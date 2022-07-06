「羊村繪本案」：香港首宗煽動刊物案開審，5工會成員否認控罪
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《刑事罪行條例》下的「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪，最早可以追溯至英屬香港制定的《1938年煽動條例》，該條例在1967年左派暴動審判之後從未被採用。
五名香港言語治療師總工會理事出版兒童繪本後被起訴煽動相關罪名受審，全部被告人否認控罪，法院預留五天時間審理此案。
中國香港特區區域法院星期二（7月5日）正式開庭審理，五名被告人各被控告一項《刑事罪行條例》下的「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪，由中國《香港國安法》規定下任命的指定法官審理。五人自被捕起一直被收押，至今將滿一年。
公訴方指控五人在2020年6月至2021年7月間串謀他人出版一套三本「羊村」系列繪本，意圖煽動他人「憎恨或藐視」香港特區及其司法制度，使用暴力和不守法。一旦被判有罪，可被判處兩年監禁，罰款2000港元。
控方稱，《羊村守衛者》映射「反送中」示威，《羊村十二勇士》映射與之相關的「12港人偷渡案」，《羊村清道夫》則映射2020年初新冠病毒（COVID-19）疫情傳入香港之初時發生的醫護罷工。
此案開審之際，聯合國人權委員會正要在日內瓦開會討論香港人權狀況。美國國務院與人權團體曾多次公開批評香港當局引用此罪名抓捕民主活動人士，中國外交部駐香港公署批評有關言論為「嘩眾取寵的政治表演」。
「羊村繪本案」涉及哪些人、哪些指控？
本案五名被告人為香港言語治療師總工會主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森和委員方梓皓，五人被捕時年齡介乎25至28歲。
起訴書指出，五名被告人於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港和黃凱晴及其他人，串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，包括三本名為《羊村守護者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書籍，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區或激起對其叛離；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其叛離；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。
2021年2月，一個名為「國家安全教育中心」的團體公開向香港警察國家安全處報警，指控其中兩本繪本內容「有強烈錯誤訊息及帶有仇恨」，並「對國家和特區政府帶有偏激思想」，對兒童造成不良影響。同年7月，國安警察拘捕五人。
香港言語治療師總工會是在2019年11月成立，並向中國香港特區政府登記，當時反對《逃犯條例》修訂案示威仍未平息。在國安警察採取拘捕行動後，特區政府於2021年10月公告撤銷其登記。
起訴書中提及的黃凱晴為工會另一位副主席。五人被捕後首次被帶到法院提訊時，控方曾表示黃凱晴「在逃」。
據《星島日報》報道，擔任主控官的香港特區律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟星期二作開案陳詞時指出，首被告黎雯齡曾公開承認，繪本系列以2019年示威作為基礎，三本涉案繪本和尚未發佈的第四冊，內容均建基於相同背景。
控方稱，《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》和《羊村清道夫》分別映射「反送中」示威、「12港人偷渡案」，以及2020年初新冠病毒（COVID-19）疫情傳入香港之初時發生的醫護罷工。
主控官稱，三本繪本構成影響或教育讀者不做中國人和不持國家觀念的「累積效應」，實際上是灌輸分離主義、部族主義及背叛國家，導致喪失國家認同感，損害中國主權、領土完整及香港特區的長遠穩定。
控辯雙方此前曾爭論案件應否由國安法指定法官審理，被告人伍巧怡也曾就拒絶保釋一事上訴至特區終審法院。終審法院2021年12月拒絶伍巧怡上訴申請，認同此案涉及構成危害國安行為，因此適用《香港國安法》的更高保釋門檻——即除非法庭有充足理由相信，被告不會再作出危害國家安全的行為，否則不能給予保釋——區域法院國安法指定法官郭偉健今年4月據此裁定「羊村繪本案」應由指定法官審理，並分案由其本人主審。
「煽動刊物」罪與《香港國安法》罪行有何分別？
《刑事罪行條例》下的「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪，最早可以追溯至英屬香港制定的《1938年煽動條例》。美國喬治城大學亞洲法中心香港法學人黎恩灝2021年9月在《外交家》（The Diplomat）雜誌撰文指出，該條例在1967年左派暴動審判之後從未被採用。
聯合國人權委員會將在7月7日、8日和12日在日內瓦開會，討論有關香港的定期報告。一些國際人權組織就本次提交書面申述時，引述了黎恩灝的文章。
其中，總部設於美國華盛頓的人權觀察組織（Human Rights Watch）在6月份提交的申述中指出，自《香港國安法》頒布以來，特區政府引用《刑事罪行條例》下的不同煽動罪名拘捕了將近60人。
國際特赦組織（Amnesty International）在5月份提交聯合國人權委員會的陳述中，指責香港特區政府將該等英國殖民地年代之煽動法律「武器化」。
美國等曾對香港國安警察採用《刑事罪行條例》下的煽動罪名抓捕活動人士提出批評。2022年4月，中國外交部駐香港特派員公署反駁稱：「個別外部勢力冒天下之大不韙，公然對特區警方依法執法橫加指責，明目張膽叫囂釋放違法犯罪分子，赤裸裸破壞香港法治和社會安寧，是其一貫見不得香港穩、不希望香港治的卑鄙心理作祟，是企圖打『香港牌』干涉中國內政的徒勞政治表演。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
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台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。