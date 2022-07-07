俄烏戰爭造成了多少烏克蘭難民？他們去了哪裡？各國提供了哪些幫助？

根據聯合國說法，自今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有1200萬人逃離了家園。超過500萬人逃往鄰國，而700萬人仍在烏克蘭境內流離失所。然而，也有數十萬難民已經回到了烏克蘭，尤其是基輔這樣的大城市。

難民去哪兒了？

聯合國稱，截至今年7月4日，整個歐洲有超過520萬烏克蘭的難民；超過350萬人已經在另一個國家申請了臨時居留。

俄羅斯：141萬2425人

波蘭：119萬4642人

摩爾多瓦：8萬2700人

羅馬尼亞：8萬3321人

斯洛伐克：7萬9770人

匈牙利：2萬5800人

白羅斯：9820 人

其餘烏克蘭人則到了到其他國家，特別是那些越境進入波蘭、匈牙利和斯洛伐克的人。這些國家與其他歐盟國家有開放的國界。聯合國又說，在德國有超過86萬7000名烏克蘭人，在捷克共和國有近38萬2768人，在義大利有14萬1562人。

一些烏克蘭人從盧漢斯克（Luhansk ）和頓內次克（Donetsk）地區前往俄羅斯，現在這兩個地區大多在親俄分離主義勢力手中。俄羅斯領導人普亭說，俄羅斯部軍隊從馬里烏波爾疏散了14萬名烏克蘭平民，並堅稱他們中沒有人是被迫去俄羅斯的。然而，有志工團體表示，他們已經幫助成千上萬的烏克蘭人離開俄國。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 一個家庭從烏克蘭穿越邊境進入波蘭

各國為難民提供了哪些幫助？

歐盟已經授予烏克蘭人在其27個成員國中居留和工作的權利，最長時間為三年。

若難民不能與親友住在一起，他們會被安置在難民中心，提供食物和醫療，以及有關繼續旅行移動的訊息。難民也有權申請獲得社會福利金，並獲得住房、醫療和就學。至今，波蘭是接收烏克蘭難民人數最多的國家之一，而摩爾多瓦是難民人口最集中的國家，後者正要求獲得更多協助。

​​有多少人正在返回烏克蘭？

聯合國說，截至6月21日，已經有超過300萬人「越境 」回到烏克蘭，但這個數字並不是指個別逃難的難民。烏克蘭邊境部隊此前曾說，每天約有3萬人越境返回烏克蘭。

一些人正在返回烏克蘭的首都基輔等地區，這些地區在俄軍入侵開始時受到威脅，但現在被認為是相對安全的地方。今年5月，基輔市市長克里琴科（Vitali Klitschko）說，該市的人口已恢復到俄國入侵前的三分之二。

Photo Credit: EPA / BBC News 數百名難民被安置在摩爾多瓦的這個體育中心。

在烏克蘭境內流離的人在哪？

聯合國國際移民組織（IOM）在5月說，超過700萬人仍然在國內流離失所。

27%的難民來自哈爾科夫（Kharkiv）地區

16%來自基輔

16%來自烏克蘭東部的頓內次克地區

24%的人表示他們的家園在戰爭中遭到破壞或攻擊

國際移民組織估計，超過一半的烏國境內流離失所者是女性。許多人因為懷孕或有小孩、有殘疾，或被暴力侵害，處境特別脆弱。聯合國正與其他組織一起合作，提供現金、食物和其他用品。

英國如何幫助烏克蘭難民？

之前，英國政府為那些在英國有直系親屬或家庭成員的烏克蘭人推出了家庭簽證計劃。

這以計劃遭受批評後，政府推出了「烏克蘭之家」計劃，允許那些在英國沒有親屬的烏克蘭難民得已定居。英國人能提名一個烏克蘭人或家庭與他們一同居住，並免繳至少六個月的房租。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2022年4月5日，烏克蘭頓巴斯地區，一家人在克拉馬托爾斯克中央車站等待登上火車。

通過該計劃來英國的難民能在該國生活和工作長達三年，並獲得醫療保健、福利和教育。該計劃需要在網上申請，收容者和難民都要經過審查。收容者每月可獲得350英鎊津貼。但許多申請成為擔保人的家庭抱怨該系統過於緩慢和複雜。

截至今年6月28日，在收到的16萬1500份申請中，政府已經發放了14萬2500份烏克蘭簽證，截至6月27日，8萬6600名簽證持有者已陸續抵達英國。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員。

責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航