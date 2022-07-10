斯里蘭卡經濟危機：中國、印度、美國與俄羅斯在印度洋要衝的影響力競爭
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觀察人士指出，空前經濟危機似乎給世界大國影響力重新在斯里蘭卡「洗牌」提供了新機遇。此前有多方分析指出，中國近年來大力在斯里蘭卡投資發展，在影響力方面應該說佔據了一些優勢。然而，隨著當地經濟危機加深，美國、印度、中國和俄羅斯都紛紛再度有所動作。
印度洋島國斯里蘭卡地處國際航運咽喉要道，也是中國「一帶一路」計劃關鍵一環，國際地緣政治重要性可見一瞥。
入夏以來，該國面對的空前經濟危機繼續惡化——外匯枯竭，能源也面臨斷供。斯里蘭卡早在6月已禁止銷售私家車用汽油和柴油。食品和藥品等必需品也大幅漲價並且短缺，成為一個越來越嚴重的問題。有專家指出，斯里蘭卡正面臨的是自1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機。
此時此刻，長期希望增強對這一地區影響力的中、美、印、俄等大國又在如何動作？
燃料危機
因為斯里蘭卡已經沒有足夠的外幣來支付進口大宗商品，包括汽油和柴油，所以可倫坡最近宣佈在7月10日之前暫停向普通民眾出售燃料。此舉被普遍認為是自1970年代石油危機以來全球首度有國家再度實施如此程度的燃料限制。
7月初，斯里蘭卡官員表示，國家只剩下不到一周的燃料用來維繫公共汽車，鐵路和醫療車輛等基本服務。政府還下令學校關閉，並要求全國2200萬居民在家工作。
斯里蘭卡同時暫停了所謂的非必要車輛的汽油和柴油銷售，並表示政府沒有外匯在國際市場上購買燃料，食品和藥品。
斯里蘭卡能源部長維傑塞克拉說，如果在正常需求下，剩下的汽油儲備還不到一天。但他同時表示，下一批汽油有望在不超過兩周的時間裏運到。
據悉，由於斯里蘭卡國有石油公司深陷數億美元的債務，外國公司不願意繼續向斯里蘭卡提供燃油，是當下導致燃料嚴重短缺的主要原因。
對民生的影響和社會反應
糧食和燃料短缺導致價格飆升。通貨膨脹率現在高達30%。停電，缺乏藥品使衛生系統瀕臨崩潰。
斯里蘭卡的食品價格從2021年底開始上漲，現在人們為食品支付的費用比一年前高出至少30%。很多人連一日三餐都很難保證了。
四月初開始，斯里蘭卡首都可倫坡爆發抗議物價上漲和物資短缺的示威活動。抗議規模不斷擴大，逐漸蔓延到全國各地。
民眾對經濟危機的大部分憤怒都針對總統戈塔巴雅・拉賈帕克薩和他的兄弟前總理馬辛達。
抗議者還襲擊了包括執政的拉賈帕克薩總統家族在內的著名政治人物的住宅。抗議示威導致拉賈帕克薩和他的兄弟前總理馬辛達和其它一些政府官員的辭職。
經濟內外失衡危機
斯里蘭卡的外匯儲備幾乎已經枯竭。2022年5月，它未能償還外債，這是其歷史上的第一次。
政府稱是新冠疫情影響了斯里蘭卡的旅遊業——國家最大的外匯收入來源之一。可倫坡還說，遊客被2019年對教堂的一系列致命炸彈襲擊嚇跑了。
然而，許多專家表示，經濟管理不善是罪魁禍首。
在2009年內戰結束時，斯里蘭卡選擇更多地關注向國內市場提供商品，而不是試圖打入外國市場。因此，出口收入仍然很低，而進口費用卻在不斷增長。
斯里蘭卡現在每年的進口額超過其出口額30億美元，這就是為什麼外匯耗盡。政府還向包括中國在內的國家積累了巨額對外債務，以資助批評者所謂的不必要的基礎設施項目。
在對內經濟管理方面，拉賈帕克薩總統還因2019年推出的大幅減稅而受到批評。財政部長薩布裏表示，這些每年損失的政府收入超過14億美元。
當斯里蘭卡的外匯短缺在2021年初成為一個嚴重的問題時，政府試圖通過禁止進口化肥來限制外匯使用。政府還告訴農民使用當地採購的有機肥料。此舉導致廣泛的作物歉收。斯里蘭卡不得不從國外補充其糧食儲備，這使得其外匯短缺更加嚴重。
化肥禁令雖然在2021年11月取消，但國際貨幣基金組織2022年3月的一份報告稱，它也損害了斯里蘭卡重要經濟產品茶葉和橡膠出口，導致潛在的重大損失。
巨額外債
斯里蘭卡政府已經積累了510億美元的外債。
今年將被要求支付70億美元來償還這些債務，未來幾年的金額將類似。政府正在尋求國際貨幣基金組織的30億美元緊急過渡貸款，以便支付。
國際貨幣基金組織表示，政府必須提高利率和稅收，作為任何貸款的條件。
世界銀行已同意向斯里蘭卡提供六億美元貸款，以解燃眉之急。
中美印俄的大國競爭
觀察人士指出，空前經濟危機似乎給世界大國影響力重新在斯里蘭卡「洗牌」提供了新機遇。此前有多方分析指出，中國近年來大力在斯里蘭卡投資發展，在影響力方面應該說佔據了一些優勢。
然而，隨著當地經濟危機加深，美國、印度、中國和俄羅斯都紛紛再度有所動作。
據美聯社報導，華盛頓表示將向斯里蘭卡提供數百萬美元計的援助。美國還宣佈向斯里蘭卡中小型企業提供1.2億美元的資助，特別是為遭受經濟危機打擊最沉重的人提供575萬美元的人道救助等。
美國財政部和國務院高級官員組成的代表團正在訪問斯里蘭卡，將廣泛接觸當地政界、經濟界人士，探討解決目前經濟危機和籌劃未來的可能性。
被視為在亞太地區針對中國的美日印澳「四方安全對話」論壇也表示會隨時凖備援助斯里蘭卡，以應對其獨立以來最嚴重的政治經濟危機。
長期視斯里蘭卡為「自家後院」的印度在這次危機中，已經先後提供了40億美元貸款，可以說是國際間出手最大的。斯里蘭卡是印度商品出口的主要目的地。印度承諾還將提供19億美元，並承諾可能額外再借出15億美元用於進口斯里蘭卡商品。
印度索尼帕特金達爾大學國際事務學院院長斯里拉姆・喬利亞認為，印度可以借這次斯里蘭卡危機「驅逐」中國在那裏的影響。
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別讓你的「胰」心病，升高你的糖尿病風險！
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台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標，本篇文章採訪臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，探討治療糖尿病的正確觀念與方法。
台灣罹患糖尿病人數已超過230萬人，每年新發生的糖尿病個案數約16萬人，但仍有約65%病人未達血糖控制目標*1，本篇文章特別採訪到臺北醫學大學附設醫院內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任，透過臨床專業經驗探討血糖控制的相關迷思，提供讀者與糖友治療糖尿病的正確觀念與方法！
多年來，糖尿病一直是台灣民眾健康的極大威脅，身為第一線醫療人員的北醫內分泌新陳代謝科翁瑄甫主任觀察到兩個隱憂，其一是糖尿病病人越來越年輕化，卻因身為就業市場與家庭主力，錯過病情初期較好控制的階段；另一個問題是，病人透過不同管道接收太多似是非的知識，反而因此對正統醫療建議抱持存疑的態度，這是在門診時感到最困擾的地方。「例如許多病人只願意口服降血糖藥，他們一聽到要注射胰島素就以為自己過往治療失敗，必須採取更激烈的手段，進而產生許多難過、憤怒、挫折的負面情緒，因此許多醫生不太敢勸病患打胰島素。」
