中國F1車手周冠宇賽道車禍，「Halo安全系統」成為挽救車手性命的關鍵因素
我們想讓你知道的是
中國第一位F1賽車手周冠宇在英國大獎賽的銀石賽道上遭遇嚴重車禍，車子衝向觀眾席並重重撞向護欄，當時車手周冠宇被卡在夾縫中一時之間難以被救援，事後卻能毫髮無傷的在社群平台上報平安，他說，是Halo防護系統救了他一命。
過去的這個周末，湯姆・克魯斯（Tom Cruise）就在F1英國大獎賽（F1 British Grand Prix）現場，而賽道上發生的一切就像他演的那些電影一樣驚險。
在銀石賽道（Silverstone）的這場賽事第一圈，一級方程式賽車（Formula 1）車手周冠宇（Zhou Guanyu）的車在時速200英里的情況下翻滾好幾圈，然後撞進一個大看台屏障裏。
令人難以置信的是，這名愛快・羅密歐（Alfa Romeo）車隊的車手在事故中倖存，而且沒有受到嚴重傷害。他事後表示，他是又一個被「Halo」安全系統所拯救的車手。這個系統是什麼，以及它是如何產生作用的？
什麼是Halo？
「Halo」（原意為「光環」）是一個「Y」型叉骨形狀的鈦金屬柵欄，位於賽車駕駛艙上方，圍繞著車手的頭部。它的設計是能夠承受一輛倫敦雙層巴士的重量——相當於12噸的重力完全壓在這個表層為碳纖維的7公斤重框架上。
救命「人字拖」的引入
F1賽車一直都是一項危險性極高的運動，但是自從2009年二級方程式賽事中的亨利・蘇堤斯（Henry Surtees）、2014年F1日本大獎賽中的朱爾・比安奇（Jules Bianchi）和2015年一場印地賽車（IndyCar）中的賈斯汀・威爾遜（Justin Wilson）等車手喪生事故後，安全問題在近年更加受到重視。
蘇堤斯和威爾遜都是在被其他賽車的碎片撞擊頭部之後喪生的。
Halo系統最先在2016年試用於F1賽車，兩年後的2018年成為這項運動當中的強制性措施，以此來保護車手的頭部免受碎片撞擊或在翻車事故中免受衝撞。
在經過多年的研究之後，它是唯一成功通過測試、確定能承受飛脫的車輪以150英里時速衝擊的裝置。對於車手來說，同樣至關重要的是，它也是唯一能夠讓視野基本上不受阻的安全裝置。
賽車界從抗拒到支持
由於有很多人一開始反對，Halo系統經過一些年才被引入F1。反對者當中包括時任F1掌門人伯尼・埃克萊斯頓（Bernie Ecclestone）。「人們當時覺得它不美觀。人們當時不喜歡有一個大柵欄架在車手的頭上，」F1評述員哈里・本傑明（Harry Benjamin）接受BBC第一電台《新聞節拍》（Newsbeat）節目訪問時說。
「另一個爭論是它會不會影響車手從駕駛艙向外看的視野。兩者都被證實了不存在。過去幾年，人們已經習慣了它。」
2016年，車手路易斯・漢密爾頓（Lewis Hamilton）稱它是賽車史上「最難看的改裝」。2018年2月，奔馳車手掌門人托托・沃爾夫（Toto Wolff）說，如果可以的話，他會拿一把鏈鋸把Halo裝置解決了。
但是幾年後，漢密爾頓說，這個安全裝置在2021年義大利大獎賽的撞車事故當中救了他的命。
分析
自從1994年艾爾頓・塞納（Ayrton Senna）在比賽中喪生之後，在一級方程式賽車不斷追求提升安全性的歷史當中，Halo頭部保護裝置是最成功的進程之一。
它面對過反對聲音，來自那些覺得它可能會破壞這項運動精髓的人。他們認為開放式駕駛艙是這種賽車的精神——當中也包括少數車手。
但是，在已故的國際汽車運動聯合會（FIA）一級方程式賽事總監查理・懷汀（Charlie Whiting）和大獎賽車手協會（Grand Prix Drivers' Association）的一同倡議下，它在2018年被引入F1，然後它的價值很快就得到了證明。
在2018年比利時大獎賽上的一次多車相撞事故中，Halo系統擋住了費南多・阿隆索（Fernando Alonso）飛在空中的麥拉倫（McLaren）賽車，令索伯（Sauber）車隊車手夏爾・勒克萊爾（Charles Leclerc）的頭部免受撞擊。
在那之後，至少還有另外三次事故，這個裝置都似乎拯救了車手的性命。其中最著名的一次是2020年的巴林，羅曼・格羅斯讓（Romain Grosjean）駕駛的哈斯（Haas）賽車著火被撞向一個圍欄，是這個安全裝置令他免於被「砍頭」。
愛快・羅密歐車隊的周冠宇在周日的英國大獎賽只是最近的一個例證——而且他幾乎肯定不會是最後一個。
周冠宇撞車事故回顧
愛快・羅密歐車手周冠宇的撞車事故發生在周日（7月3日）的F1英國大獎賽銀石賽道上。
在開賽第一個彎道，奔馳車隊的喬治・羅素（George Russell）和艾法托利車隊（Alpha Tauri）的皮埃爾・蓋斯利（Pierre Gasly）兩車觸碰，羅素的車發生旋轉之下，以200英里時速撞擊周冠宇駕駛的賽車邊緣。
中國史上第一名F1正賽車手駕駛的賽車被掀翻，車底朝天地擦過賽道邊上的砂石緩衝區，然後翻入看台前緩衝的大護欄之內。賽車被夾於護欄和看台之間。
周冠宇一度短時間被困於車內，因為拯救人員無法第一時間到達這個不尋常的受困地點。不過，周冠宇最終被醫療隊救出，在醫療中心檢查之後宣告未有受傷。
他在事後表示，相信自己是被Halo系統的保護裝置救了一命。
羅素在事後稱，這一起撞車事故是「極度駭人的可怕事件」，表示尤其對於那些鄰近事故地點看台上的車迷來說，更加可怕。同時是大獎賽車手協會理事羅素還表示，賽車界需要從這一起事件中總結經驗教訓。
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