著稱，他不太可能僅僅因為兩位部長決定離職而辭職。但越來越多的保守黨議員認為，在他的領導下，他們沒有機會贏得下屆選舉。

根據《倫敦旗幟晚報》副首相兼司法部長拉布（Dominic Raab）、內政大臣巴特爾（Priti Patel）、商務大臣克拉克（Greg Clark）、體育大臣多里斯（Nadine Dorries）都支持首相。主管脫歐機會和政府效率的部會首長芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）（Jacob Rees-Mogg）表示，首相是一個「犯了錯的正直人」；另外據了解，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也不會辭職。

強森宣布財政與衛生大臣新人選

強森稍早也發布了給賈維德與蘇納克的信，說他很遺憾看到他們辭職。強森稱讚賈維德在COVID-19疫情期間擔任衛生部長的工作，以及蘇納克在英國經濟最具挑戰性的時候「為國家貢獻了傑出的服務」，他表示會想念他們在政府的工作。

另外，強森也任命了英國脫歐大臣巴克雷（Stephen Barclay）取代賈維德成為新的衛生大臣；而教育大臣查哈威（ Nadhim Zahawi）則轉而接替蘇納克的職位、成為英國的財政大臣；英國大學部長唐麗蘭（Michelle Donelan）則出任教育部長一職。

新聞來源

延伸閱讀


【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元


猜你喜歡

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。
2022/06/24,
科技

新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中

新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日AWS Startup Day現正報名中
Photo Credit：AWS

我們想讓你知道的是

AWS Startup Day 即將於 7 月 15 日重磅回歸，此次不只聚焦新創趨勢與數位應用，更聯合 AWS 創投新創媒合會，提供參與者豐富的資源，所有與新創生態系相關的夥伴都不容錯過。

隨著Web3.0去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自Web2.0時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day也將於今年7月15日重磅回歸，在線上和參與者相會！

今年度AWS Startup Day持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。

立即報名2022 AWS Startup Day！

五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨

AWS_Startup_Day活動特色02
Photo Credit：AWS

「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年AWS Startup Day欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS不只力邀Web3.0、電商、串流、B2B解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇AWS開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。

議程02
Photo Credit：AWS

無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過AWS Startup Day

活動對象
Photo Credit：AWS

任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day都是你絕對不能錯過的最佳活動。

填單取得2022 AWS Startup Day 免費入場券！

尋找下一個新創獨角獸──同場加映AWS年度創投新創媒合會

本次AWS Startup Day除新創及創投相關講座外，AWS更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與AWS Startup Day同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。

根據AWS釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或Pre-A輪融資為主，重點關注AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。

立即報名2022 AWS Startup Day，共構台灣新創生態系統！


猜你喜歡