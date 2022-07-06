「羊村繪本案」：香港首宗煽動刊物案開審，5工會成員否認控罪

五名香港言語治療師總工會理事出版兒童繪本後被起訴煽動相關罪名受審，全部被告人否認控罪，法院預留五天時間審理此案。

中國香港特區區域法院星期二（7月5日）正式開庭審理，五名被告人各被控告一項《刑事罪行條例》下的「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪，由中國《香港國安法》規定下任命的指定法官審理。五人自被捕起一直被收押，至今將滿一年。

公訴方指控五人在2020年6月至2021年7月間串謀他人出版一套三本「羊村」系列繪本，意圖煽動他人「憎恨或藐視」香港特區及其司法制度，使用暴力和不守法。一旦被判有罪，可被判處兩年監禁，罰款2000港元。

控方稱，《羊村守衛者》映射「反送中」示威，《羊村十二勇士》映射與之相關的「12港人偷渡案」，《羊村清道夫》則映射2020年初新冠病毒（COVID-19）疫情傳入香港之初時發生的醫護罷工。

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此案開審之際，聯合國人權委員會正要在日內瓦開會討論香港人權狀況。美國國務院與人權團體曾多次公開批評香港當局引用此罪名抓捕民主活動人士，中國外交部駐香港公署批評有關言論為「嘩眾取寵的政治表演」。

「羊村繪本案」涉及哪些人、哪些指控？

本案五名被告人為香港言語治療師總工會主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森和委員方梓皓，五人被捕時年齡介乎25至28歲。

起訴書指出，五名被告人於2020年6月4日至2021年7月22日，在香港和黃凱晴及其他人，串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物，包括三本名為《羊村守護者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》的書籍，具意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區或激起對其叛離；引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其叛離；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

2021年2月，一個名為「國家安全教育中心」的團體公開向香港警察國家安全處報警，指控其中兩本繪本內容「有強烈錯誤訊息及帶有仇恨」，並「對國家和特區政府帶有偏激思想」，對兒童造成不良影響。同年7月，國安警察拘捕五人。

香港言語治療師總工會是在2019年11月成立，並向中國香港特區政府登記，當時反對《逃犯條例》修訂案示威仍未平息。在國安警察採取拘捕行動後，特區政府於2021年10月公告撤銷其登記。

起訴書中提及的黃凱晴為工會另一位副主席。五人被捕後首次被帶到法院提訊時，控方曾表示黃凱晴「在逃」。

Photo Credit: AFP/ BBC NEWS 特區政府在警方起訴工會幹部後撤銷言語治療師總工會的登記。

據《星島日報》報道，擔任主控官的香港特區律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟星期二作開案陳詞時指出，首被告黎雯齡曾公開承認，繪本系列以2019年示威作為基礎，三本涉案繪本和尚未發佈的第四冊，內容均建基於相同背景。

控方稱，《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》和《羊村清道夫》分別映射「反送中」示威、「12港人偷渡案」，以及2020年初新冠病毒（COVID-19）疫情傳入香港之初時發生的醫護罷工。

主控官稱，三本繪本構成影響或教育讀者不做中國人和不持國家觀念的「累積效應」，實際上是灌輸分離主義、部族主義及背叛國家，導致喪失國家認同感，損害中國主權、領土完整及香港特區的長遠穩定。

控辯雙方此前曾爭論案件應否由國安法指定法官審理，被告人伍巧怡也曾就拒絶保釋一事上訴至特區終審法院。終審法院2021年12月拒絶伍巧怡上訴申請，認同此案涉及構成危害國安行為，因此適用《香港國安法》的更高保釋門檻——即除非法庭有充足理由相信，被告不會再作出危害國家安全的行為，否則不能給予保釋——區域法院國安法指定法官郭偉健今年4月據此裁定「羊村繪本案」應由指定法官審理，並分案由其本人主審。

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「煽動刊物」罪與《香港國安法》罪行有何分別？

《刑事罪行條例》下的「串謀刊印、發佈、分發、展示或複製煽動刊物」罪，最早可以追溯至英屬香港制定的《1938年煽動條例》。美國喬治城大學亞洲法中心香港法學人黎恩灝2021年9月在《外交家》（The Diplomat）雜誌撰文指出，該條例在1967年左派暴動審判之後從未被採用。

聯合國人權委員會將在7月7日、8日和12日在日內瓦開會，討論有關香港的定期報告。一些國際人權組織就本次提交書面申述時，引述了黎恩灝的文章。

Photo Credit: AP/ 達志影像

其中，總部設於美國華盛頓的人權觀察組織（Human Rights Watch）在6月份提交的申述中指出，自《香港國安法》頒布以來，特區政府引用《刑事罪行條例》下的不同煽動罪名拘捕了將近60人。

國際特赦組織（Amnesty International）在5月份提交聯合國人權委員會的陳述中，指責香港特區政府將該等英國殖民地年代之煽動法律「武器化」。

美國等曾對香港國安警察採用《刑事罪行條例》下的煽動罪名抓捕活動人士提出批評。2022年4月，中國外交部駐香港特派員公署反駁稱：「個別外部勢力冒天下之大不韙，公然對特區警方依法執法橫加指責，明目張膽叫囂釋放違法犯罪分子，赤裸裸破壞香港法治和社會安寧，是其一貫見不得香港穩、不希望香港治的卑鄙心理作祟，是企圖打『香港牌』干涉中國內政的徒勞政治表演。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex