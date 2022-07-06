英國內閣戲劇性離職潮：短短10分鐘2位重量級部長相繼辭職，強森政府這次會垮台嗎？
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《大都市報》（Metro）形容這波離職潮讓「強森政府瀕臨崩潰」，而強森的密友則告訴《BBC》，「明天這個時候一切都會結束」，「沒有任何首相能在兩位重量級部長辭職後倖存下來。」不過《衛報》則指出，強森以固執著稱，他不太可能僅僅因為兩位部長決定離職而辭職。
英國內閣週二（5日）出現戲劇性的出走潮，短短10分鐘內，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）相繼退出內閣，明白表示他們擔心強森（Boris Johnson）政府的領導能力和標準，賈維德甚至表示，憑著良心，他不能繼續為這個政府服務。兩位重要官員相繼辭去，使得剛挺過不信任投票的強森陷入了目前為止最大的危機。
週二下午2點02分，衛生大臣賈維德在推特（Twitter）上宣布辭職，他說已經與首相強森談過，並稱「擔任這個角色是一種莫大的榮幸，但我很遺憾不能再憑良心繼續（在這裡）工作。」
賈維德對強森喊話，「你替領導者所設的格局、你所代表的價值觀，反映了你的同事、你的政黨、甚至整個國家」，他說保守黨可能不總是受歡迎，但應有能力為國家利益做事，但可悲的是，以目前的情況來看，民眾認為我們兩者都沒做到；而上個月不信任投票的結果表明，很多同事也都同意這點。「而我很遺憾地說，我很清楚這種情況在你的領導下不會改變——因此你也失去了我的信心。」
而地位僅次於首相、財政大臣蘇納克也在下午2點11分推文宣布辭職，他在辭職信裡寫道，公眾期望政府能夠正確、稱職和認真的行事，而這也是他辭職的原因：
我們的國家正面臨著巨大的挑戰。我們都想要一個低稅收、高成長的經濟體和世界一流的公共服務，但這只有在我們準備好努力工作、做出犧牲並做出艱難決定的情況下才能負責任地實現。
我堅信公眾已經準備好聽到這個真相。我們的人民知道，如果某件事好得令人難以置信，那就不是真的。他們需要知道，雖然有通往更美好未來的道路，但這並不容易。在準備我們下週即將提出關於經濟的聯合演講時，我很清楚我們的方法根本不同。我很遺憾要離開政府，但我不情願地得出這個結論，我們不能繼續這樣下去。
而在下午3點，保守黨副主席亞弗拉米（Bim Afolami）也在電視直播上宣布辭去副主席一職。他說強森已經不再有來自他、政黨、以及整個國家的支持，他認為強森應該下台：「在失去了最親密的兩位黨內同事的支持後，他下台的時候到了」。
同一日，英國駐摩洛哥貿易特使穆里森（Andrew Murrison）也辭去職務；目前為止也有4位以上的議會私人秘書相繼離職。
辭職潮的導火線是什麼？
這一連串的離職潮的導火線，在於前英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）。品契爾過去曾多次被指控行為不端，2017年他被指控對兩名男性政治家毛手毛腳而辭去助理黨鞭的職位；2019年他被強森邀請回到內閣，先是擔任外交大臣，後來又出任地方發展、房屋及社區大臣；2022年，品契爾被強森任命為保守黨副黨鞭，當時有保守黨國會議員還向黨鞭通報，對品契爾行為的憂心。
上週媒體爆料，品契爾今年6月在倫敦一家俱樂部裡對2名男客人性騷擾，品契爾後來表示他當時喝得太醉，讓自己和別人都難堪，遂於本月1日辭去保守黨副首席黨鞭一職。
而週二，在賈維德與蘇納克辭職之前，強森公開承認他在2019年曾被告知前英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）涉及性醜聞的事，但他當時沒有採取行動，強森坦言自己犯了一個「嚴重錯誤」。強森說他向「所有受到嚴重影響的人」表示歉意，並補充說，「在本屆政府中，任何騷擾者或濫用職權的人都沒有容身之地」。
強森會下台嗎？還有誰支持他？
根據YouGov即時民調，有69%的英國人認為強森應該辭去首相職務。在野黨也齊聲痛批強森立刻下台。英國工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）表示，「很明顯，這個政府現在正在崩潰。」他也批評已經辭職的部長們是「同謀」，而首相則「讓他自己的辦公室蒙羞。」自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則推文說，首相應該「辭職，而且是現在就辭職」，「你已經讓我們偉大的國家名譽掃地太久了」。
保守黨內也有不少議員呼籲強森下台。議員布里根（Andrew James Bridgen）說，首相「應該做他前一段時間應該做的事情，然後辭職」，「如果他不這樣做，黨將不得不強迫他離開。」
《大都市報》（Metro）形容這波離職潮讓「強森政府瀕臨崩潰」，而強森的密友則告訴《BBC》，「明天這個時候一切都會結束」，「沒有任何首相能在兩位重量級部長辭職後倖存下來。」不過《衛報》則指出，強森以固執著稱，他不太可能僅僅因為兩位部長決定離職而辭職。但越來越多的保守黨議員認為，在他的領導下，他們沒有機會贏得下屆選舉。
根據《倫敦旗幟晚報》，副首相兼司法部長拉布（Dominic Raab）、內政大臣巴特爾（Priti Patel）、商務大臣克拉克（Greg Clark）、體育大臣多里斯（Nadine Dorries）都支持首相。主管脫歐機會和政府效率的部會首長芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）（Jacob Rees-Mogg）表示，首相是一個「犯了錯的正直人」；另外據了解，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也不會辭職。
強森宣布財政與衛生大臣新人選
強森稍早也發布了給賈維德與蘇納克的信，說他很遺憾看到他們辭職。強森稱讚賈維德在COVID-19疫情期間擔任衛生部長的工作，以及蘇納克在英國經濟最具挑戰性的時候「為國家貢獻了傑出的服務」，他表示會想念他們在政府的工作。
另外，強森也任命了英國脫歐大臣巴克雷（Stephen Barclay）取代賈維德成為新的衛生大臣；而教育大臣查哈威（ Nadhim Zahawi）則轉而接替蘇納克的職位、成為英國的財政大臣；英國大學部長唐麗蘭（Michelle Donelan）則出任教育部長一職。
新聞來源
- Boris Johnson clings to office as Rishi Sunak and Sajid Javid resign（Evening Standard）
- Johnson makes Zahawi chancellor after Sunak quits（BBC）
- Rishi Sunak and Sajid Javid resign as Boris Johnson apologises for Chris Pincher ‘mistake’ – UK politics live（The Guardian）
- Chris Pincher: a timeline of allegations and investigations（The Guardian）
- Boris Johnson’s government on the verge of collapse after Pincher admission（METRO）
延伸閱讀
- 支持率比梅伊還低！強森躲過不信任投票續任首相，但分析指他「政治生涯已經滅亡」
- 強森政治生涯中最大的危機：去年聖誕節英國人被要求足不出戶，但卻傳出政府官員帶頭開趴
- 英國保守黨議員質詢時看色情片遭調查，在野黨：如果強森還有一絲正直，應叫他立刻辭職
- 舊內閣大屠殺？拚100日內完成脫歐，英首相強森最新「戰鬥內閣」揭曉
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
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