工欲善其事，必先利其器：注射胰島素是治療糖尿病的聰明利器
根據2022第2型糖尿病臨床照護指引建議，若糖尿病患者在確診後合併高血糖問題時，應先以胰島素治療，穩定血糖後，再決定後續的治療方式。此外，根據研究顯示，若糖化血色素超標至8.5~9%的糖尿病患者，即早使用胰島素治療，可有效降低合併心血管疾病的風險*2。
翁瑄甫進一步說明，其實及早施打胰島素是治療糖尿病的好方法，因為注射胰島素能有效地控制血糖，讓胰臟好好休息，但目前國人僅有12%糖友使用胰島素*3，使用率遠低於歐美國家。「這情況讓我所屬的內分泌新陳代謝專科更加困擾，因為我們負責接收各地轉診過來病情最難控制的病患，然而明明病情已經很嚴重了，卻在說服他們注射胰島素這裡卡關好幾個月甚至好幾年，病情因此被耽誤。」
由於這樣的原因，讓翁瑄甫致力於透過積極衛教，讓糖尿病病患重新建立施打胰島素的正確觀念。「我們常看到病人口服藥越吃越多，血糖值還是不理想，加上藥物本身有額外風險與副作用，所以導入胰島素反而是比較好的選擇。」翁瑄甫表示，胰島素可以彈性調整劑量，比口服藥好調整，吃藥只能以半顆或一顆為單位，但糖尿病患者需要更細膩的劑量調整。而胰島素就能從一個單位到十個單位不等，依據每天身體與飲食需求的細微差異來調整。「像現在新冠肺炎確診者的血糖波動很大，胰島素就能靈活因應這些情況，調整注射的單位數。」
靈活運用多種形態胰島素 讓健康生活更加便利
除了彈性調整劑量的好處之外，臨床上更能依照胰島素作用時間長短、藥效啟動快慢等多種分類，給予病人最適切的醫療，包括速效型、短效型、中效型、長效型與混合型等。短效啟動快、長效啟動慢但是持久。「通常我們會讓病人的口服藥劑量先維持不變，然後多打一針長效型胰島素作搭配。它的好處是一天打一針、藥效維持一天，用來控制飯前血糖，對病人心理衝擊也較小，所以長效型胰島素又稱作基礎胰島素。」
如果病人血糖狀況還是不佳，例如飯後血糖太高，可以在用餐後另外注射短效型飯後胰島素。現在的胰島素產品越來越進化，為了減少病人注射的頻率與針數，也發展出混和速效與長效的混和型胰島素。且醫學進步快速，目前也有了「全日加值型」的胰島素，兼具長效型胰島素超過24小時穩定血糖的功能，同時也可控制餐後血糖，讓糖友彈性選擇補充時間，也能讓病人在心理上與便利上更容易接受胰島素，更快掌握自己糖尿病的病況。
第二型糖尿病是文明社會的產物，在重視享樂、美食的社會中，逐漸對身體帶來負擔，進而產生不樂見的健康問題，尤其高齡化時代已然來臨，當人們越來越長壽，勢必有更多時間要面對身體機能漸漸損壞的狀況。
「身為內分泌新陳代謝專科醫師，我其實希望民眾能懂得預防糖尿病，遠勝過治療糖尿病。除了透過控制飲食與體重、養成規律運動習慣保有健康的身體，請務必接受正統醫療建議，不要對注射胰島素存有錯誤迷思，才能在正確觀念下及時治療、擁抱快樂的正常生活！」
參考資料：
1. 台灣第四次TADE(2018)品管調查 The 4th Quality Survey (2018) of Diabetes Control by TADE (糖尿病健康促進機構)
2. Rationale for Timely Insulin Therapy in Type 2 Diabetes Within the Framework of Individualised Treatment: 2020 Update
3. 台灣糖尿病年鑑2019第2型糖尿病公告