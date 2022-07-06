英國內閣戲劇性離職潮：短短10分鐘2位重量級部長相繼辭職，強森政府這次會垮台嗎？

英國內閣週二（5日）出現戲劇性的出走潮，短短10分鐘內，衛生大臣賈維德（Sajid Javid）與財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）相繼退出內閣，明白表示他們擔心強森（Boris Johnson）政府的領導能力和標準，賈維德甚至表示，憑著良心，他不能繼續為這個政府服務。兩位重要官員相繼辭去，使得剛挺過不信任投票的強森陷入了目前為止最大的危機。

週二下午2點02分，衛生大臣賈維德在推特（Twitter）上宣布辭職，他說已經與首相強森談過，並稱「擔任這個角色是一種莫大的榮幸，但我很遺憾不能再憑良心繼續（在這裡）工作。」

賈維德對強森喊話，「你替領導者所設的格局、你 所代表的價值觀，反映了你的同事、你的政黨、甚至整個國家」， 他說保守黨可能不總是受歡迎，但應有能力為國家利益做事，但可悲的是，以目前的情況來看，民眾認為我們兩者都沒做到；而上個月不信任投票的結果表明，很多同事也都同意這點。「 而我很遺憾地說，我很清楚這種情況在你的領導下不會改變——因此你也失去了我的信心。」

Photo Credit: AP / 達志影像 英國衛生大臣賈維德。

而 地位僅次於首相、財政大臣蘇納克也在下午2點11分推文宣布辭職，他在辭職信裡寫道，公眾期望政府能夠正確、稱職和認真的行事，而這也是他辭職的原因：

我們的國家正面臨著巨大的挑戰。 我們都想要一個低稅收、高成長的經濟體和世界一流的公共服務，但這只有在我們準備好努力工作、做出犧牲並做出艱難決定的情況下才能負責任地實現。 我堅信公眾已經準備好聽到這個真相。 我們的人民知道，如果某件事好得令人難以置信，那就不是真的。 他們需要知道，雖然有通往更美好未來的道路，但這並不容易。 在準備我們下週即將提出關於經濟的聯合演講時，我很清楚我們的方法根本不同。 我很遺憾要離開政府，但我不情願地得出這個結論，我們不能繼續這樣下去。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國財政大臣蘇納克（右）。

而在下午3點，保守黨副主席亞弗拉米（Bim Afolami）也在電視直播上宣布辭去副主席一職。他說強森已經不再有來自他、政黨、以及整個國家的支持，他認為強森應該下台：「在失去了最親密的兩位黨內同事的支持後，他下台的時候到了」。

BREAKING: Tory vice chair @BimAfolami has just resigned his position live on @TheNewsDesk. pic.twitter.com/ZJaXtvlW3A — The News Desk (@TheNewsDesk) July 5, 2022

同一日，英國駐摩洛哥貿易特使穆里森（Andrew Murrison）也辭去職務；目前為止也有4位以上的議會私人秘書相繼離職。

辭職潮的導火線是什麼？

這一連串的離職潮的導火線，在於前英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）。品契爾過去曾多次被指控行為不端，2017年他被指控對兩名男性政治家毛手毛腳而辭去助理黨鞭的職位；2019年他被強森邀請回到內閣，先是擔任外交大臣，後來又出任地方發展、房屋及社區大臣；2022年，品契爾被強森任命為保守黨副黨鞭，當時有保守黨國會議員還向黨鞭通報，對品契爾行為的憂心。

"A total disgrace"



Labour's Yvette Cooper's verdict on Boris Johnson's response to the allegations against Tory MP Chris Pincher. She says his resignation as deputy chief whip is not enough when there are allegations of sexual assaulthttps://t.co/n04FPb9CrA — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) July 1, 2022

上週媒體爆料，品契爾今年6月在倫敦一家俱樂部裡對2名男客人性騷擾，品契爾後來表示他當時喝得太醉，讓自己和別人都難堪，遂於本月1日辭去保守黨副首席黨鞭一職。

而週二，在賈維德與蘇納克辭職之前，強森公開承認他在2019年曾被告知前英國保守黨副黨鞭品契爾（Christopher Pincher）涉及性醜聞的事，但他當時沒有採取行動，強森坦言自己犯了一個「嚴重錯誤」。強森說他向「所有受到嚴重影響的人」表示歉意，並補充說，「在本屆政府中，任何騷擾者或濫用職權的人都沒有容身之地」。

BREAKING: Boris Johnson has apologised for appointing Chris Pincher deputy chief whip, saying it "was a mistake" and "in hindsight the wrong thing to do".



Read more: https://t.co/IMK5UnCP9e



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/q5c1mmL2CW — Sky News (@SkyNews) July 5, 2022

強森會下台嗎？還有誰支持他？

根據 YouGov即時民調 ，有69%的英國人認為強森應該辭去首相職務。 在野黨也齊聲痛批強森立刻下台。英國 工黨領袖 施凱爾（Keir Starmer）表示，「 很明顯，這個政府現在正在崩潰。」他也批評已經辭職的部長們是「同謀」，而首相則「讓他自己的辦公室蒙羞。」 自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）則推文說，首相應該「辭職，而且是現在就辭職」，「你已經讓我們偉大的國家名譽掃地太久了」。

保守黨內也有不少議員呼籲強森下台。議員布里根（Andrew James Bridgen）說，首相「應該做他前一段時間應該做的事情，然後辭職」，「如果他不這樣做，黨將不得不強迫他離開。」

《大都市報》（Metro）形容這波離職潮讓「 強森政府瀕臨崩潰」，而強森的密友則告訴《BBC》，「 明天這個時候一切都會結束」，「 沒有任何首相能在兩位重量級部長辭職後倖存下來。」不過 《衛報》則指出，強森以固執著稱，他不太可能僅僅因為兩位部長決定離職而辭職。但越來越多的保守黨議員認為，在他的領導下，他們沒有機會贏得下屆選舉。

根據《倫敦旗幟晚報》， 副首相兼司法部長拉布（ Dominic Raab ）、內政大臣 巴特爾（Priti Patel）、商務大臣克拉克（Greg Clark）、體育大臣多里斯（Nadine Dorries）都支持首相。主管脫歐機會和政府效率的部會首長芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）（Jacob Rees-Mogg）表示，首相是一個「犯了錯的正直人」；另外據了解，國防大臣華勒斯（Ben Wallace）也不會辭職。

強森宣布財政與衛生大臣新人選

強森稍早也發布了給 賈維德與 蘇納克的信，說 他很遺憾看到他們辭職。強森稱讚賈維德在COVID-19疫情期間擔任衛生部長的工作，以及 蘇納克在英國經濟最具挑戰性的時候「為國家貢獻了傑出的服務」，他表示會想念他們在政府的工作。

另外，強森也任命了英國脫歐大臣巴克雷（Stephen Barclay）取代 賈維德成為新的衛生大臣；而 教育大臣查哈威（ Nadhim Zahawi）則轉而接替 蘇納克的職位、成為英國的財政大臣； 英國大學部長唐麗蘭（Michelle Donelan）則出任教育部長一職。

BREAKING: Stephen Barclay, Boris Johnson's Chief of Staff and Chancellor of the Duchy of Lancaster, has reportedly been appointed as Health Secretary following Sajid Javid's resignation pic.twitter.com/HXxZR3A8bk — tvnewswatch (@tvnewswatch) July 5, 2022

The Rt Hon Nadhim Zahawi MP @NadhimZahawi has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury pic.twitter.com/0PSifvQ7LB — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元