俄烏戰爭造成了多少烏克蘭難民？他們去了哪裡？各國提供了哪些幫助？
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俄烏戰爭持續數月，隨著俄羅斯轉移戰略重心，許多當初逃離首都基輔的烏克蘭民眾，慢慢的回到原先的家園著手重建，但更多的是持續流離失所的人，據聯合國統計，不論是離開原先住所或離開烏克蘭，難民的數字來到了1200萬人之多。
根據聯合國說法，自今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，至少有1200萬人逃離了家園。超過500萬人逃往鄰國，而700萬人仍在烏克蘭境內流離失所。然而，也有數十萬難民已經回到了烏克蘭，尤其是基輔這樣的大城市。
難民去哪兒了？
聯合國稱，截至今年7月4日，整個歐洲有超過520萬烏克蘭的難民；超過350萬人已經在另一個國家申請了臨時居留。
- 俄羅斯：141萬2425人
- 波蘭：119萬4642人
- 摩爾多瓦：8萬2700人
- 羅馬尼亞：8萬3321人
- 斯洛伐克：7萬9770人
- 匈牙利：2萬5800人
- 白羅斯：9820 人
其餘烏克蘭人則到了到其他國家，特別是那些越境進入波蘭、匈牙利和斯洛伐克的人。這些國家與其他歐盟國家有開放的國界。聯合國又說，在德國有超過86萬7000名烏克蘭人，在捷克共和國有近38萬2768人，在義大利有14萬1562人。
一些烏克蘭人從盧漢斯克（Luhansk ）和頓內次克（Donetsk）地區前往俄羅斯，現在這兩個地區大多在親俄分離主義勢力手中。俄羅斯領導人普亭說，俄羅斯部軍隊從馬里烏波爾疏散了14萬名烏克蘭平民，並堅稱他們中沒有人是被迫去俄羅斯的。然而，有志工團體表示，他們已經幫助成千上萬的烏克蘭人離開俄國。
各國為難民提供了哪些幫助？
歐盟已經授予烏克蘭人在其27個成員國中居留和工作的權利，最長時間為三年。
若難民不能與親友住在一起，他們會被安置在難民中心，提供食物和醫療，以及有關繼續旅行移動的訊息。難民也有權申請獲得社會福利金，並獲得住房、醫療和就學。至今，波蘭是接收烏克蘭難民人數最多的國家之一，而摩爾多瓦是難民人口最集中的國家，後者正要求獲得更多協助。
有多少人正在返回烏克蘭？
聯合國說，截至6月21日，已經有超過300萬人「越境 」回到烏克蘭，但這個數字並不是指個別逃難的難民。烏克蘭邊境部隊此前曾說，每天約有3萬人越境返回烏克蘭。
一些人正在返回烏克蘭的首都基輔等地區，這些地區在俄軍入侵開始時受到威脅，但現在被認為是相對安全的地方。今年5月，基輔市市長克里琴科（Vitali Klitschko）說，該市的人口已恢復到俄國入侵前的三分之二。
在烏克蘭境內流離的人在哪？
聯合國國際移民組織（IOM）在5月說，超過700萬人仍然在國內流離失所。
- 27%的難民來自哈爾科夫（Kharkiv）地區
- 16%來自基輔
- 16%來自烏克蘭東部的頓內次克地區
- 24%的人表示他們的家園在戰爭中遭到破壞或攻擊
國際移民組織估計，超過一半的烏國境內流離失所者是女性。許多人因為懷孕或有小孩、有殘疾，或被暴力侵害，處境特別脆弱。聯合國正與其他組織一起合作，提供現金、食物和其他用品。
英國如何幫助烏克蘭難民？
之前，英國政府為那些在英國有直系親屬或家庭成員的烏克蘭人推出了家庭簽證計劃。
這以計劃遭受批評後，政府推出了「烏克蘭之家」計劃，允許那些在英國沒有親屬的烏克蘭難民得已定居。英國人能提名一個烏克蘭人或家庭與他們一同居住，並免繳至少六個月的房租。
通過該計劃來英國的難民能在該國生活和工作長達三年，並獲得醫療保健、福利和教育。該計劃需要在網上申請，收容者和難民都要經過審查。收容者每月可獲得350英鎊津貼。但許多申請成為擔保人的家庭抱怨該系統過於緩慢和複雜。
截至今年6月28日，在收到的16萬1500份申請中，政府已經發放了14萬2500份烏克蘭簽證，截至6月27日，8萬6600名簽證持有者已陸續抵達英國。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
我們想讓你知道的是
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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